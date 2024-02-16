Обзорные и познавательные туры Гуанчжоу

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от 3 373 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
На машине
3 отзыва
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
191 000 за человека
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
скидка
5%
2 отзыва
14 дней
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и отправиться в круиз в VIP-зоне
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«Одной из главных достопримечательностей Фэнхуана является его архитектура»
7 окт в 00:00
21 окт в 00:00
3550$3 373 за человека
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
«Сегодня вас ждёт знакомство с Гуанчжоу, городом со своей особой культурой»
9 ноя в 10:00
226 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Любовь
    16 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
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    делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!

  • Г
    Галина
    1 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
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    и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.

  • А
    Айгуль
    22 декабря 2023
    Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
    Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
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    гиды! Чувствовалось на каждом шагу маршрута, что он прожит вами, тщательно отобран и с огромной любовью преподнесён нам. Во всем, через что мы прошли, проехали, проплыли, пролетели,. была необыкновенная любовь к этой стране и неистребимое желание перевернуть шаблонные представления о Китае, которые большинство из нас имеют из средств массовой информации. Не могу объяснить, почему в этот раз в раздумьях куда поехать в отпуск выбор пал на Китай (по большому счету главными критериями были "не пляжно-овощной отдых" и определенный бюджет). Ноя ни разу не пожалела о сделанном выборе! Более того, все пережитые эмоции были много сверхожидаемого, реально - снос башки, перечеркивание всех существующих шаблонов и полный восторг! Ира, Наташа, спасибо вам за мой отличный отпуск - перезагрузка состоялась, море впечатлений и фоточек получены, влюбить меня в Китай и зарядить на будущие подобные путешествия вам удалось в полной мере! В Китае без вас точно делать нечего! Се-Се вам от души!

  • Г
    Гаяна
    30 ноября 2023
    Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
    Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
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    совпадали! И представьте мою радость, когда я получаю смс:"Мы можем организовать тур полностью под вас!" Как??? Что??? Не верю своим глазам!!! Спасибо, девочки! С первой минуты было чувство, что мы давно знакомы))) и вся поездка прошла на ура!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Обзорные»

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  1. Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
  2. Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
  3. Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в сентябре 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 3 373 до 226 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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