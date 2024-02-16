14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
191 000₽ за человека
скидка
5%
14 дней
Гранд-тур по Китаю с комфортом: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и отправиться в круиз в VIP-зоне
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«Одной из главных достопримечательностей Фэнхуана является его архитектура»
7 окт в 00:00
21 окт в 00:00
3550$3 373 за человека
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
«Сегодня вас ждёт знакомство с Гуанчжоу, городом со своей особой культурой»
9 ноя в 10:00
226 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь16 февраля 2024Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
- ГГалина1 февраля 2024Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
- ААйгуль22 декабря 2023Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
- ГГаяна30 ноября 2023Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Обзорные»
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