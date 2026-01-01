Гранд-тур по Поднебесной в мини-группе: природа, культура и городской антураж
Отправиться в речной круиз, увидеть скалы Аватары и освоить азы каллиграфии
Начало: Гуанчжоу, холл отеля, 16:00. Добраться из аэропорт...
24 мая в 16:00
25 окт в 16:00
$2800 за человека
Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Прогуляться по рисовым полям, прокатиться на бамбуковом плоту и посетить шоу под открытым небом
Начало: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zh...
5 окт в 11:00
18 окт в 11:00
$2150 за человека
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
