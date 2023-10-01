Скоростной поезд домчит нас до Гуйлиня, а оттуда доберёмся в городок Яншо, чтобы увидеть живописные пейзажи с купюры в 20 юаней.

Заселимся в отель, передохнём и отправимся на Мун Хилл. Преодолеем 800 ступеней и окажемся в пройме скалы в виде луны. Сделаем эффектные снимки и спустимся вниз, а вечером побываем в пещере и увидим сталактиты и сталагмиты.