Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу

Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»

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Приглашаем отправиться в Китай, чтобы любоваться рисовыми полями и наслаждаться инопланетными пейзажами парка Чжанцзяцзе, попробовать стрит-фуд и подняться на Луну — на скалу Мун Хилл.

Вы побываете в сафари-парке и совсем близко увидите жирафов и слонов, окажетесь в «раю на Земле» — Ханчжоу, и понаблюдаете за осенним сбором риса на плантациях, покатаетесь на бамбуковом плоту и на велосипеде по окрестностям реки Ли.
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Ближайшие даты:
1
окт
15
окт
29
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане России могут получить однократную визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4200 рублей.

Погода в октябре: в Гуанчжоу будет +25-30 С, в Шанхае и Ханжоу +22-25 С, в Чжандзядзе +20-22 С.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и вечерняя прогулка

Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу, заселимся в отель, отдохнём и познакомимся. Вечером прогуляемся по ночным улочкам мегаполиса.

Прибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулка
2 день

Сафари-парк

Сегодня отправимся в сафари-парк, где обитают тысячи видов животных! Только представьте: рядом с вами будут гулять тигры, слоны, носороги, жирафы и обезьяны. А ещё увидим символ Китая — милых панд!

Попробуем местную уличную еду в «чифаньках» — небольших кафе.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл

Скоростной поезд домчит нас до Гуйлиня, а оттуда доберёмся в городок Яншо, чтобы увидеть живописные пейзажи с купюры в 20 юаней.

Заселимся в отель, передохнём и отправимся на Мун Хилл. Преодолеем 800 ступеней и окажемся в пройме скалы в виде луны. Сделаем эффектные снимки и спустимся вниз, а вечером побываем в пещере и увидим сталактиты и сталагмиты.

Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл
4 день

Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах

Сегодня поедем на священную реку Ли, расположенную между карстовых гор и живописных холмов. Исследовать окрестности будем, сначала катаясь на плотах из бамбука по речке, а затем на велосипедах.

Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах
5 день

Переезд в Дажай и рисовые поля

На автобусе поедем в Дажай, чтобы полюбоваться самыми китайскими пейзажами — рисовыми полями, каскадами раскинувшимися здесь повсюду. Весной поля залиты водой и отражают небо, а осенью светятся золотом — урожай готов к сбору.

Переезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поля
6 день

Национальный парк Чжанцзяцзе

Наша цель сегодня — национальный парк «Чжанцзяцзе» на территории Улинъюань. Доберёмся туда на поездах: сначала на скоростном, потом на обычном.

Вы окажетесь в парке, где снимали «Аватар» и «Звёздные войны: Месть Ситхов»! Пейзажи здесь действительно инопланетные: высокие одиночные скалы, покрытые яркой зеленью, живописные речки и извилистые тропы, рисовые поля и густые леса.

Национальный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк Чжанцзяцзе
7 день

Подъём на гору Тяньмэнь

Сегодня будем наслаждаться природой и отдыхать от переездов на горе Тяньмэнь. Поднимемся на вершину на фуникулёрах и будем бродить по узким тропам, ступеням и даже по прозрачным стеклянным дорогам над скалами — экстрим!

Вниз спустимся на автобусе по серпантину.

Подъём на гору ТяньмэньПодъём на гору ТяньмэньПодъём на гору ТяньмэньПодъём на гору Тяньмэнь
8 день

Парк «Аватар»

Отправляемся в парк «Аватар». Вновь поднимемся на вершину горы на фуникулёре и сделаем невероятные снимки с высоты. Весь день проведём здесь: будем колесить по парку и любоваться пейзажами, а ещё побываем в секретном месте, преодолев множество ступеней.

Парк «Аватар»Парк «Аватар»Парк «Аватар»
9 день

Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс

Продолжаем исследовать парк «Чжанцзяцзе», на этот раз — по нижней его части. Будем гулять вдоль ручья, медитировать на камнях у воды, а ещё покормим любопытных обезьянок.

Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите себе ужин. Затем поедем в аэропорт к рейсу в Ханчжоу.

Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс
10 день

Плантация Лунцзин и озеро Сиху

Побываем на чайной плантации Лунцзин, попробуем настоящий китайский чай и узнаем, как живут местные в «раю на Земле» — городе Ханжоу. А ещё мы обязательно научим вас китайским фразам. Вы сможете уверенно представляться!

После обеда побываем на озере Сиху, а затем заберёмся на пагоды. Вечером насладимся световым шоу и попробуем уличную еду.

Плантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро Сиху
11 день

Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»

Утром сядем на скоростной поезд и помчим в Шанхай. Вас ждёт приятная прогулка по саду Юй Юань, который ещё называют «Садом радости»: будем любоваться традиционными беседками, увидим пруды с золотыми рыбками и пройдём по многочисленным мостикам.

Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»
12 день

Прогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан

Побываем в необычном французском квартале — будто окажемся в другой стране! А ещё пройдём по арт-кварталу Тяньцзыфан, где живут художники, располагаются мастерские, дизайнерские студии и множество ресторанов.

Прогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан
13 день

Закат на набережной Вайтань

Погуляем по набережной, увидим Шанхай с высоты и проводим закат на набережной Вайтань. Ещё у вас будет свободное время для шопинга.

Закат на набережной ВайтаньЗакат на набережной ВайтаньЗакат на набережной Вайтань
14 день

Отъезд

Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт в Шанхае, доставим вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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