Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Вы побываете в сафари-парке и совсем близко увидите жирафов и слонов, окажетесь в «раю на Земле» — Ханчжоу, и понаблюдаете за осенним сбором риса на плантациях, покатаетесь на бамбуковом плоту и на велосипеде по окрестностям реки Ли.
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Описание
Организационные детали
Граждане России могут получить однократную визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4200 рублей.
Погода в октябре: в Гуанчжоу будет +25-30 С, в Шанхае и Ханжоу +22-25 С, в Чжандзядзе +20-22 С.
Программа тура по дням
Прибытие и вечерняя прогулка
Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу, заселимся в отель, отдохнём и познакомимся. Вечером прогуляемся по ночным улочкам мегаполиса.
Сафари-парк
Сегодня отправимся в сафари-парк, где обитают тысячи видов животных! Только представьте: рядом с вами будут гулять тигры, слоны, носороги, жирафы и обезьяны. А ещё увидим символ Китая — милых панд!
Попробуем местную уличную еду в «чифаньках» — небольших кафе.
Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл
Скоростной поезд домчит нас до Гуйлиня, а оттуда доберёмся в городок Яншо, чтобы увидеть живописные пейзажи с купюры в 20 юаней.
Заселимся в отель, передохнём и отправимся на Мун Хилл. Преодолеем 800 ступеней и окажемся в пройме скалы в виде луны. Сделаем эффектные снимки и спустимся вниз, а вечером побываем в пещере и увидим сталактиты и сталагмиты.
Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах
Сегодня поедем на священную реку Ли, расположенную между карстовых гор и живописных холмов. Исследовать окрестности будем, сначала катаясь на плотах из бамбука по речке, а затем на велосипедах.
Переезд в Дажай и рисовые поля
На автобусе поедем в Дажай, чтобы полюбоваться самыми китайскими пейзажами — рисовыми полями, каскадами раскинувшимися здесь повсюду. Весной поля залиты водой и отражают небо, а осенью светятся золотом — урожай готов к сбору.
Национальный парк Чжанцзяцзе
Наша цель сегодня — национальный парк «Чжанцзяцзе» на территории Улинъюань. Доберёмся туда на поездах: сначала на скоростном, потом на обычном.
Вы окажетесь в парке, где снимали «Аватар» и «Звёздные войны: Месть Ситхов»! Пейзажи здесь действительно инопланетные: высокие одиночные скалы, покрытые яркой зеленью, живописные речки и извилистые тропы, рисовые поля и густые леса.
Подъём на гору Тяньмэнь
Сегодня будем наслаждаться природой и отдыхать от переездов на горе Тяньмэнь. Поднимемся на вершину на фуникулёрах и будем бродить по узким тропам, ступеням и даже по прозрачным стеклянным дорогам над скалами — экстрим!
Вниз спустимся на автобусе по серпантину.
Парк «Аватар»
Отправляемся в парк «Аватар». Вновь поднимемся на вершину горы на фуникулёре и сделаем невероятные снимки с высоты. Весь день проведём здесь: будем колесить по парку и любоваться пейзажами, а ещё побываем в секретном месте, преодолев множество ступеней.
Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс
Продолжаем исследовать парк «Чжанцзяцзе», на этот раз — по нижней его части. Будем гулять вдоль ручья, медитировать на камнях у воды, а ещё покормим любопытных обезьянок.
Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите себе ужин. Затем поедем в аэропорт к рейсу в Ханчжоу.
Плантация Лунцзин и озеро Сиху
Побываем на чайной плантации Лунцзин, попробуем настоящий китайский чай и узнаем, как живут местные в «раю на Земле» — городе Ханжоу. А ещё мы обязательно научим вас китайским фразам. Вы сможете уверенно представляться!
После обеда побываем на озере Сиху, а затем заберёмся на пагоды. Вечером насладимся световым шоу и попробуем уличную еду.
Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»
Утром сядем на скоростной поезд и помчим в Шанхай. Вас ждёт приятная прогулка по саду Юй Юань, который ещё называют «Садом радости»: будем любоваться традиционными беседками, увидим пруды с золотыми рыбками и пройдём по многочисленным мостикам.
Прогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан
Побываем в необычном французском квартале — будто окажемся в другой стране! А ещё пройдём по арт-кварталу Тяньцзыфан, где живут художники, располагаются мастерские, дизайнерские студии и множество ресторанов.
Закат на набережной Вайтань
Погуляем по набережной, увидим Шанхай с высоты и проводим закат на набережной Вайтань. Ещё у вас будет свободное время для шопинга.
Отъезд
Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт в Шанхае, доставим вас ко времени ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.