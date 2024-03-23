Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 20 км в день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы.
С профессиональным гидом пройдём по Великой Китайской стене, увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона при создании «Аватара», побываем в старинных поселениях и погуляем по ослепительному Гуанчжоу. А перемещаться будем на комфортных поездах и микроавтобусах. Вас ждёт всё самое интересное в этой части страны!
мар
Описание
Организационные детали
Для въезда в Китай потребуются следующие документы:
1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.
2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.
Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.
Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
Программа тура по дням
Переезд в Яншо, прогулка по Синпину
Встречаемся и на скоростном поезде переезжаем в живописный зелёный район Яншо с причудливыми карстовыми холмами и рекой Ли, которая считается одной из самых красивых в мире.
По прибытии прогуляемся по Синпину — древнему городу с 1750-летней историей, один из видов которого изображён на 20-юаневой купюре. Поднимемся на холм, чтобы полюбоваться с высоты фантастическими панорамными видами, и попробуем традиционную кухню.
Пещеры, сплав на плотах и подземная река
Позавтракав, снова отправимся на прогулку. Полюбуемся карстовыми горами и заглянем в пещерный храм. Затем сплавимся по реке Ли на бамбуковых плотах вдоль уютных деревушек и рисовых полей. Побываем в Драконьей пещере и, если будет желание, прокатимся на лодке по подземной реке. А ещё взберёмся на один из холмов к гигантской природной арке.
Вечером пройдёмся по Западной улице города и познакомимся с общественной жизнью Синпина.
Треккинг по Хребту дракона
Сегодня вас ждут потрясающие виды! Совершим треккинг в районе Лунцзи (Хребет дракона), известном рукотворными рисовыми террасами. Их извилистые линии начинаются от самого подножия горы и напоминают чешую дракона, а вершина горного хребта похожа на хребет мифического существа, за что это место и получило такое название.
Полюбуемся плавными изгибами борозд, тянущимися вдоль склонов насколько хватает взгляда и которые можно разглядывать бесконечно, и деревеньками, спрятавшимися среди гор. Увидим живущих здесь представителей древних народностей: дун, тудзя, яо. А вечером встретим в горах волшебный закат.
Города Тяньчэн и Фэнхуан
После завтрака отправимся в Фэнхуан (в пути — около 4 часов). По дороге посетим ещё один город — Тяньчэн, где посмотрим на средневековую китайскую архитектуру и пообедаем в традиционном доме. По приезде в Фэнхуан прогуляемся по старинным улочкам и изящным мостикам, полюбуемся пейзажем с рекой Туо и увидим постройки времён правления династий Цин и Мин.
Прогулка на лодке по Туо, треккинг по Великой стене, переезд в Улинъюань
Этот день начнём с водной прогулки на лодке по реке Туо. Полюбуемся уже с другого ракурса городом, чьи деревянные домики стоят на сваях прямо над рекой, за что это место именуют «китайской Венецией». После совершим треккинг по легендарной Великой стене: будем идти вдоль рисовых полей и традиционных деревень, где проживают малочисленные народности. Маршрут составит 7 километров.
Затем, немного отдохнув и пообедав, отправимся в Улинъюань, к знаменитым горам Аватара, где окажемся через 2 часа.
Поход по национальному парку «Чжанцзяцзе»
Утром по канатной дороге поднимемся на вершину горы Тяньцзы. Пейзажи тут настолько нереальные, что вдохновили Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар». Мы отправимся в поход по горным тропкам — местами гид проведёт нас по маршрутам, где нет большого количества туристов. Пройдём через панорамные точки с живописными видами и полюбуемся скалами причудливых форм с поэтическими названиями: Красавица с цветами или Воин, укрощающий коня. К вечеру вернёмся в Улинъюань.
Горы Юаньцзяцзе: треккинг по «Пандоре»
Сегодня продолжим знакомство с территорией национального парка «Чжанцзяцзе» и погуляем по его северо-западной части. Вас ждут горы Юаньцзяцзе, ставшие прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора. Острые пики скал напоминают сказочные замки и утопают в облаках. Представьте, что вы находитесь на краю глубокого обрыва, ноги обволакивает туманная дымка, а из-под белой пелены выглядывают могучие пики!
Будем несколько часов ходить среди туманных вершин и сочной зелени. Вы увидите необычные природные мосты между скалами, загадочные пещеры и уникальный стеклянный лифт высотой 335 метров.
Гора Тяньмэнь, обратный путь в Гуанчжоу
В этот день исследуем ещё один национальный парк — у горы Тяньмэнь. Она уникальна своими «воротами» — огромной сквозной аркой, которую ещё называют «Небесные врата». Прокатимся по самой длинной канатной дороге в мире — 7,5 км. Подъём длится около получаса, а кабинки ныряют прямо в облака.
Пощекочем нервы и зарядимся адреналином и незабываемыми впечатлениями, пройдя по тропам вдоль склонов горы: здесь есть участки с прозрачным полом и стеклянные мосты над пропастью. Есть и обходные пути, если захочется меньшего экстрима. Вниз спустимся по извилистому серпантину с сотней крутых поворотов. Вернувшись из парка, на скоростном поезде отправимся обратно в Гуанчжоу.
Прибытие в Гуанчжоу, экскурсия по городу
Утром приедем в Гуанчжоу. После размещения в отеле и отдыха отправимся знакомиться с городом. Прогуляемся по старым районам, рассмотрим памятники традиционной китайской архитектуры и постройки колониальных времён. Увидим буддийские храмы Гуансюй и Люрун и побываем в мавзолее царя Наньюэ возрастом 2000 лет. А вечером со смотровой площадки на 99-м этаже полюбуемся яркими огнями и небоскрёбами.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гуанчжоу, аэропорт, 12:00Завершение: Гуанчжоу, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.