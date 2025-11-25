Найдено 3 тура в категории « Комбинированные » в Гуанчжоу на русском языке, цены от 2150 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 14 дней 3 отзыва Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара» Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши... 199 000 ₽ за человека 10 дней 1 отзыв Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью Начало: Гуанчжоу, аэропорт. 11:45. Групповой трансфер из а... $3150 за человека На автобусе 12 дней Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства Прогуляться по рисовым полям, прокатиться на бамбуковом плоту и посетить шоу под открытым небом Начало: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zh... $2150 за человека Все туры Гуанчжоу

