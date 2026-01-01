Мини-группой по Южному Китаю: мегаполисы и уезды, холмы Яншо, горы Аватара и панды

Изучить Гуанчжоу и Чунцин, увидеть Небесные врата и китайскую Венецию, поучаствовать в сплавах
В Южном Китае природа и цивилизация сплетают пёстрый узор: карстовые ландшафты соседствуют с дыханием мегаполисов, безмятежные сады уживаются с рынками, где звучит многоголосье культур. Мы погрузимся в этот калейдоскоп впечатлений,
читать дальше

видов и достопримечательностей.

Исследуем миллионники Гуанчжоу и Чунцин и проникнемся уютом уездов: полюбуемся холмами Яншо и побываем в стоящем на воде Фэнхуане.

Увидим нерукотворные чудеса: поднимемся к Небесным вратам горы Тяньмэнь и парящим скалам из «Аватара», покормим диких обезьянок и понаблюдаем за забавными пандами. А также поучаствуем в сплавах, в том числе на бамбуковом плоту, — будет увлекательно!

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

- Дождевик
- Маленький рюкзак для ежедневных прогулок
- Солнечные очки, головной убор от солнца
- Складная ложка/вилка
- Кроссовки
- Купальный костюм
- Переходник на китайскую вилку
- Powerbank (сертификация 3C (CCC): обязательна для всех пауэрбанков на борту. Это китайская метка качества (три буквы “C” в овале на корпусе). Без неё, с нечёткой маркировкой или если модель отозвана – конфискация на 100%. Зарядное устройство емкостью более 10000 Amp (ампер) могут не допустить к вывоз из Китая).

Программа тура по дням

1 день

Гуанчжоу

Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня посетим остров Шамянь, поднимемся на башню Гуанчжоу, погуляем по центральным улицам, живописным мостам и набережным.

2 день

Первая встреча с Яншо

На поезде отправляемся в Яншо. За 2 дня мы успеем покататься на электромопедах в окружении карстовых холмов, посетить несколько окрестных деревушек и парк, рассмотреть каменные мосты и сплавиться на бамбуковых плотах.

3 день

Продолжение прогулок по Яншо

Продолжаем наше увлекательное путешествие по Яншо и осматриваем то, что не успели вчера.

4 день

Чунцин

Утром поезд доставит нас в Чунцин. Это один из самых больших городов мира с населением более 30 млн человек, который выглядит как в фантастическом фильме. Именно здесь метро проходит сквозь жилые дома.

5 день

Панды, горы, Старый город

Приключения в Чунцине продолжаются. Мы понаблюдаем за очаровательными пандами, посетим пещеру Хунъя и ущелья у реки Янцзы, прогуляемся по старинному Цицикоу.

6 день

Чжанцзяцзе, прогулка со сплавом

Переезжаем в Чжанцзяцзе на поезде. Далее — 2-часовая прогулка со сплавом по пещере Жёлтого дракона. При благоприятной погоде также поднимемся в горы.

7 день

Небесные врата, деревня на водопадах

Впереди — извилистый серпантин и 999 ступеней к Небесным вратам горы Тяньмэнь. Пройдём по стеклянным дорожкам, покатаемся на фуникулёре с крутым уклоном. Вечером съездим в деревушку на водопадах.

8 день

Горы Аватара

Этот день посвятим нацпарку «Чжанцзяцзе». Прокатимся на самом высоком внешнем лифте и по канатной дороге, покормим диких обезьян и, конечно, увидим скалы, вдохновившие киноделов на создание ландшафтов планеты Пандора.

9 день

Фэнхуан

Едем в китайскую Венецию — Фэнхуан, стоящий на воде. Здесь сохранились здания династий Мин и Цин и планировка 16-18 веков, которую не тронули ни модернизация, ни войны, ни природные катастрофы.

10 день

Возвращение в Гуанчжоу

Возвращаемся в Гуанчжоу. Немного пройдёмся и оставим свободное время для шопинга.

11 день

Возвращение домой

Сегодня прощальный день — разлетаемся по домам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$2110
1-местное проживание$2480
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Электромопеды или велосипеды, сплав (на бамбуковом плоту или судне побольше) в Яншо
  • Туристическая страховка
  • Помощь в поиске выгодного авиаперелёта
Что не входит в цену
  • Билеты в Гуанчжоу и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
Место начала и завершения?
Аэропорт Гуанчжоу, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас
Стас — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в
читать дальше

историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!

