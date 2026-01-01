Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Дождевик
- Маленький рюкзак для ежедневных прогулок
- Солнечные очки, головной убор от солнца
- Складная ложка/вилка
- Кроссовки
- Купальный костюм
- Переходник на китайскую вилку
- Powerbank (сертификация 3C (CCC): обязательна для всех пауэрбанков на борту. Это китайская метка качества (три буквы “C” в овале на корпусе). Без неё, с нечёткой маркировкой или если модель отозвана – конфискация на 100%. Зарядное устройство емкостью более 10000 Amp (ампер) могут не допустить к вывоз из Китая).
Программа тура по дням
Гуанчжоу
Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня посетим остров Шамянь, поднимемся на башню Гуанчжоу, погуляем по центральным улицам, живописным мостам и набережным.
Первая встреча с Яншо
На поезде отправляемся в Яншо. За 2 дня мы успеем покататься на электромопедах в окружении карстовых холмов, посетить несколько окрестных деревушек и парк, рассмотреть каменные мосты и сплавиться на бамбуковых плотах.
Продолжение прогулок по Яншо
Продолжаем наше увлекательное путешествие по Яншо и осматриваем то, что не успели вчера.
Чунцин
Утром поезд доставит нас в Чунцин. Это один из самых больших городов мира с населением более 30 млн человек, который выглядит как в фантастическом фильме. Именно здесь метро проходит сквозь жилые дома.
Панды, горы, Старый город
Приключения в Чунцине продолжаются. Мы понаблюдаем за очаровательными пандами, посетим пещеру Хунъя и ущелья у реки Янцзы, прогуляемся по старинному Цицикоу.
Чжанцзяцзе, прогулка со сплавом
Переезжаем в Чжанцзяцзе на поезде. Далее — 2-часовая прогулка со сплавом по пещере Жёлтого дракона. При благоприятной погоде также поднимемся в горы.
Небесные врата, деревня на водопадах
Впереди — извилистый серпантин и 999 ступеней к Небесным вратам горы Тяньмэнь. Пройдём по стеклянным дорожкам, покатаемся на фуникулёре с крутым уклоном. Вечером съездим в деревушку на водопадах.
Горы Аватара
Этот день посвятим нацпарку «Чжанцзяцзе». Прокатимся на самом высоком внешнем лифте и по канатной дороге, покормим диких обезьян и, конечно, увидим скалы, вдохновившие киноделов на создание ландшафтов планеты Пандора.
Фэнхуан
Едем в китайскую Венецию — Фэнхуан, стоящий на воде. Здесь сохранились здания династий Мин и Цин и планировка 16-18 веков, которую не тронули ни модернизация, ни войны, ни природные катастрофы.
Возвращение в Гуанчжоу
Возвращаемся в Гуанчжоу. Немного пройдёмся и оставим свободное время для шопинга.
Возвращение домой
Сегодня прощальный день — разлетаемся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$2110
|1-местное проживание
|$2480
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Электромопеды или велосипеды, сплав (на бамбуковом плоту или судне побольше) в Яншо
- Туристическая страховка
- Помощь в поиске выгодного авиаперелёта
Что не входит в цену
- Билеты в Гуанчжоу и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание