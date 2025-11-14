Южная часть Китая славится высокими карстовыми горами, хорошо сохранившимися средневековыми деревнями и современными городами, впечатляющими ущельями и живописными реками.Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 15 км в

день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы. С профессиональным гидом пройдём по Великой Китайской стене, увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона при создании «Аватара», побываем в старинных поселениях и погуляем по ослепительному Гуанчжоу. А перемещаться будем на комфортных поездах и микроавтобусах. Вас ждёт всё самое интересное в этой части страны!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.

Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.

Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.

До 31 декабря 2027 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.

Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.

Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.