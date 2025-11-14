Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Южная часть Китая славится высокими карстовыми горами, хорошо сохранившимися средневековыми деревнями и современными городами, впечатляющими ущельями и живописными реками.
Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 15 км в читать дальшеуменьшить
день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы.
С профессиональным гидом пройдём по Великой Китайской стене, увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона при создании «Аватара», побываем в старинных поселениях и погуляем по ослепительному Гуанчжоу. А перемещаться будем на комфортных поездах и микроавтобусах. Вас ждёт всё самое интересное в этой части страны!
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах. Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости. До 31 декабря 2027 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР. Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.
Питание. В стоимость входят все завтраки, начиная со 2-го дня. Остальное питание — за доплату.
Возраст участников. От 16 лет. До 18 лет – только в сопровождении родителей.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 16 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Яншо
Встречаемся и на скоростном поезде переезжаем в живописный зелёный район Яншо с причудливыми карстовыми холмами и рекой Ли, которая считается одной из самых красивых в мире.
2 день
Сплав на плотах, подъём на обзорную площадку на горе
После завтрака на бамбуковых плотах сплавимся по реке, неспешно текущей вдоль уютных деревушек и рисовых полей. Затем поднимемся на вершину холма Сянгун, чтобы с высоты взглянуть на живописную реку Ли и окружающие её туманные силуэты горных пиков.
Вечер проведём, гуляя по центру городка, где сосредоточена вся общественная жизнь. На ночь вернёмся в отель.
3 день
Горный парк на Ру-И, треккинг по Хребту дракона
Сегодня вас ждут потрясающие виды! Сначала прогуляемся по горному парку на пике горы Ру-И: прокатимся по канатной дороге, пройдёмся по впечатляющим мостам и посетим смотровые площадки.
Затем совершим треккинг в районе Лунцзи (Хребет дракона), известном рукотворными рисовыми террасами. Их извилистые линии начинаются от самого подножия горы и напоминают чешую дракона, а вершина горного хребта похожа на хребет мифического существа, за что это место и получило такое название. Полюбуемся плавными изгибами борозд, тянущимися вдоль склонов насколько хватает взгляда и которые можно разглядывать бесконечно, и деревеньками, спрятавшимися среди гор.
4 день
Город Фэнхуан
После завтрака отправимся в Фэнхуан (в пути — около 4 часов). По приезде прогуляемся по старинным улочкам и изящным мостикам, полюбуемся пейзажем с рекой Туо и увидим постройки времён правления династий Цин и Мин.
5 день
Треккинг по Великой стене, городок Лахао, переезд в Улинъюань
Утром совершим треккинг вдоль легендарной Великой стены: около 7 км мы пройдём вдоль рисовых полей и традиционных деревень, где проживают малочисленные народности.
Затем заглянем в необычный, пропитанный духом истории Лахао — гарнизонный городок, где живут потомки солдат, которые несли службу на стене 500 лет назад. А после обеда нам предстоит 2-часовой переезд в Улинъюань, к знаменитым горам Аватара.
6 день
Горы Юаньцзяцзе
Сегодня — снова треккинг, на этот раз по горам Юаньцзяцзе. Пройдём около 16 км. Пейзажи тут настолько нереальные, что вдохновили Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар». Несколько часов мы посвятим прогулкам среди туманных вершин и сочной зелени, таинственных пещер и природных мостов. Вы увидите главные достопримечательности парка Чжанцзяцзе: каньон Золотой Хлыст, гору Хуаншичжай и удивительный стеклянный лифт высотой 335 метров.
7 день
Большой каньон Чжанцзяцзе, пещера Жёлтого дракона
После завтрака отправимся в Большой каньон, не так давно открытый для туристов, но уже завоевавший популярность. Главная причина — стеклянный мост-рекордсмен. Его длина — 460 метров. Мы пройдёмся по совершенно прозрачному полу, через который можно рассмотреть дно ущелья, пофотографируемся, а потом спустимся вниз на одном из скальных лифтов, чтобы прокатиться по реке на аутентичной лодке.
Затем вас ждёт посещение пещеры Жёлтого дракона, где мы побываем в огромном зале с 20-метровыми сталагмитами и проплывём по подземной реке. Вечером прибудет в город Чжанцзяцзе.
8 день
Гора Тяньмэньшань, обратный путь в Гуанчжоу
Завершим знакомство с природными чудесами Китая прогулкой по горе Тяньмэньшань. Её название переводится с китайского как «небесные врата» — наверху находится огромная арка в скале, образовавшаяся в результате обрушения. Нас ждёт путешествие по самой длинной в мире канатной дороге — 7,5 км. Подъём занимает 30–40 минут и оставляет незабываемые впечатления: кабинки ныряют прямо в облака.
Вернувшись из парка, на скоростном поезде отправимся обратно в Гуанчжоу.
9 день
Прогулка по Гуанчжоу
После завтрака отправимся знакомиться с городом. Прогуляемся по старым районам, рассмотрим памятники традиционной китайской архитектуры и постройки колониальных времён. А вечером со смотровой площадки на 99-м этаже полюбуемся яркими огнями и небоскрёбами.
10 день
Отъезд
После завтрака — самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
$3310
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Встреча группы в аэропорту в 1-й день
Все групповые переезды по маршруту на арендованном автотранспорте
Билеты на скоростные поезда
Речная прогулка по реке Ли
Лодочная прогулка по каньону
Билеты на канатные дороги и фуникулёры
Работа гида
Билет на стеклянный мост
Все входные билеты в музеи, национальные парки и прочие достопримечательности, описанные в программе
Помощь в подборе авиабилетов и во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
Авиабилеты до Гуанчжоу и обратно
Виза и медицинская страховка
Обеды и ужины
Трансфер в аэропорт в последний день тура
Дополнительные экскурсии и активности
Доплата за 1-местное размещение (при необходимости) - $660
Обратите внимание, стоимость тура отличается на разные заезды:
21.05 - $3100
29.10, 01.11 - $3330
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. 11:45. Групповой трансфер из аэропорта будет только один. Если участники прилетают позднее основной группы, трансфер для них - самостоятельный
Завершение: Гуанчжоу, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 455 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях.
У нас собственная читать дальшеуменьшить
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Южный Китай — отличное место для отдыха, мы получили море впечатлений и узнали много нового. Каждый день приносил что-то свежее и очень интересное, и вообще поездка оказалась еще и гастрономической читать дальшеуменьшить
— познакомились с азиатской кухней по-настоящему близко. Отели подобрали хорошие, а транспорт подали удобный, что для меня тоже важно. Хочу сказать отдельное спасибо нашему гиду Веронике, она действительно лучший гид из всех, с кем я путешествовала, и пока что самый классный у этой команды (у меня уже пятая поездка с ними, и всегда все проходило отлично). Так что благодарна и группе, и Веронике, и вообще всем за такой замечательный отпуск!
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Е
Екатерина
Поездка на юг Китая превзошла все мои ожидания. Природа там просто поражает: пейзажи необычные, будто из другого мира. Еда преимущественно китайская, но почти вся была без сильной остроты, под наш читать дальшеуменьшить
вкус, хотя при желании можно было легко найти посильнее в любом кафе вечером. Погода радовала, даже учитывая начало дождливого сезона — попадали на нормальный дождь всего один раз, и тот был небольшой и быстро закончился. Но именно благодаря этому дождю ущелье с водопадами казалось особенно живым и волшебным, оно навсегда запомнилось.
Компания в группе была отличная — все дружелюбные и открытые, здорово общались и обменивались впечатлениями на ужинах. Программа тура была продумана очень хорошо — каждый день приносил что-то новое и удивительное, при этом был хороший баланс между активностью и отдыхом. Комфорт в поездке действительно чувствовался, особенно благодаря отелям — они были и современные, и с местным колоритом, очень удобные.
Особо хочу выделить нашего гида Веронику — именно она сделала путешествие чётким, организованным и интересным. Было заметно, что если нужно, программа менялась, чтобы мы всё успевали и при этом не уставали. Чувствовалась её искренняя любовь к стране, она много рассказывала про местные особенности и детали, и это очень обогатило нашу поездку. Встреча с гидом и все дальше — всё было на высоте! Теперь точно буду рекомендовать друзьям отправиться в Южный Китай!
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С
Светлана
Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают читать дальшеуменьшить
высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!
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И
Иван
Программа была просто отличная, организация на высшем уровне, а каждый день дарил столько эмоций, что казалось будто это главный момент поездки, а на следующий день Китай готов удивить совсем по-другому. читать дальшеуменьшить
Очень хочется рассказать обо всем подробно, но тогда для тех, кто соберется в это большое путешествие по Южному Китаю, пропадет эффект неожиданностей. Все это стало возможно благодаря нашей ведущей Нике, которая вдохновляла нас и поддерживала заряд бодрости даже при подъеме на горы, показывала современный Китай и его людей с интересной исторической точки зрения. Огромное спасибо ей за это!
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А
Алина
Это путешествие было просто волшебным! Всё понравилось без исключения:ии сам маршрут, и отели, и расписание программы. Особенно здорово, что в маршруте были канатные дороги и прогулки на лодках - так читать дальшеуменьшить
передвигаться было намного интереснее и удалось увидеть гораздо больше. Огромное спасибо Веронике! Её доброта, профессионализм, глубокие знания и чувство юмора сделали поездку еще лучше. Очень понравилось, как она искренне делилась своими знаниями о разных сторонах жизни страны. Отпуск получился именно таким, как хотелось!
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И
Ирина
Мне очень понравился этот насыщенный маршрут, за пару дней успели побывать во многих местах и увидеть кучу всего интересного. Для меня было круто, что много ходили пешком — как раз то, чего хотелось))) Впечатления остались яркие, отдых получился эмоциональным и запоминающимся.
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Тур входит в следующие категории Гуанчжоу
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