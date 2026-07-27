Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
Прогуляться по острову Шамянь, увидеть Кантонскую башню и отдохнуть в своём темпе
Начало: Гуанчжоу, аэропорт/вокзал/отель, 10:00 или по дого...
31 дек в 10:00
от $880 за всё до 2 чел.
Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван
Погрузиться в кантонскую культуру и прогуляться по саду Баомо
Начало: Ваш отель в Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
31 янв в 09:00
от $855 за всё до 2 чел.
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Удивительная природа (Чжанцзяцзе - горы Аватара)
Этот тур - как фильм с невероятной графикой, только в 4D и без спецэффектов
23 авг в 10:00
от 192 000 ₽
203 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Выездные»
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