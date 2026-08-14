читать дальше уменьшить

шел практически в режиме нон-стоп все время экскурсии (которое, кстати, Варвара даже не думала лимитировать, а напротив, помогла нам поменять изначально купленные билеты из Ханчжоу в Шанхай, чтобы успеть увидеть побольше достопримечательностей). Я такую вовлеченность встречаю впервые.

Не в обиду гидам китайцам - но сколько бы они не изучали русский, и как не старались бы, но выдать такой объем информации за единицу времени, как Варвара, у них просто не получится. Не говоря уже о качестве языка. Кстати, на следующий день в Шанхае с улыбкой наблюдал за группой русских туристов с китайским гидом (они были с круизного теплохода). После Варвары это выглядело просто как цирк какой-то, цитирую речь гида:"Теперь быстрей смотри сюда, какой тут красивая дракон, очена красивая, да".

Варвара смогла на ходу гибко менять маршрут, чтобы не смотря на дождь, показать нам Ханчжоу с лучшей стороны и с максимальным комфортом. По итогу экскурсии жалею только об одном - что не заложил в план поездки несколько дней экскурсий с Варварой. А что касается Ханчжоу - город настолько интересен, что в него можно смело ехать с Варварой не на один, а на два дня - скучно точно не будет.