Фотопрогулка
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
4 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от $340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
Завтра в 08:30
28 авг в 08:00
от $455 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
С пользой провести пересадку: посетить две локации и узнать о традициях Китая
Начало: У аэропорта или ж/д вокзала Ханчжоу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
отличная и познавательная экскурсия с Варварой! гид рассказала много ценной информации, основанной на личной опыте проживания в Китае, узнали много
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Н
Случайно, читая информацию о Ханджоу в интернете, наткнулась на рекомендацию экскурсии с Варварой, у меня на тот момент даже не было приложения Tripster. О заказе экскурсии даже сомнения не возникло: надо брать! В итоге все сложилось очень замечателтно
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День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических местах и природных красотах
+7
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Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал своего дела, замечательный и
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А
Варвара - лучший гид, что нам встретился за все время путешествий. Рассказ по теме экскурсии и в целом о Китае
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К
Варварара отличный знающий основательно тему экскурсии и отличный организатор Экскурсия Снейка запомнится надолго
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Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал нас из Шанхая, привез
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И
Замечательный День мы провели с Варей! Мы в полном восторге! Варя такой открытый и отзывчивый Человек! Столько интересного и нового
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Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час
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Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
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Всего 24 отзыва в Ханчжоу в категории "На автобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в августе 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 460. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на автобусе, 24 ⭐ отзыва, цены от $340. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь