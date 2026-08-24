Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Дополнительные расходы: прогулка на катере по озеру Сиху — $8/чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
«С 20 ноября по 20 марта, в июне, августе, а также на выходных и в праздники по умолчанию мы предлагаем прогулку на катере по озеру Сиху»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
С пользой провести пересадку: посетить две локации и узнать о традициях Китая
Начало: У аэропорта или ж/д вокзала Ханчжоу
«билет на катер по Западному озеру (по желанию) — 50–100 RMB за чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо организатору Любови за безупречную поездку из Шанхая в Ханчжоу! Всё было на высшем уровне: за нами приехал комфортабельный
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А
спасибо большое организаторам, хорошие машины и экскурсии, экскурсоводы тоже понравились. все соответствует программе. брали все активности в том числе чайную плантацию. интересный опыт)
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С
Мне нравится, когда гид обладает чувством юмора, знает место, свободно и спокойно себя ведет, чувствует настроение и рассказывает без занудства
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А
Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным. Покатались на катере по
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С
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему благодарность. Программа полностью соответствовала заявленной. Нас забрали на экскурсию с ж/д вокзала и после окончания экскурсии привезли на вокзал.
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Н
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Супер экскурсия!!! Гид Роман выше всех похвал, русский и китайский родные языки, очень много рассказал, и дети и взрослые заслушались.
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
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В
здравствуйте, очень увлекательная экскурсия, на будущее я сделал вывод, что нужно с ночевкой, дорога из Шанхая занимает очень много времени! у нас был гид Роман, отличный экскурсовод и собеседник, рекомендую посетить этот город.
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О
Потрясающая экскурсия в рай на Земле - Ханчжоу! Все четко распланировно. нас встретили на вокзале Ханчжоу, на комфортном минивене провезли
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С
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный гид: она прекрасно сопровождала
+6
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Всего 43 отзыва в Ханчжоу в категории "На катере"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На катере»
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Сейчас в Ханчжоу в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 389 до 460. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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