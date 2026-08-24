Прогулки на катере в Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Ханчжоу на русском языке, цены от $389. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
На лодке
На катере
На поезде
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Дополнительные расходы: прогулка на катере по озеру Сиху — $8/чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
На лодке
На катере
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
«С 20 ноября по 20 марта, в июне, августе, а также на выходных и в праздники по умолчанию мы предлагаем прогулку на катере по озеру Сиху»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
На машине
На автобусе
На катере
На поезде
На микроавтобусе
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
С пользой провести пересадку: посетить две локации и узнать о традициях Китая
Начало: У аэропорта или ж/д вокзала Ханчжоу
«билет на катер по Западному озеру (по желанию) — 50–100 RMB за чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Ханчжоу - китайский рай на земле
Огромное спасибо организатору Любови за безупречную поездку из Шанхая в Ханчжоу! Всё было на высшем уровне: за нами приехал комфортабельный
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трансфер с потрясающим водителем, с которым мы приятно общались, и экскурсия фактически началась еще в дороге 😁. Сам гид Роман произвел чудесное впечатление. Очень интересный рассказчик и отвечал на все наши вопросы. Мы остались в восторге, обязательно будем рекомендовать друзьям и обратимся снова!

Огромное спасибо организатору Любови за безупречную поездку из Шанхая в Ханчжоу! Всё было на высшем уровне:
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А
Ханчжоу - китайский рай на земле
спасибо большое организаторам, хорошие машины и экскурсии, экскурсоводы тоже понравились. все соответствует программе. брали все активности в том числе чайную плантацию. интересный опыт)
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С
Ханчжоу - китайский рай на земле
Мне нравится, когда гид обладает чувством юмора, знает место, свободно и спокойно себя ведет, чувствует настроение и рассказывает без занудства
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и лишних деталей. Гид Лариса - именно такая: легкая, веселая, интересная. Помимо рассказа о достопримечательностях мы получили ответы на все вопросы, которые нас интересовали, пообедали в классном ресторанчике с лотосами и огромными карпами всех цветов, Лариса умеет снимать красивый контент, в котором вы выглядите хорошо: у вас есть и ноги и голова и вся красота места😀 Огромная благодарность за впечатления от этого дня. Видимо, это и называется дзен!

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А
Ханчжоу - китайский рай на земле
Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным. Покатались на катере по
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озеру Сиху, немного погуляли по берегу, посетили храм Цзинцы и пагоду Лэйфэн, а затем поехали на чайную плантацию, где попробовали местный чай и узнали больше о его сборе и обработке.

Роман очень интересно и познавательно обо всём рассказывал, при этом с ним было легко и приятно общаться. Экскурсия проходила в спокойном темпе, без ощущения спешки, и оставила очень тёплые впечатления. Ханчжоу вообще запомнился нам своей природой, зеленью и красивыми видами. Очень рекомендуем!

Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным.
Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным.
Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным.
Очень понравилась экскурсия по Ханчжоу с Романом! День получился насыщенным, но при этом совсем не утомительным.
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С
Ханчжоу - китайский рай на земле
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему благодарность. Программа полностью соответствовала заявленной. Нас забрали на экскурсию с ж/д вокзала и после окончания экскурсии привезли на вокзал.
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
Мы остались очень довольны экскурсией. Гид Роман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Огромная ему
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Н
Ханчжоу - китайский рай на земле
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Ханчжоу - китайский рай на земле
Супер экскурсия!!! Гид Роман выше всех похвал, русский и китайский родные языки, очень много рассказал, и дети и взрослые заслушались.
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
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В
Ханчжоу - китайский рай на земле
здравствуйте, очень увлекательная экскурсия, на будущее я сделал вывод, что нужно с ночевкой, дорога из Шанхая занимает очень много времени! у нас был гид Роман, отличный экскурсовод и собеседник, рекомендую посетить этот город.
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О
Ханчжоу - китайский рай на земле
Потрясающая экскурсия в рай на Земле - Ханчжоу! Все четко распланировно. нас встретили на вокзале Ханчжоу, на комфортном минивене провезли
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по всем точкам маршрута, накормили вкуснейшкй местной кухней, доставили к обратному поезду до Шанхая. гид Ася - чудесная! огромное ей спасибо! Ася нам устроила настолько интересную экскурсию, вся наша компания разных возрастов осталась довольна! Столько любопытных фактов рассказала, легенд. Даже прочла стихи. Ася очень внимательная и добродушная! Учла наши просьбы, терпеливо повторяла нам все, что мы не поняли. Ася провела нас по всем местам, что были запланированы и даже больше. Все четко, интересно, без очередей и лишних доплат. Спасибо ей огромное за ее эрудицию, русский язык и искреннее отношение. Также спасибо нашему быстрому водителю на шикарном автомобиле. Спасибо за то, что влюбили нас в Ханчжоу❤️

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С
Ханчжоу - китайский рай на земле
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный гид: она прекрасно сопровождала
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нас и на хорошем русском языке рассказала об истории города и о местах, которые мы посещали.

Нам удалось взять обратные билеты в Шанхай на ночной поезд. Отдельное спасибо гиду — она не бросила нас после экскурсии: отвезла в центр города, показала, что ещё можно посмотреть и куда сходить, а также объяснила, как добраться до вокзала.

Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный+6
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
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Всего 43 отзыва в Ханчжоу в категории "На катере"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ханчжоу - китайский рай на земле;
  2. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям;
  3. Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в августе 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 389 до 460. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на катере, 43 ⭐ отзыва, цены от $389. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь