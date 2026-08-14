Экскурсии на микроавтобусе в Ханчжоу с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Ханчжоу на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
На автобусе
На лодке
На микроавтобусе
8 часов
24 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
«При трансфере из Шанхая дополнительно оплачивается микроавтобус или минивэн — $350»
4 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от $340 за всё до 3 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
«Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость»
Завтра в 08:30
28 авг в 08:00
от $455 за всё до 2 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
На машине
На автобусе
На катере
На поезде
На микроавтобусе
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь
С пользой провести пересадку: посетить две локации и узнать о традициях Китая
Начало: У аэропорта или ж/д вокзала Ханчжоу
«), автомобиле или микроавтобусе (от 4 чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
отличная и познавательная экскурсия с Варварой! гид рассказала много ценной информации, основанной на личной опыте проживания в Китае, узнали много
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интересных деталей в храме и на чайной плантации. за этот день я окончательно влюбилась в этот чудесный город, благодаря Варваре! очень чуткий и понимающий гид. спасибо!

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Н
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Случайно, читая информацию о Ханджоу в интернете, наткнулась на рекомендацию экскурсии с Варварой, у меня на тот момент даже не было приложения Tripster. О заказе экскурсии даже сомнения не возникло: надо брать! В итоге все сложилось очень замечателтно
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Екатерина
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических местах и природных красотах
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этого красивейшего города Китая. Несмотря на дождь, а может и благодаря ему, мы посетили и музей чая и музей шелка (рекомендую, очень познавательно) и конечно прошлись по экспозиции в погоде Лэйфэн. Красота озера это то что нас сподвигнет на обязательное посещение этого красивейшего города Китая. Спасибо году Варваре за познавательню и насыщенную экскурсию, и отдельное спасибо за помощь при оформлении и покупки билетов. Очень приятно встречать отзывчивых и неравнодушных людей. Варвара, счастья Вам, и до новых встреч!

День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических+7
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
День с Варваров в Ханчжоу останется навсегда с нами. Экскурсия была супер насыщена информацией об исторических
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Наталья
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал своего дела, замечательный и
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очень приятный в общении человек глубочайших знаний. Прекрасная подача исторического материала, за короткое время удалось посмотреть много достопримечательностей, услышать много веселых легенд. Материал экскурсий был информативным, невероятно познавательным и не скучным.
Наш день пролетел на одном дыхании и оставил только самые приятные воспоминания и желание вернуться и встретиться с Варварой вновь.
Варвара не только хороший экскурсовод,но и прекрасный человек, на ходу может решить все наши проблемы и задачи, благодаря ей мы смогли поменять билеты и узнав, что у меня в этот день- день рождение, приехав в гостиницу торт нас ждал уже в номере Благодаря Варваре день был прекрасным и волшебным и чудесным

Однозначно рекомендую!

Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
Мы очень благодарны Варваре за увлекательный день в ее прекрасном городу . Варвара — увлечённый профессионал
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А
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Варвара - лучший гид, что нам встретился за все время путешествий. Рассказ по теме экскурсии и в целом о Китае
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шел практически в режиме нон-стоп все время экскурсии (которое, кстати, Варвара даже не думала лимитировать, а напротив, помогла нам поменять изначально купленные билеты из Ханчжоу в Шанхай, чтобы успеть увидеть побольше достопримечательностей). Я такую вовлеченность встречаю впервые.
Не в обиду гидам китайцам - но сколько бы они не изучали русский, и как не старались бы, но выдать такой объем информации за единицу времени, как Варвара, у них просто не получится. Не говоря уже о качестве языка. Кстати, на следующий день в Шанхае с улыбкой наблюдал за группой русских туристов с китайским гидом (они были с круизного теплохода). После Варвары это выглядело просто как цирк какой-то, цитирую речь гида:"Теперь быстрей смотри сюда, какой тут красивая дракон, очена красивая, да".
Варвара смогла на ходу гибко менять маршрут, чтобы не смотря на дождь, показать нам Ханчжоу с лучшей стороны и с максимальным комфортом. По итогу экскурсии жалею только об одном - что не заложил в план поездки несколько дней экскурсий с Варварой. А что касается Ханчжоу - город настолько интересен, что в него можно смело ехать с Варварой не на один, а на два дня - скучно точно не будет.

Варвара - лучший гид, что нам встретился за все время путешествий. Рассказ по теме экскурсии и
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К
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Варварара отличный знающий основательно тему экскурсии и отличный организатор Экскурсия Снейка запомнится надолго
Варварара отличный знающий основательно тему экскурсии и отличный организатор Экскурсия Снейка запомнится надолго
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Ирина
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал нас из Шанхая, привез
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в Ханчжоу, потом обратно в Шанхай. Автомобиль - комфортабельный новый минивэн.
Экскурсия была организована по нашему запросу и пожеланиям.
Ханчжоу - мегаполис, где природа и технологии переплетены. В черте города находятся чайные плантации - это поразительно!
Варвара организует разнообразные поездки по всему Китаю. Рекомендуем!!!

Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал
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И
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Замечательный День мы провели с Варей! Мы в полном восторге! Варя такой открытый и отзывчивый Человек! Столько интересного и нового
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мы узнали! Буквально окунулись в историю и культуру Китая! А гастрономический экстаз, который мы испытали от блюд в ресторане! Всё очень понравилось! Это был замечательный подарок моей дочери на День рождения! Благодарю!!!
Ирина. Москва. Декабрь. 2025г.

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Сильвестрова
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час
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позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию

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наталья
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
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Всего 24 отзыва в Ханчжоу в категории "На микроавтобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации;
  2. Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс;
  3. Транзитная экскурсия в Ханчжоу: Западное озеро, чайная деревня или храм Линъинь.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в августе 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 460. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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