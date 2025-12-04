Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды к чаю
Путешествие в Ханчжоу обещает удивительные открытия: от величественной пагоды Лэйфэн до ароматных чайных плантаций Лондин
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 декабря 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня,
- GGayka19 ноября 2025Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
- ААнна6 ноября 2025Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание
- ННаталия3 ноября 2025Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
- УУльяна28 октября 2025Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
- ЮЮлия17 октября 2025Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай! А чтобы прочувствовать - отпраляйтесь на эту и другие экскурсии с такими прекрасными организаторами!
- ЮЮлия12 октября 2025Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих
