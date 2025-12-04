Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ханчжоу на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды к чаю
Путешествие в Ханчжоу обещает удивительные открытия: от величественной пагоды Лэйфэн до ароматных чайных плантаций Лондин
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$399 за всё до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$389 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 декабря 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня,
    читать дальше

    очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
    Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍

  • G
    Gayka
    19 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
    Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
  • А
    Анна
    6 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
    Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание
    читать дальше

    в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси!
    Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.

  • Н
    Наталия
    3 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
  • У
    Ульяна
    28 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
    Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
    Китай в моем сердце навсегда!!!
  • Ю
    Юлия
    17 октября 2025
    Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
    Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай! А чтобы прочувствовать - отпраляйтесь на эту и другие экскурсии с такими прекрасными организаторами!
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих
    читать дальше

    девушек. Татьяна и Руфина.
    С самого начала Татьяна оперативно и подробно отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
    Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
    Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
  2. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
  3. Ханчжоу - китайский рай на земле
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в декабре 2025
Сейчас в Ханчжоу в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 399. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
