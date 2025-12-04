читать дальше

девушек. Татьяна и Руфина.

С самого начала Татьяна оперативно и подробно отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.

Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.

Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.