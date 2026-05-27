Это место выглядит так, будто его придумали художники: деревья растут прямо из воды, дорожки теряются среди зелени, а поверхность озера покрыта мягким ковром из листьев.
Вы прогуляетесь по заповедному лесу, сможете поплавать на каяках и проведёте несколько часов в полной тишине в сердце первозданной природы.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
На экскурсии вы:
- узнаете, как из обычного экопроекта по лесопосадке парк превратился в трендовую локацию
- прогуляетесь по экотропам внутри лесного массива
- сделаете фотографии и видео невероятной красоты (наш гид поможет вам в этом)
- при желании сможете поплавать на каяках прямо по зелёному ковру — в зоне, где растут кипарисы, а их опавшие листья полностью покрывают поверхность воды
- если повезёт, увидите чёрного лебедя, оленей и других обитателей заповедного леса
Особенности программы
Это природный лес, и деревья меняют окрас в зависимости от времени года:
- апрель — середина ноября: зелёные кроны
- вторая половина ноября — начало января: золотые и красные кроны
- вторая половина января — март: не сезон
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты в заповедную зону, трансфер на такси (от места встречи с гидом в городе и обратно)
- Отдельно оплачивается аренда каяка: одноместный — 120 юаней ($17) в час, двухместный — 220 юаней ($32) в час, а также питание — по желанию
- Перед стартом прогулки на каяках проводим инструктаж
- Возможна организация экскурсии для большего количества человек — подробности в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 94 туристов
Мы организаторы ярких путешествий в Китае. Предлагаем посетить места не «для галочки», а так, чтобы вы получили уникальный культурный опыт и прожили настоящее приключение, которое точно запомнится!
