Как добраться до Хэфэй на самолёте
В Хэфэй 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hefei Xinqiao Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хэфэй
- Хэфэй HFEHefei Xinqiao Airport
Самые дешёвые билеты в Хэфэй из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|3 412
|2ч
|10.11.2020
|из 🇨🇳Даляни
|3 791
|1ч 55м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|4 246
|1ч 35м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 875
|2ч
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|5 669
|18ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|6 006
|5ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|7 086
|2ч 5м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 812
|42ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|33 368
|38ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хэфэй
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хэфэй, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду и Куньмин
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