Билет на участок Великой Китайской стены Мутяньюй

Не стоять в очереди за билетами и сэкономить время для прогулки
Участок стены Мутяньюй — одна из значимых локаций в окрестностях Пекина. Билеты сюда часто сложно купить, особенно в выходные дни и школьные каникулы.

Я заранее оформлю всё необходимое, чтобы вы прошли без лишних забот, — вам останется только взять паспорт и приготовиться к новым впечатлениям.
Билет на участок Великой Китайской стены Мутяньюй

Описание билета

Что важно знать

  • Рекомендую выезжать к стене в районе 8:00. Дорога из Пекина займёт около 1,5 часа (70 км).
  • От парковки нужно пройти около 10 минут до первого контрольно-пропускного пункта. Для входа достаточно показать паспорт.
  • На шаттле вы доедете до участка Мутяньюй. На остальных контрольно-пропускных пунктах (на стену и канатную дорогу) также понадобится только паспорт.
  • Подниматься на стену пешком может быть утомительно. Рекомендую воспользоваться канатной дорогой туда и обратно.

Организационные детали

  • В стоимость включены билет на участок Мутяньюй и проезд на шаттле.
  • Билеты невозвратные.
  • Остаток суммы нужно оплатить не менее чем за 7 дней до посещения (можно на карту Сбербанка).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Дополнительно при желании оплачиваются билеты на канатную дорогу — 100 юаней за чел. в одну сторону, 140 юаней за чел. туда-обратно. При необходимости помогу с бронированием.

ежедневно в 08:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник$10
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У участка Мутяньюй
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

Входит в следующие категории Пекина

