Участок стены Мутяньюй — одна из значимых локаций в окрестностях Пекина. Билеты сюда часто сложно купить, особенно в выходные дни и школьные каникулы.
Я заранее оформлю всё необходимое, чтобы вы прошли без лишних забот, — вам останется только взять паспорт и приготовиться к новым впечатлениям.
Описание билета
Что важно знать
- Рекомендую выезжать к стене в районе 8:00. Дорога из Пекина займёт около 1,5 часа (70 км).
- От парковки нужно пройти около 10 минут до первого контрольно-пропускного пункта. Для входа достаточно показать паспорт.
- На шаттле вы доедете до участка Мутяньюй. На остальных контрольно-пропускных пунктах (на стену и канатную дорогу) также понадобится только паспорт.
- Подниматься на стену пешком может быть утомительно. Рекомендую воспользоваться канатной дорогой туда и обратно.
Организационные детали
- В стоимость включены билет на участок Мутяньюй и проезд на шаттле.
- Билеты невозвратные.
- Остаток суммы нужно оплатить не менее чем за 7 дней до посещения (можно на карту Сбербанка).
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Дополнительно при желании оплачиваются билеты на канатную дорогу — 100 юаней за чел. в одну сторону, 140 юаней за чел. туда-обратно. При необходимости помогу с бронированием.
ежедневно в 08:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У участка Мутяньюй
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
