Показать всёВеликая китайская стена, участок МутяньюйВеликая Китайская стенаЦентр ПекинаЗапретный город
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Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
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Путешествие до Мутяньюй - и обратно
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Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
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Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
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Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ДДенис2 июня 2024Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
- ННаталия28 мая 2024Находимся сейчас в Пекине, 4 взрослых и подросток. Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию и организатору Софье за составление программы.
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
- ООлег23 мая 2024Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали интересные рассказы и получили заряд шикарного настроения! Всем рекомендую!
- ЛЛюдмила20 мая 2024Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй»
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