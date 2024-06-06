Великая китайская стена, участок Мутяньюй – экскурсии в Пекине

Найдено 7 экскурсий в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй» в Пекине на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: в вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Чудо света - Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
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    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Находимся сейчас в Пекине, 4 взрослых и подросток. Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию и организатору Софье за составление программы.
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    Василий не просто показал нам интересные места, но был очень внимателен к нашим пожеланиям, помогал нам в ресторанах с заказом блюд, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Очень доброжелательный и внимательный. Все очень понравилось, и Великая Китайская стена, и чайная церемония, храм неба, парк Диньшань, цирк, прогулка по вечернему Пекину. Все во время, без задержек и опозданий. Почувствовали себя настоящими гостями в гостеприимном доме. Огромное спасибо, очень захотелось вернуться.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
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    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
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    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

  • О
    Олег
    23 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали интересные рассказы и получили заряд шикарного настроения! Всем рекомендую!
    Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушалиБорис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушалиБорис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая китайская стена, участок Мутяньюй»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Великая китайская стена, участок Мутяньюй" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 290 до 398. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Великая китайская стена, участок Мутяньюй», 328 ⭐ отзывов, цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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