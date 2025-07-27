Мои заказы

Билеты на шоу акробатики в Красном театре Пекина

Откройте для себя магию акробатики в Красном театре Пекина. Вас ждут невероятные трюки и световое шоу, а трансфер обеспечит комфортное путешествие
Забронируйте билеты на уникальное шоу акробатов в Красном театре Пекина.

Это зрелище захватывает дух благодаря мастерству китайских акробатов, световым эффектам и музыкальному сопровождению. Трансфер до театра входит в пакет, что делает посещение максимально удобным. Вас ждут Plate Spinning, джиу-джитсу, балет на плечах и многое другое. Не упустите шанс увидеть это удивительное представление, которое оставит яркие впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🎪 Уникальное шоу акробатов
  • 🚗 Удобный трансфер
  • ✨ Захватывающие световые эффекты
  • 🎶 Музыкальное сопровождение
  • 🎭 Культурное зрелище
Ближайшие даты:
27
авг28
авг29
авг30
авг31
авг1
сен2
сен
Время начала: 15:20, 16:20, 16:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Красный театр

Описание трансфер

Что вас ждёт? Red Theatre Beijing Acrobatics — это шоу лучших китайских акробатов, которое очаровывает множество гостей захватывающими дух акробатическими номерами и культурными зрелищами. В шоу представлены Plate Spinning pagoda bowls, джиу-джитсу, трюки, номера с высоким стулом, игры в мяч, балет на плечах и многое другое. Представление гарантированно не оставит вас равнодушными. Мастерство, музыка, танцы, освещение, фоновые декорации — всё в шоу продумано до мелочей. Важная информация:
Место А: ряды 7-9. Вы получите QR-код билета в день поездки.

Ежедневно в 15:20 и 16:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Красный театр
  • Трансфер из отеля в центре и обратно
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Стоимость проезда на такси за пределами 4-го транспортного кольца (за свой счёт)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:20 и 16:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Представление начинается в 16:20, 17:30 каждый день и длится 60 минут
  • Вы получите QR-код вашего электронного билета в день поездки
  • Вам следует прибыть в театр за 20 минут до начала представления
  • Адрес Красного театра: No.44 Xingfu Avenue, Dongcheng District, Beijing
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
О
Оксана
27 июл 2025
Отличное представление! Смесь акробатики, кунг-фу, танцев. Длится всего один час, но это очень круто!
Однозначно советую для посещения

Входит в следующие категории Пекина

