Что вас ждёт? Red Theatre Beijing Acrobatics — это шоу лучших китайских акробатов, которое очаровывает множество гостей захватывающими дух акробатическими номерами и культурными зрелищами. В шоу представлены Plate Spinning pagoda bowls, джиу-джитсу, трюки, номера с высоким стулом, игры в мяч, балет на плечах и многое другое. Представление гарантированно не оставит вас равнодушными. Мастерство, музыка, танцы, освещение, фоновые декорации — всё в шоу продумано до мелочей. Важная информация:

Место А: ряды 7-9. Вы получите QR-код билета в день поездки.