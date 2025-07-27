Забронируйте билеты на уникальное шоу акробатов в Красном театре Пекина.
Это зрелище захватывает дух благодаря мастерству китайских акробатов, световым эффектам и музыкальному сопровождению. Трансфер до театра входит в пакет, что делает посещение максимально удобным. Вас ждут Plate Spinning, джиу-джитсу, балет на плечах и многое другое. Не упустите шанс увидеть это удивительное представление, которое оставит яркие впечатления
5 причин купить этот трансфер
- 🎪 Уникальное шоу акробатов
- 🚗 Удобный трансфер
- ✨ Захватывающие световые эффекты
- 🎶 Музыкальное сопровождение
- 🎭 Культурное зрелище
Что можно увидеть
- Красный театр
Описание трансфер
Что вас ждёт? Red Theatre Beijing Acrobatics — это шоу лучших китайских акробатов, которое очаровывает множество гостей захватывающими дух акробатическими номерами и культурными зрелищами. В шоу представлены Plate Spinning pagoda bowls, джиу-джитсу, трюки, номера с высоким стулом, игры в мяч, балет на плечах и многое другое. Представление гарантированно не оставит вас равнодушными. Мастерство, музыка, танцы, освещение, фоновые декорации — всё в шоу продумано до мелочей. Важная информация:
Место А: ряды 7-9. Вы получите QR-код билета в день поездки.
Ежедневно в 15:20 и 16:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Красный театр
- Трансфер из отеля в центре и обратно
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Стоимость проезда на такси за пределами 4-го транспортного кольца (за свой счёт)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:20 и 16:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Представление начинается в 16:20, 17:30 каждый день и длится 60 минут
- Вы получите QR-код вашего электронного билета в день поездки
- Вам следует прибыть в театр за 20 минут до начала представления
- Адрес Красного театра: No.44 Xingfu Avenue, Dongcheng District, Beijing
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
27 июл 2025
Отличное представление! Смесь акробатики, кунг-фу, танцев. Длится всего один час, но это очень круто!
Однозначно советую для посещения
Однозначно советую для посещения
