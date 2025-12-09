Отправляемся в сердце древнего Китая — город-музей Пинъяо, где время будто остановилось. Мощные стены, старинные купеческие дома, первые банки Поднебесной и узкие улочки перенесут вас на несколько веков назад. Вы увидите Китай прошлого — строгий, величественный, гармоничный. И поймёте, как формировалась культура, экономика и повседневная жизнь древнего Китая.

Описание экскурсии

8:00–11:00 — поездка на скоростном поезде из Пекина в Пинъяо

Отправляемся в город-музей под открытым небом, преодолеем более 600 км за три часа.

11:00–12:00 — экскурсия по Старому городу Пинъяо

Во время прогулки по узким улочкам и храмам вы ощутите, как выглядела жизнь китайцев несколько столетий назад.

12:00–13:00 — посещение городской стены

Это один из самых хорошо сохранившихся оборонительных комплексов древнего Китая. Его история насчитывает более 6 веков.

14:00–15:00 — обед, знакомство с традиционными блюдами

Говядина из Пинъяо — самое знаменитое блюдо региона. Раньше его готовили только к праздникам и для гостей.

15:00–16:00 — храм Шуанлин

Это один из самых ценных буддийских комплексов Северного Китая, включённый в список ЮНЕСКО вместе с историческим центром Пинъяо.

16:00–20:00 — дорога до вокзала, отъезд на скоростном поезде в Пекин

Вы узнаете:

Как строились древние китайские города

Почему Пинъяао называют колыбелью китайских банков

В чём особенность местных традиций

Как жили богатые китайцы и обычные горожане

Организационные детали

Время начала экскурсии можно согласовать

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

