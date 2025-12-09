Отправляемся в сердце древнего Китая — город-музей Пинъяо, где время будто остановилось.
Мощные стены, старинные купеческие дома, первые банки Поднебесной и узкие улочки перенесут вас на несколько веков назад. Вы увидите Китай прошлого — строгий, величественный, гармоничный. И поймёте, как формировалась культура, экономика и повседневная жизнь древнего Китая.
Описание экскурсии
8:00–11:00 — поездка на скоростном поезде из Пекина в Пинъяо
Отправляемся в город-музей под открытым небом, преодолеем более 600 км за три часа.
11:00–12:00 — экскурсия по Старому городу Пинъяо
Во время прогулки по узким улочкам и храмам вы ощутите, как выглядела жизнь китайцев несколько столетий назад.
12:00–13:00 — посещение городской стены
Это один из самых хорошо сохранившихся оборонительных комплексов древнего Китая. Его история насчитывает более 6 веков.
14:00–15:00 — обед, знакомство с традиционными блюдами
Говядина из Пинъяо — самое знаменитое блюдо региона. Раньше его готовили только к праздникам и для гостей.
15:00–16:00 — храм Шуанлин
Это один из самых ценных буддийских комплексов Северного Китая, включённый в список ЮНЕСКО вместе с историческим центром Пинъяо.
16:00–20:00 — дорога до вокзала, отъезд на скоростном поезде в Пекин
Вы узнаете:
- Как строились древние китайские города
- Почему Пинъяао называют колыбелью китайских банков
- В чём особенность местных традиций
- Как жили богатые китайцы и обычные горожане
Организационные детали
- Время начала экскурсии можно согласовать
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет из Пекина до Пинъяо — около 240 юаней ($34)
- Городская стена — 125 юаней ($17)
- Храм Шуанлин — 33 юаня ($4)
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
