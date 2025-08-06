Экскурсия по центральной оси Пекина

Центральная ось Пекина предлагает путешествие через 15 исторических объектов, включая руины дворцов XIII века. Участники смогут посетить Запретный город, площадь Тяньаньмэнь и ворота Юндин. В парке «Цзиншань» откроется вид на Пекин, а на улице Дяньмэнь - возможность попробовать местные деликатесы. Площадь Тяньаньмэнь, символ национальной власти, станет кульминацией экскурсии. Это уникальная возможность увидеть Пекин с новой стороны и насладиться его культурой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Запретный город. Мы осмотрим бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин, которая считается одним из крупнейших и старейших в мире архитектурных комплексов. Покажу кофейню в угловой башне, где вы по желанию попробуете кофе или любимый шоколад одного из императоров Китая.

Парк «Цзиншань». Отсюда хорошо видно Запретный город. А по выходным здесь можно встретить много пожилых китайцев, играющих на инструментах и поющих в хоре.

Северная часть центральной оси Пекина. Включает в себя парк «Бэйхай», колокольню и Барабанную башню. По пути на улице Дяньмэнь можно купить мороженое с цветочным чаем Wu Yutai, жареные каштаны и прочее. А рядом с башней продегустировать пекинскую баранину или ослиное мясо.

Южная часть центральной оси Пекина. Вы увидите ворота Юндин, парк возле Храма Неба, торговую улицу Дашилар и ворота Чжэнъянмэнь. Мы заглянем в аутентичное кафе на улице Цяньмэнь с национальным декором и чёрно-белыми фотографиями Храма Неба.

Площадь Тяньаньмэнь. Её прошлое относит к династии Мин. Площадь много раз строилась и переименовывалась. В начале 20 века стала символом национальной власти Китая.

Организационные детали