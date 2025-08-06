Экскурсия по центральной оси Пекина

Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
Центральная ось Пекина предлагает путешествие через 15 исторических объектов, включая руины дворцов XIII века. Участники смогут посетить Запретный город, площадь Тяньаньмэнь и ворота Юндин.
В парке «Цзиншань» откроется вид на Пекин, а на улице Дяньмэнь - возможность попробовать местные деликатесы. Площадь Тяньаньмэнь, символ национальной власти, станет кульминацией экскурсии. Это уникальная возможность увидеть Пекин с новой стороны и насладиться его культурой
Запретный город. Мы осмотрим бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин, которая считается одним из крупнейших и старейших в мире архитектурных комплексов. Покажу кофейню в угловой башне, где вы по желанию попробуете кофе или любимый шоколад одного из императоров Китая.
Парк «Цзиншань». Отсюда хорошо видно Запретный город. А по выходным здесь можно встретить много пожилых китайцев, играющих на инструментах и поющих в хоре.
Северная часть центральной оси Пекина. Включает в себя парк «Бэйхай», колокольню и Барабанную башню. По пути на улице Дяньмэнь можно купить мороженое с цветочным чаем Wu Yutai, жареные каштаны и прочее. А рядом с башней продегустировать пекинскую баранину или ослиное мясо.
Южная часть центральной оси Пекина. Вы увидите ворота Юндин, парк возле Храма Неба, торговую улицу Дашилар и ворота Чжэнъянмэнь. Мы заглянем в аутентичное кафе на улице Цяньмэнь с национальным декором и чёрно-белыми фотографиями Храма Неба.
Площадь Тяньаньмэнь. Её прошлое относит к династии Мин. Площадь много раз строилась и переименовывалась. В начале 20 века стала символом национальной власти Китая.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты — около 116 юаней за чел. и еда + напитки — около 150-200 юаней за чел.
Я покажу вам аутентичные пекинские улочки, где отдыхают местные жители. Мы купим китайские закуски, избежим туристических толп (что в Пекине — настоящее искусство!) и погрузимся в настоящую городскую культуру.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 32 туристов
Всем привет! Я училась в Пекине в университете, и мне очень нравится этот город. Работа гидом — для меня хобби. Я сама разработала эту экскурсию, и за 10 лет проведения читать дальше
она стала моей любимой. Поэтому я хочу поделиться ею с гостями города. Я не буду похожа на робота, который просто ведёт вас по городу в спешке. Я хочу показать вам настоящий Пекин, не только красивые здания и вкусную еду, но и то, что считается уникальным как для Пекина, так и для Китая в целом!
Г
Георгий
6 авг 2025
Лю (Нина) - замечательный экскурсовод и рассказчик, прекрасно говорит по-русски. Мы отлично провели время на экскурсии по Пекину, посетили знаковые достопримечательности - Запретный город, ворота Юндин, барабанную и колокольную башни читать дальше
и не только. Прогулялись по хутунам, вкусно поели в ресторане традиционной кухни. По дороге делали остановки для отдыха. Получилось настоящее приключение, а не просто экскурсия. Во время прогулки Лю делала фотографии, которые потом распечатала и составила для нас целый фотоальбом с описанием мест, где мы побывали и картой маршрута - получился уникальный сувенир. В общем, приняла нас очень по-дружески и даже подарила несколько подарков - чайный набор и небольшой заварочный сервиз. Всё очень понравилось, остались впечатления на всю жизнь!
Марина
27 июл 2025
Отличная экскурсия! Спасибо нашему гиду Нине (Лю), мы посмотрели практически все главные исторические достопримечательности Пекина за один день, не смотря на адскую жару в Пекине. 🥵. Нина - очень внимательная и заботливая, дети остались в восторге, Очень рекомендую!
Мария
7 июл 2025
Спасибо Лю (Нине)!!!Нам невероятно повезло! Это была незабываемая экскурсия! Нам попался супер профессионал и добрый, позитивный, отзывчивый человек!!!
N
Nataliia
8 июн 2025
Спасибо огромное Нине, за экскурсию по Пекину. Прогулка была замечательной, особенно приятно было что мы избежали очередей и толпы, но при этом осмотрели все что было запланировано. Длилась прогулка 9 часов при этом ощущения усталости не было Нина обращала мое внимание на интересные делали в архитектуре и показала замечательные виды Пекина Еще раз спасибо.
С
Сергей
3 мая 2025
Экскурсия по Пекину очень понравилась. Экскурсовод вежливая, доброжилательная, милая, добрая. Готова менять маршрут, подстраивается под ситуацию таким образом, чтобы прогулка была комфортной. Спасибо!