Что означают круг и квадрат в храме Неба? Почему число ступеней и элементов кратно трём? Зачем понадобилась синяя черепица? Ответы ждут вас на нашей экскурсии.
Через архитектуру, чайную церемонию и акробатику мы поможем вам прийти к пониманию великой китайской идеи «следовать велению времени».
Через архитектуру, чайную церемонию и акробатику мы поможем вам прийти к пониманию великой китайской идеи «следовать велению времени».
Описание экскурсии
10:00–12:00 — храм Неба. Мы будем обращать внимание на архитектурные особенности — символику круга и квадрата, деревянные конструкции без единого гвоздя, гармонию форм, цветов и пропорций
- Алтарь Неба (Юаньцютань) — место жертвоприношений на открытом воздухе. Вы узнаете, что император делал здесь в день зимнего солнцестояния и почему идеальная тишина была важнее громких слов
- Зал небесного свода (Хуанцюнъюй) — знаменитая акустическая стена возвращающегося звука. Вы поймёте, как это работает и зачем древним зодчим понадобился такой эффект
- Храм молитвы о хорошем урожае (Циняньдянь) — архитектурная жемчужина с трёхъярусной синей черепицей. Вы разберётесь, почему в строении нет гвоздей и как древним зодчим удалось это провернуть
- Западная часть комплекса: дворец Воздержания (Чжайгун) и Зал божественной музыки (Шэньюэшу)
- Специальная программа в Зале божественной музыки — просмотр видео императорской церемонии жертвоприношения Небу
12:30–13:30 — традиционное чаепитие. Знакомство с китайской чайной культурой. Мы расскажем, как она связана с даосизмом и конфуцианством
14:30–15:30 — выступление акробатов, которое соединяет грацию и силу. Вы узнаете, почему цирковое искусство в Китае всегда считалось не развлечением, а тренировкой духа и тела
Организационные детали
- Чаепитие входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается: билет в храм Неба — 34 юаня ($5) за чел., билет в Зал божественной музыки — 10 юаней ($1,5) за чел., выступление акробатов (стоимость зависит от выбранного места) — 280–880 юаней ($42–130) за чел.
- Можем за доплату организовать трансфер — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У южного входа в храм Неба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 407 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
Входит в следующие категории Пекина
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