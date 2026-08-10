Что означают круг и квадрат в храме Неба? Почему число ступеней и элементов кратно трём? Зачем понадобилась синяя черепица? Ответы ждут вас на нашей экскурсии. Через архитектуру, чайную церемонию и акробатику мы поможем вам прийти к пониманию великой китайской идеи «следовать велению времени».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00–12:00 — храм Неба. Мы будем обращать внимание на архитектурные особенности — символику круга и квадрата, деревянные конструкции без единого гвоздя, гармонию форм, цветов и пропорций

Алтарь Неба (Юаньцютань) — место жертвоприношений на открытом воздухе. Вы узнаете, что император делал здесь в день зимнего солнцестояния и почему идеальная тишина была важнее громких слов

Зал небесного свода (Хуанцюнъюй) — знаменитая акустическая стена возвращающегося звука. Вы поймёте, как это работает и зачем древним зодчим понадобился такой эффект

Храм молитвы о хорошем урожае (Циняньдянь) — архитектурная жемчужина с трёхъярусной синей черепицей. Вы разберётесь, почему в строении нет гвоздей и как древним зодчим удалось это провернуть

Западная часть комплекса: дворец Воздержания (Чжайгун) и Зал божественной музыки (Шэньюэшу)

Специальная программа в Зале божественной музыки — просмотр видео императорской церемонии жертвоприношения Небу

12:30–13:30 — традиционное чаепитие. Знакомство с китайской чайной культурой. Мы расскажем, как она связана с даосизмом и конфуцианством

14:30–15:30 — выступление акробатов, которое соединяет грацию и силу. Вы узнаете, почему цирковое искусство в Китае всегда считалось не развлечением, а тренировкой духа и тела

Организационные детали