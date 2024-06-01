Храм Неба – экскурсии в Пекине

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Неба» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Пекина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Один день в Пекине
    Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    Один день в Пекине
    Хочу выразить огромную благодарность Евгению!!! Он сделал для нас невозможное!!! По планам мы должны были приехать на три дня и
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    спокойно все посмотреть, но нас пустили в Китай всего на 24 часа…. И Евгений очень быстро перестроил все маршруты и переорганизовал экскурсии! Мы посмотрели и Пекин, и запретный город, и храм неба, и китайскую стену!!! С нами были гиды Алексей и Наталья, любящие свою работу и им было важно, чтобы нам все понравилось!!! Приятно, что есть люди, которым не все равно! Однозначно рекомендуем ребят!!!!! Спасибо!!!

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест
  • В
    Вячеслав
    9 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Отличная экскурсия! Женя классный гид,ответит на любой вопрос,чувство юмора присутствует,скорректирует маршрут как удобно,если нужно! рекомендую.
    Отличная экскурсия! Женя классный гид,ответит на любой вопрос,чувство юмора присутствует,скорректирует маршрут как удобно,если нужно! рекомендую
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Обзорная экскурсия 30.04.24 по Пекину нам понравилась (и детям и взрослым), проводил гид Андрей- очень приятный и внимательный молодой человек,
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    хорошо говорит по-русски. Ездили на комфортной машине с кондиционером. Андрей по дороге и во время экскурсии рассказывал много интересных фактов из истории и современности. Посетили сначала парк ЦзынШань, из которого открывается вид на запретный город. В сам запретный город не ходили, так как билеты нужно покупать за неделю. Потом поехали на площадь Тяньаньмэнь, а затем в Храм неба. Завершили экскурсию чайной церемонией и рестораном с Пекинской уткой. Андрей в течение всего дня помогал покупать билеты, платить за еду QR кодом при необходимости (а мы отдавали наличными), также помог купить через сайт билеты в зоопарк на следующий день, посоветовал сходить в Летний дворец. В целом очень насыщенный день получился- в 9.30 выехали из отеля и вернулись обратно около 16.30.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Храм Неба»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Храм Неба" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 270. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Неба», 121 ⭐ отзыв, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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