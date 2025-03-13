Поездка в Пекин начинается с удобного трансфера из аэропорта в центр города.
Русскоязычная служба поддержки всегда на связи, чтобы помочь сориентироваться и спланировать маршрут. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит на новом автомобиле. Включены услуги водителя, дневной трансфер на Hongqi EQM5. Возможна доплата за ночной трансфер и выбор минивэна. Укажите дату, рейс и отель при бронировании
Русскоязычная служба поддержки всегда на связи, чтобы помочь сориентироваться и спланировать маршрут. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит на новом автомобиле. Включены услуги водителя, дневной трансфер на Hongqi EQM5. Возможна доплата за ночной трансфер и выбор минивэна. Укажите дату, рейс и отель при бронировании
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 📞 Русскоязычная поддержка 24/7
- 🛄 Помощь с багажом
- 💳 Оплата в удобной валюте
- 🌙 Ночной трансфер доступен
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 19:00
Что можно увидеть
- Центр Пекина
Описание трансфер
Обратите внимание! Это не экскурсия с гидом, а трансфер по маршрутам: аэропорт — центр Пекина или центр Пекина — аэропорт Пекина.
- С момента бронирования и до заселения в отель с вами на связи 24/7 будет русскоязычная служба поддержки. Наши специалисты сориентируют в городе и подскажут, как спланировать поездку до отеля
- Водитель встретит вас в аэропорту с табличкой и поможет донести багаж
- Поездка пройдёт на новом комфортабельном автомобиле
Организационные детали
- В стоимость включены услуги водителя и трансфер в дневное время на автомобиле Hongqi EQM5. Его вместимость — до 3 пассажиров и 3 стандартных чемоданов
- Ночной трансфер возможен с доплатой
- Оставшуюся часть стоимости вы можете оплатить в рублях/тенге/сумах/крипте
- За доплату можем предложить трансфер на минивэне Buick GL8 или Mercedes-Benz E-class
- При бронировании укажите дату и номер рейса, название отеля, количество пассажиров
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или вашем отеле в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 298 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
13 мар 2025
Кирилл, благодарю Вас за работу, все понятно, быстро и точно.
Спасибо что посвятили в ньюансы.
Спасибо что посвятили в ньюансы.
Наталья
1 дек 2024
Если Вы не хотите волноваться из-за вызова такси в Китае особенно если надо в аэропорт и глубокой ночью - этот вариант отлично подойдет. Да, номер машины может не совпадать с
Кирилл
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за вашу обратную связь.
Просим прощения, за неудобство, связанное с номером автомобиля, порой мы больше уделяем внимания пунктуальности и
Просим прощения, за неудобство, связанное с номером автомобиля, порой мы больше уделяем внимания пунктуальности и
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