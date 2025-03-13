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забываем о мелочах, именно поэтому всегда на связи с туристом русскоязычная поддержка, чтобы решить любые вопросы здесь и сейчас.

Стоимость трансфера в столице Китая отличается от стоимости в России + расстояние совсем другое, мы также отслеживаем цены в городе и держим их ниже конкурентов.

Для удобства путешественников мы ввели возможность оплаты в рублях и используем курс банка, на счёт которого принимаем оплату, к сожалению курс обменных пунктов использовать не можем.

В связи с колебанием курса рубля цена в рублях при оплате может порой не совпадать с ценой в рублях во время бронирования трансфера, так как цены на площадке трипстера указаны в USD