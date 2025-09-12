Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Культовое наследие Пекина
Уникальная возможность посетить Храм Неба и Парк Мира в Пекине. Узнайте о китайской философии и насладитесь видами мировых достопримечательностей
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в сентябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 355. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 67 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь