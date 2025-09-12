Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Пекине на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 61 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Пекин - первое знакомство Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: На площади Тяньаньмэнь $190 за всё до 5 чел. На машине 9 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников Начало: В вашем отеле $355 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Культовое наследие Пекина Уникальная возможность посетить Храм Неба и Парк Мира в Пекине. Узнайте о китайской философии и насладитесь видами мировых достопримечательностей Начало: В вашем отеле $270 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Пекина

