Ночные прогулки и экскурсии Пекина

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Познавательный шопинг-тур в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
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    можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!

    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в
  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
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    пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!

    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
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    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
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    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

  • В
    Василий
    24 мая 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Ночные»

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  1. Пекин. Аутентично
  2. Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
  3. Пекин - первое знакомство
  4. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
  5. Исторические и культурные символы Поднебесной
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Ночные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 218 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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