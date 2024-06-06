1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
- ИИльдар1 июня 2024Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
- ТТатьяна1 июня 2024Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
- ВВасилий24 мая 2024Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
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