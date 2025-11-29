Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок.
Погружение в китайскую культуру. Знакомство с Пекином - современным мегаполисом со своеобразным историческим очарованием и культурным колоритом. Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок. На некоторые вопросы вы получите ответы: расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса. А дальше посетим чайную церемонию. дальше мы посетим самый красивый парк цзиньшан. Затем мы смотрим очень захватывающий китайский цирк. Великая Китайская стена, также известная как Длинная стена в десять тысяч ли, представляет собой древнее военное оборонительное сооружение Китая. Это высокий, прочный и непрерывный вал, предназначенный для ограничения передвижения вражеской кавалерии. Великая Китайская стена не является просто изолированной стеной, а представляет собой оборонительную систему, в которой стена служит основным элементом, сочетаясь с множеством крепостей, застав, башен и сигнальных вышек. Вокруг Великой Китайской стены сформировалась культура, связанная с её историей, которая играет важную роль в продвижении и сохранении превосходных традиций китайской культуры. Парк Цзиншань является не только образцом императорского садово-паркового искусства, но и лучшей смотровой площадкой для обзора панорамы Запретного города и центральной оси Пекина. Основные достопримечательности парка включают павильоны Ваньчунь, Чжоушан, Гуаньмяо, Цзифан и Фулань, расположенные на вершине холма. Эти павильоны не только предоставляют посетителям великолепные виды, но и несут в себе богатое историческое и культурное значение. Чайная церемония. Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды чай: зелёный чай, улун, пуэр красный чай и другие. Китайская акробатика стала одним из самых влиятельных и известных видов исполнительского искусства в мире. Её разнообразные формы выступлений и высокое мастерство завоевали любовь и признание зрителей как внутри страны, так и за её пределами. В целом, китайская акробатика обладает долгой историей и богатым культурным содержанием, являясь важной частью традиционной китайской культуры и одной из уникальных черт очарования китайской цивилизации.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая китайская стена
- Чайная церемония
- Парк цзиньшань
- Китайский цирк
Что включено
- Трансфер и услуги гида и чайная церемония.
- Трансфер на комфортабельном автомобиле KIA. Тойота, Volkswagen Passat, Buick.
Что не входит в цену
- Входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр - 200 юаней/чел. и в парк Цзиншань - 2 юаня/чел. Китайская акробатика (280/380/480/680/VIP880 юаней/ чел).
Место начала и завершения?
В ваш Отель в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
