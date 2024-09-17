8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
$260 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
$390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел17 сентября 2024Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию! Времени у нас было мало, поэтому мы внесли корректировки в программу экскурсии, и
- ССергей2 сентября 2024Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для такого зрелища кажется несколько
- AArtyom6 августа 2024Гид очень дружелюбный, встретил нас у гостиницы утром в назначенный час. Автомобиль гида новый и комфортный. Поезда была организована на высшем
- AAnishchenko.t@gmail.com1 августа 2024Отличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланирован. Посмотрели великую стену, будьте готовы проверить себя
- ННиколай26 июля 2024Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Ущелье Лунцинся»
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