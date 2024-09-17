читать дальше

гид нам помогла в этом. Рекомендую всем разнести стену и ущелье по разным дням, иначе будет слишком мало времени для изучения этих объектов. На стене было не просто, т. к. не было фуникулёров, но это позволило нам испытать себя). Двое моих коллег забрались на самый верх, 12 башен. Я только до 11, но был безмерно рад и этому). Великая Стена впечатляет масштабом! Помимо стены мы посетили нефритовую фабрику, парк с храмом, посмотрели сверху на Запретный город, посетили Чайную Церемонию и покушали (потребление пищи в Китае отличается от нашего, Светлана помогла нам в этом). Светлана везде нас сопровождала и помогала с коммуникацией. Еще раз спасибо за экскурсию и другую помощь! Было классно!