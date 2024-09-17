Ущелье Лунцинся – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Лунцинся» в Пекине на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Пекин за 1 день
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
$260 за всё до 4 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
$390 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    17 сентября 2024
    В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
    Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию! Времени у нас было мало, поэтому мы внесли корректировки в программу экскурсии, и
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    гид нам помогла в этом. Рекомендую всем разнести стену и ущелье по разным дням, иначе будет слишком мало времени для изучения этих объектов. На стене было не просто, т. к. не было фуникулёров, но это позволило нам испытать себя). Двое моих коллег забрались на самый верх, 12 башен. Я только до 11, но был безмерно рад и этому). Великая Стена впечатляет масштабом! Помимо стены мы посетили нефритовую фабрику, парк с храмом, посмотрели сверху на Запретный город, посетили Чайную Церемонию и покушали (потребление пищи в Китае отличается от нашего, Светлана помогла нам в этом). Светлана везде нас сопровождала и помогала с коммуникацией. Еще раз спасибо за экскурсию и другую помощь! Было классно!

    Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию!Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию!Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию!Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию!
  • С
    Сергей
    2 сентября 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для такого зрелища кажется несколько
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    завышенной, с учётом того, что дополнительно оплачивается всё: автобус до эскалатора, входной билет, катер, канатная дорога. Гид (Пэн) молодец, всё объяснял ненавязчиво. Автомобиль комфортабельный. Интересно будет тем, кто любит ходить пешком в горы. Мы не пошли на самую макушку, для нас идти полчаса в крутой подъём не интересно.

    Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена дляМесто интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для
  • A
    Artyom
    6 августа 2024
    В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
    Гид очень дружелюбный, встретил нас у гостиницы утром в назначенный час. Автомобиль гида новый и комфортный. Поезда была организована на высшем
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    уровне: комфортная температура в салоне, маршрут был четко спланирован, бутылочки воды, мы ехали по свободным платным дорогам. Во время поездки мы чувствовали себя в безопасности. Во время поездки гид рассказывал много историй о Китае и Пекине. Я рекомендую всем, кто планирует поездку в столицу Китая, обязательно посетить Китайскую стену и Ущелье Дракона!

  • A
    Anishchenko.t@gmail.com
    1 августа 2024
    В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
    Отличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланирован. Посмотрели великую стену, будьте готовы проверить себя
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    на выносливость при подъеме на нее! И невероятной красоты ущелье дракона, сами мы бы о нем не узнали! Спасибо экскурсоводу Андрею за целый день с нами!

    Отличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланированОтличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланирован
  • Н
    Николай
    26 июля 2024
    Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
    Ездили в Ущелье дракона с Каем. Прекрасное путешествие. Кай довёз нас до места, по дороге много и интересно рассказывал про Китай. Отвечал на наши вопросы. Очень внимательный и замечательный гид!
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Ущелье Лунцинся»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Пекин за 1 день
  2. Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
  3. В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Площадь Тяньаньмэнь
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Ущелье Лунцинся" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 390. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ущелье Лунцинся», 8 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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