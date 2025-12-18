Пекин велик и многослоен: за яркими улицами часто скрывается культура, до которой путешественник не добирается. На этой прогулке вы погрузитесь в живой ритм города: примерите традиционный костюм, создадите иероглиф удачи, оцените вкус китайского чая. И уедете с ощущением, что Пекин стал личным впечатлением, а не картинкой из путеводителя.

Описание фото-прогулки

Фотосессия в традиционном китайском костюме — 2–3 часа вместе с подготовкой

Выбираете традиционный наряд, визажист делает причёску, а фотограф (или вы сами) снимает около 30 минут. В итоге остаются стильные кадры на память.

Мастер-класс по каллиграфии — 1 час

Вы создадите иероглифы удачи на красной бумаге — личный талисман и сувенир в одном.

Чайная церемония — 1 час

Зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта — каждый раскроет свой вкус и аромат. а.

Обед в формате «шведский стол» — 1 час

Путешествие не обходится без гастрономии — вы попробуете блюда местной кухни.

Дорога — около 2 часов суммарно.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Ford, Toyota или аналогичном — в пределах 4-го кольца Пекина

Вы можете отказаться от услуг фотографа и сфотографироваться в костюмах самостоятельно

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

