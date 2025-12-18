Пекин велик и многослоен: за яркими улицами часто скрывается культура, до которой путешественник не добирается.
На этой прогулке вы погрузитесь в живой ритм города: примерите традиционный костюм, создадите иероглиф удачи, оцените вкус китайского чая. И уедете с ощущением, что Пекин стал личным впечатлением, а не картинкой из путеводителя.
На этой прогулке вы погрузитесь в живой ритм города: примерите традиционный костюм, создадите иероглиф удачи, оцените вкус китайского чая. И уедете с ощущением, что Пекин стал личным впечатлением, а не картинкой из путеводителя.
Описание фото-прогулки
Фотосессия в традиционном китайском костюме — 2–3 часа вместе с подготовкой
Выбираете традиционный наряд, визажист делает причёску, а фотограф (или вы сами) снимает около 30 минут. В итоге остаются стильные кадры на память.
Мастер-класс по каллиграфии — 1 час
Вы создадите иероглифы удачи на красной бумаге — личный талисман и сувенир в одном.
Чайная церемония — 1 час
Зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта — каждый раскроет свой вкус и аромат. а.
Обед в формате «шведский стол» — 1 час
Путешествие не обходится без гастрономии — вы попробуете блюда местной кухни.
Дорога — около 2 часов суммарно.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Ford, Toyota или аналогичном — в пределах 4-го кольца Пекина
- Вы можете отказаться от услуг фотографа и сфотографироваться в костюмах самостоятельно
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
- Аренда традиционного костюма — 400 юаней (~$55)
- Услуги профессионального фотографа — 600 юаней (~$82). В течение 1-2 дней вы получите около 30 обработанных фото ссылкой на облачное хранилище
- Макияж и укладка (по желанию) — 360 юаней (~$50)
- Шведский стол — 100 юаней (~$14)
- Мастер-класс по каллиграфии — 100 юаней (~$14)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 771 туриста
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин без фильтров
Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
$160 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
$268 за всё до 4 чел.