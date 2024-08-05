9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 августа 2024Мы в восторге!!!! Отдельное спасибо нашему прекрасному гиду Василию за интересный тур. Он не только прекрасный экскурсовод, отличный водитель, но и просто замечательный и очень внимательный человек!!! Это путешествие навсегда останется в наших сердцах!
- ННиколай23 июля 2024Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было прекрасно. Ирина замечательный,внимательный гид. Теперь мы многое знаем о китайской культуре и истории. Водитель аккуратно вел автомобиль. Спасибо!
- ААлександр14 июля 2024Кто хочет увидеть древнюю китайскую архитектуру всем советую посетить. Огромная территория, есть длинные беседки для отдыха. Все молодые пары там
- ААнастасия30 июня 2024Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Посетили деревню Губэй и Китайскую стену. Это было безумно красиво,спасибо нашему гиду за интересную информацию о Великой китайской стене и Китае в целом,за фотографии и видео,за советы,что ещё посетить в Пекине,очень приятная атмосфера была.
- EEkaterina21 мая 2024Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Нескучные экскурсии»
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