М Мария Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай Мы в восторге!!!! Отдельное спасибо нашему прекрасному гиду Василию за интересный тур. Он не только прекрасный экскурсовод, отличный водитель, но и просто замечательный и очень внимательный человек!!! Это путешествие навсегда останется в наших сердцах!

Н Николай Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было прекрасно. Ирина замечательный,внимательный гид. Теперь мы многое знаем о китайской культуре и истории. Водитель аккуратно вел автомобиль. Спасибо!

А Александр Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун читать дальше устраивают фотосессии. Говорят что там единственный храм круглой формы. Если будете планировать тогда нужно брать от 4-6 часов, что бы все нормально посмотреть. Рекомендую организатора Женю. Он китаец, дипломированный переводчик. Хорошее знание русского языка. Ответственный и порядочный. Кто хочет увидеть древнюю китайскую архитектуру всем советую посетить. Огромная территория, есть длинные беседки для отдыха. Все молодые пары там

А Анастасия Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Посетили деревню Губэй и Китайскую стену. Это было безумно красиво,спасибо нашему гиду за интересную информацию о Великой китайской стене и Китае в целом,за фотографии и видео,за советы,что ещё посетить в Пекине,очень приятная атмосфера была.