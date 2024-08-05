Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Мы в восторге!!!! Отдельное спасибо нашему прекрасному гиду Василию за интересный тур. Он не только прекрасный экскурсовод, отличный водитель, но и просто замечательный и очень внимательный человек!!! Это путешествие навсегда останется в наших сердцах!
  • Н
    Николай
    23 июля 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было прекрасно. Ирина замечательный,внимательный гид. Теперь мы многое знаем о китайской культуре и истории. Водитель аккуратно вел автомобиль. Спасибо!
    Посетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все былоПосетили экскурсию в Губэй и на Китайскую стену с экскурсоводом Ириной и ее водителем. Все было
  • А
    Александр
    14 июля 2024
    Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
    Кто хочет увидеть древнюю китайскую архитектуру всем советую посетить. Огромная территория, есть длинные беседки для отдыха. Все молодые пары там
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    устраивают фотосессии. Говорят что там единственный храм круглой формы. Если будете планировать тогда нужно брать от 4-6 часов, что бы все нормально посмотреть. Рекомендую организатора Женю. Он китаец, дипломированный переводчик. Хорошее знание русского языка. Ответственный и порядочный.

    Кто хочет увидеть древнюю китайскую архитектуру всем советую посетить. Огромная территория, есть длинные беседки для отдыха
  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Посетили деревню Губэй и Китайскую стену. Это было безумно красиво,спасибо нашему гиду за интересную информацию о Великой китайской стене и Китае в целом,за фотографии и видео,за советы,что ещё посетить в Пекине,очень приятная атмосфера была.
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  • E
    Ekaterina
    21 мая 2024
    Шопинг-экскурсия в Пекине
    Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
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  3. Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 360. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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