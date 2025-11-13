Мои заказы

Открывая Пекин: история и культура столицы Китая

Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Экскурсия по Пекину предлагает путешествие в сердце китайской истории и культуры.

Туристы смогут прогуляться по знаменитой площади Тяньаньмэнь, посетить мавзолей Мао Цзэдуна и увидеть парламент Китая.

В Запретном городе откроется история династий
Мин и Цинь, а парк «Цзиншань» подарит захватывающие виды на город.

Чайная церемония позволит глубже понять китайские традиции, а посещение Храма Неба раскроет тайны древних обрядов. Для любителей вечерних развлечений - акробатическое шоу и ужин с уткой по-пекински

4.9
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Пекина
  • 🏯 Знаковые достопримечательности
  • 🍵 Погружение в чайную культуру
  • 🎭 Вечернее шоу и ужин
  • 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть

  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Запретный город
  • Парк «Цзиншань»
  • Храм Неба

Описание экскурсии

  • Площадь Тяньаньмэнь: погуляем по самой большой площади в мире, осмотрим мавзолей Мао Цзэдуна и здание парламента. Можно сказать, это наш китайский Кремль.
  • Запретный город: здесь вы познакомитесь с историей династий Мин и Цинь, увидите резиденцию императоров — Зимний дворец.
  • Парк «Цзиншань»: раньше это был императорский дворец, а сейчас — самая высокая точка города, смотровая площадка, с которой вы полюбуетесь видами Пекина.
  • Чайная церемония: вы попробуете вкусные чаи, погрузитесь в чайную культуру Китая, сможете купить подарки для близких.
  • Храм Неба: здесь вас ждёт множество кипарисов, которым уже более 600 лет. И колоритная восточная архитектура. Мы расскажем, как и где императоры молились богу Неба.
  • Вечернее шоу + ужин: если останутся время и силы, советуем сходить на акробатическое представление в цирк и поужинать уткой по-пекински — мы вас довезём до нужных мест.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия, за день пройдём не менее 15 000 шагов.
  • Транспорт — комфортабельная легковая машина или минивэн.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • Запретный город (закрыт по пн): 01/04—31/10 — 60 юаней, 01/11—31/03 — 40 юаней с человека.
  • Храм Неба (закрыт по пн) — 28–34 юаней с человека.
  • Парк «Цзиншань» — 2 юаня с человека.
  • Вечернее шоу и ужин по желанию (стоимость уточняйте в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле, который стоит в центре города, но и по договору можно в аэропорту или где-то
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Д
Дарья
13 ноя 2025
Благодарю Юрия за прекрасный день в Пекине! Побывали в Запретном городе, парке Цзиншань и храме Неба. Юрий прекрасный рассказчик! Узнали много интересного. Пекин великолепен! Также благодарю Ли Цзин (Анну) за организацию! Довольна вся семья!
Благодарю Юрия за прекрасный день в Пекине! Побывали в Запретном городе, парке Цзиншань и храме Неба. Юрий прекрасный рассказчик! Узнали много интересного. Пекин великолепен! Также благодарю Ли Цзин (Анну) за организацию! Довольна вся семья!
А
Александр
10 ноя 2025
Недавно вернулись из путешествия по Китаю! Очень понравилась экскурсия по главным достопримечательностям Пекина с Анной! Все было четко по времени, отлично организовано, Анна прекрасно говорит на русском, рассказала много интересной информации из истории, а также всегда открыто отвечала на все возникающие у нас вопросы, касающиеся быта, традиций и жизни в Китае. Спасибо большое! Мы очень довольны!
А
Андрей
9 ноя 2025
Сходили на отличную экскурсию по главным достопримечательностям Пекина.
Гид Юрий довольно много успел рассказать про историю Запетного города и предназначение Храма неба. В промежутках между достопримечательностями было очень интересно пообщаться с Юрием о современной жизни в Китае.
Организатор Аня - высший класс, даже помогла нам добыть билеты в Национальный музей, за что ей отдельное спасибо)
А
Анна
9 ноя 2025
Анна прекрасный гид. Знание русского на достойном уровне. Помимо интересных экскурсий получили ответы на сотни вопросов о Китае.
Е
Евгения
6 ноя 2025
Гидом был Юрий. Много знающий и отлично говорящий гид! Интересный рассказчик! Историю знает как и Китая, так и России 🫶🏻
На все вопросы ответил, все пожелания выполнил!
Кто планирует посетить площадь и мавзолей, конкретно оговаривайте эту опцию (мы просто поехали мимо).
Л
Лика
5 ноя 2025
Нашим гидом был Юрий. Экскурсия понравилась, все соответствовало заявленому описанию, увидели много интересного)))
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Чудесный день в Пекине. Спасибо замечательному гиду!!
Чудесный день в Пекине. Спасибо замечательному гиду!!
Д
Дарья,Эдэм
31 окт 2025
Наш гид Юрий нам очень понравился,рассказал все о достопримечательностях,экскурсия была на хорошем авто с водителем. Было всё комфортно и интересно.
Не понравилась только чайная церемония (слишком рекламная, души в ней нет)
Эту экскурсию именно с Юрием я бы рекомендовала.
Наш гид Юрий нам очень понравился,рассказал все о достопримечательностях,экскурсия была на хорошем авто с водителем. Было всё комфортно и интересно.
Не понравилась только чайная церемония (слишком рекламная, души в ней нет)
Эту экскурсию именно с Юрием я бы рекомендовала.
L
Liudmila
29 окт 2025
Начну с того,что это классное приложение! Где реально помогают тем,кто хочет посмотреть мир! Выбрала экскурсию наиболее,на мой взгляд,интересную. Ведь,чтобы понять культуру народа,начинать нужно с самого начала! Эту экскурсию должна была
читать дальше

проводить Аня,которая всегда была на связи,провела Лотос. Понравилось,что за такое короткое время и огромное количество людей,она рассказала нам всё очень интересно!!!! Если мы не понимали что-то,то она рассказывала несколько раз! Спасибо огромное ей за это!!! Я была в разных странах Европы и Америки. И каждый раз приезжая вникала в самобытность и культуру той страны,где я находилась! Про Аню———Заказывая первую экскурсию,я не знала,что выиграю Джек пот!!!! Я поняла, что зная её,я за очень короткий срок,познакомлюсь с Китаем! Любое моё желание было исполнено! Она сделала наш отдых незабываемым!!! Все экскурсии были классные! Водители говорили по-русски (во всяком случае я их понимала и они старались нас не просто везти,а рассказывать про те места, которые мы проезжали)Если хотите,чтобы ваше знакомство с Китаем прошло на 100%——нужна Аня!!!! Спасибо Аня тебе огромное!!! До встречи!!!! ❤️💋

Н
Нелли
29 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Юрием, все очень понравилось: и сама экскурсия и организация. Гид хорошо говорит по-русски, жил в России, учитывает все пожелания, доброжелательный, ответил на все наши вопросы. Автомобиль очень комфортный. Цзин всегда была на связи. Рекомендую экскурсию и особенно Юрия! Процветания Вам!
Т
Татьяна
22 окт 2025
У нас была экскурсовод Лотос, она говорит по русски плохо и быстро, я очень мало что поняла, а это Запретный город, хотелось бы больше узнать и понять историю Китая, поэтому экскурсия вообще не понравилась
Цзин
Цзин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!

Мне искренне жаль, что у Вас осталось такое смешанное впечатление. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши гости были
читать дальше

полностью довольны, и это — наша главная цель!

Позвольте прокомментировать несколько моментов, чтобы избежать недопонимания:

По вопросу стоимости: Мы понимаем, что Вы искали наиболее выгодный вариант, но организовать полноценный индивидуальный тур по Пекину, включая услуги опытного гида и трансфер, за 80$ на двоих, к сожалению, невозможно. Мы всегда готовы предложить бюджетные варианты, такие как общественный транспорт или пешеходные маршруты, чтобы Вы могли сэкономить, но индивидуальный сервис имеет свою цену.

По качеству работы гида: Наш гид действительно очень опытный, она работает в этой сфере более 30 лет. Очень жаль, что ее стиль не совпал с Вашими ожиданиями. При этом мы получили позитивный отклик от других участников Вашей группы, которые отметили:"Погуляли сегодня очень хорошо!!!" — что подтверждает профессионализм гида. Однако мы понимаем, что восприятие у всех разное.

В любом случае, если у Вас возникают какие-либо сложности или вопросы во время отдыха, пожалуйста, сразу же обращайтесь к нам! Мы всегда на связи и с удовольствием поможем найти решение.

От души желаем Вам прекрасного отдыха и всего самого доброго!

Александр
Александр
15 окт 2025
Цзин - великолепный гид! Очень хорошо знает русский язык. Много лет работает в туризме и отлично знает историю! Экскурсия прошла на одном дыхании! В конце экскурсии заехали в великолепный ресторан,
читать дальше

отведали традиционную утку по-пекински. Обязательно нужно попробовать! Это просто «отрыв башки»! Ещё успели в Красный театр, на шоу акробатики- тоже полный восторг! Маршрут построен четко, все хорошо организовано. Могу смело рекомендовать Цзин в качестве гида! Спасибо большое Цзин!!!

Н
Наталья
6 окт 2025
На 24 сентября у нас была забронирована экскурсия в Запретный город, для меня лично - это было основное мероприятие, ибо давно уже хотела побывать в этом монументальном сооружении. Предполагалось, что
читать дальше

мы прилетим в Пекин накануне утром, самостоятельно погуляем и утром двинемся на знакомство с резиденцией китайских императоров. Но, суровая реальность внесла свои коррективы в наш график: в силу обстоятельств, связанных с закрытием аэропортов на прием и вылет воздушных судов, мы прилетели в Пекин только в ночь (01.30) 24 сентября. Все формальности по прилету, дорога до Отеля и в Отеле мы оказались под утро 24.09.2025. Все это время мы были с Анной на связи. Она помогла нам с трансфером от аэропорта Дасин до отеля в центре города. Мы скорректировали время выезда на экскурсию. чтобы хоть как-то прийти в себя после полета. И вознаграждением всему было наше путешествие по Запретному городу. Анна терпеливо реагировала на наши хотелки - то тут постоять, то тут посидеть. Много нам рассказывала интересных вещей об истории и быте императорского двора. Отвечала на наши вопросы. Фотографировала нас, помагая выбрать самые выгодные локации. Спасибо большое все было отлично.
На следующий день, я попросила Анну составить мне кампанию (так как мы с друзьями разделились: одни в Юниверсал парк (Анна помогла разобраться с покупкой билетов), другие просто погулять по городу) в качестве сопровождающего по городу. Мы чудесно погуляли. Много посетили того, что планировали. Также Аня помогла нам с чудесной экскурсией на Великую Китайскую стену (дикий участок). В целом мы всю поездку обращались к Ане с теми или иными вопросами и она нам помогала по всем возникающим моментам. Её советы по многим вопросам нам очень помогли. Более отзывчивого и чуткого гида я не встречала. Ну и прекрасное владение русским языком гида - это важный аспект в любом путешествии. Однозначно рекомендуем. И желаем Ане быть всегда на позитиве))) Как было с нашей чудесной командой!

На 24 сентября у нас была забронирована экскурсия в Запретный город, для меня лично - это
Е
Екатерина
29 сен 2025
Первое посещение и знакомство с Пекином было проведено с гидом Юрием. Все было просто потрясающе, обе экскурсии от этой команды (знакомство с Пекином и Великая Китайская стена) были очень познавательны и увлекательны, на мое огромное количество вопросов всегда давался всеобъемлющий ответ))) Было очень интересно ходить и узнавать Пекин с таким замечательным гидом!)))
Анастасия
Анастасия
27 сен 2025
Наше знакомство с Китаем началось с Шанхая, где у нас были русские гиды. Чтобы получить полное представление о Поднебесной, в Пекине мы решили послушать историю из уст местных жителей. Вот
читать дальше

здесь Цзин станет вашим лучшим выбором. Прекрасный руссский язык, глубокое знание истории родного края. Легкая подача - вы точно не устанете. Кроме того, вы получите любые сведения по Китаю и Пекину, которые интересуют лично вас. Благодарю Цзин за великолепную экскурсию, надеюсь, в следующий раз мы будем осматривать еще и другие достопримечательности в ее сопровождении.

