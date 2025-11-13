читать дальше

мы прилетим в Пекин накануне утром, самостоятельно погуляем и утром двинемся на знакомство с резиденцией китайских императоров. Но, суровая реальность внесла свои коррективы в наш график: в силу обстоятельств, связанных с закрытием аэропортов на прием и вылет воздушных судов, мы прилетели в Пекин только в ночь (01.30) 24 сентября. Все формальности по прилету, дорога до Отеля и в Отеле мы оказались под утро 24.09.2025. Все это время мы были с Анной на связи. Она помогла нам с трансфером от аэропорта Дасин до отеля в центре города. Мы скорректировали время выезда на экскурсию. чтобы хоть как-то прийти в себя после полета. И вознаграждением всему было наше путешествие по Запретному городу. Анна терпеливо реагировала на наши хотелки - то тут постоять, то тут посидеть. Много нам рассказывала интересных вещей об истории и быте императорского двора. Отвечала на наши вопросы. Фотографировала нас, помагая выбрать самые выгодные локации. Спасибо большое все было отлично.

На следующий день, я попросила Анну составить мне кампанию (так как мы с друзьями разделились: одни в Юниверсал парк (Анна помогла разобраться с покупкой билетов), другие просто погулять по городу) в качестве сопровождающего по городу. Мы чудесно погуляли. Много посетили того, что планировали. Также Аня помогла нам с чудесной экскурсией на Великую Китайскую стену (дикий участок). В целом мы всю поездку обращались к Ане с теми или иными вопросами и она нам помогала по всем возникающим моментам. Её советы по многим вопросам нам очень помогли. Более отзывчивого и чуткого гида я не встречала. Ну и прекрасное владение русским языком гида - это важный аспект в любом путешествии. Однозначно рекомендуем. И желаем Ане быть всегда на позитиве))) Как было с нашей чудесной командой!