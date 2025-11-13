Экскурсия по Пекину предлагает путешествие в сердце китайской истории и культуры.
Туристы смогут прогуляться по знаменитой площади Тяньаньмэнь, посетить мавзолей Мао Цзэдуна и увидеть парламент Китая.
В Запретном городе откроется история династий
Туристы смогут прогуляться по знаменитой площади Тяньаньмэнь, посетить мавзолей Мао Цзэдуна и увидеть парламент Китая.
В Запретном городе откроется история династий
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Пекина
- 🏯 Знаковые достопримечательности
- 🍵 Погружение в чайную культуру
- 🎭 Вечернее шоу и ужин
- 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город
- Парк «Цзиншань»
- Храм Неба
Описание экскурсии
- Площадь Тяньаньмэнь: погуляем по самой большой площади в мире, осмотрим мавзолей Мао Цзэдуна и здание парламента. Можно сказать, это наш китайский Кремль.
- Запретный город: здесь вы познакомитесь с историей династий Мин и Цинь, увидите резиденцию императоров — Зимний дворец.
- Парк «Цзиншань»: раньше это был императорский дворец, а сейчас — самая высокая точка города, смотровая площадка, с которой вы полюбуетесь видами Пекина.
- Чайная церемония: вы попробуете вкусные чаи, погрузитесь в чайную культуру Китая, сможете купить подарки для близких.
- Храм Неба: здесь вас ждёт множество кипарисов, которым уже более 600 лет. И колоритная восточная архитектура. Мы расскажем, как и где императоры молились богу Неба.
- Вечернее шоу + ужин: если останутся время и силы, советуем сходить на акробатическое представление в цирк и поужинать уткой по-пекински — мы вас довезём до нужных мест.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия, за день пройдём не менее 15 000 шагов.
- Транспорт — комфортабельная легковая машина или минивэн.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Запретный город (закрыт по пн): 01/04—31/10 — 60 юаней, 01/11—31/03 — 40 юаней с человека.
- Храм Неба (закрыт по пн) — 28–34 юаней с человека.
- Парк «Цзиншань» — 2 юаня с человека.
- Вечернее шоу и ужин по желанию (стоимость уточняйте в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле, который стоит в центре города, но и по договору можно в аэропорту или где-то
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
13 ноя 2025
Благодарю Юрия за прекрасный день в Пекине! Побывали в Запретном городе, парке Цзиншань и храме Неба. Юрий прекрасный рассказчик! Узнали много интересного. Пекин великолепен! Также благодарю Ли Цзин (Анну) за организацию! Довольна вся семья!
А
Александр
10 ноя 2025
Недавно вернулись из путешествия по Китаю! Очень понравилась экскурсия по главным достопримечательностям Пекина с Анной! Все было четко по времени, отлично организовано, Анна прекрасно говорит на русском, рассказала много интересной информации из истории, а также всегда открыто отвечала на все возникающие у нас вопросы, касающиеся быта, традиций и жизни в Китае. Спасибо большое! Мы очень довольны!
А
Андрей
9 ноя 2025
Сходили на отличную экскурсию по главным достопримечательностям Пекина.
Гид Юрий довольно много успел рассказать про историю Запетного города и предназначение Храма неба. В промежутках между достопримечательностями было очень интересно пообщаться с Юрием о современной жизни в Китае.
Организатор Аня - высший класс, даже помогла нам добыть билеты в Национальный музей, за что ей отдельное спасибо)
Гид Юрий довольно много успел рассказать про историю Запетного города и предназначение Храма неба. В промежутках между достопримечательностями было очень интересно пообщаться с Юрием о современной жизни в Китае.
Организатор Аня - высший класс, даже помогла нам добыть билеты в Национальный музей, за что ей отдельное спасибо)
А
Анна
9 ноя 2025
Анна прекрасный гид. Знание русского на достойном уровне. Помимо интересных экскурсий получили ответы на сотни вопросов о Китае.
Е
Евгения
6 ноя 2025
Гидом был Юрий. Много знающий и отлично говорящий гид! Интересный рассказчик! Историю знает как и Китая, так и России 🫶🏻
На все вопросы ответил, все пожелания выполнил!
Кто планирует посетить площадь и мавзолей, конкретно оговаривайте эту опцию (мы просто поехали мимо).
На все вопросы ответил, все пожелания выполнил!
Кто планирует посетить площадь и мавзолей, конкретно оговаривайте эту опцию (мы просто поехали мимо).
Л
Лика
5 ноя 2025
Нашим гидом был Юрий. Экскурсия понравилась, все соответствовало заявленому описанию, увидели много интересного)))
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Чудесный день в Пекине. Спасибо замечательному гиду!!
Д
Дарья,Эдэм
31 окт 2025
Наш гид Юрий нам очень понравился,рассказал все о достопримечательностях,экскурсия была на хорошем авто с водителем. Было всё комфортно и интересно.
Не понравилась только чайная церемония (слишком рекламная, души в ней нет)
Эту экскурсию именно с Юрием я бы рекомендовала.
Не понравилась только чайная церемония (слишком рекламная, души в ней нет)
Эту экскурсию именно с Юрием я бы рекомендовала.
L
Liudmila
29 окт 2025
Начну с того,что это классное приложение! Где реально помогают тем,кто хочет посмотреть мир! Выбрала экскурсию наиболее,на мой взгляд,интересную. Ведь,чтобы понять культуру народа,начинать нужно с самого начала! Эту экскурсию должна была
Н
Нелли
29 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Юрием, все очень понравилось: и сама экскурсия и организация. Гид хорошо говорит по-русски, жил в России, учитывает все пожелания, доброжелательный, ответил на все наши вопросы. Автомобиль очень комфортный. Цзин всегда была на связи. Рекомендую экскурсию и особенно Юрия! Процветания Вам!
Т
Татьяна
22 окт 2025
У нас была экскурсовод Лотос, она говорит по русски плохо и быстро, я очень мало что поняла, а это Запретный город, хотелось бы больше узнать и понять историю Китая, поэтому экскурсия вообще не понравилась
Цзин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Мне искренне жаль, что у Вас осталось такое смешанное впечатление. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши гости были
Мне искренне жаль, что у Вас осталось такое смешанное впечатление. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши гости были
Александр
15 окт 2025
Цзин - великолепный гид! Очень хорошо знает русский язык. Много лет работает в туризме и отлично знает историю! Экскурсия прошла на одном дыхании! В конце экскурсии заехали в великолепный ресторан,
Н
Наталья
6 окт 2025
На 24 сентября у нас была забронирована экскурсия в Запретный город, для меня лично - это было основное мероприятие, ибо давно уже хотела побывать в этом монументальном сооружении. Предполагалось, что
Е
Екатерина
29 сен 2025
Первое посещение и знакомство с Пекином было проведено с гидом Юрием. Все было просто потрясающе, обе экскурсии от этой команды (знакомство с Пекином и Великая Китайская стена) были очень познавательны и увлекательны, на мое огромное количество вопросов всегда давался всеобъемлющий ответ))) Было очень интересно ходить и узнавать Пекин с таким замечательным гидом!)))
Анастасия
27 сен 2025
Наше знакомство с Китаем началось с Шанхая, где у нас были русские гиды. Чтобы получить полное представление о Поднебесной, в Пекине мы решили послушать историю из уст местных жителей. Вот
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Проехать по городу на комфортабельном минивэне, открывая богатую историю и культуру Китая
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$308 за всё до 14 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$257
$270 за всё до 4 чел.