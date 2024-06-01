1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6.5 часов
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ТТатьяна1 июня 2024Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
- ДДмитрий19 мая 2024Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
- ИИрина19 мая 2024Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
- ККсения19 мая 2024Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Запретный город Гугун»
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