Запретный город Гугун – экскурсии в Пекине

Найдено 9 экскурсий в категории «Запретный город Гугун» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
6.5 часов
2 отзыва
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
    читать дальше

    пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!

    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
    читать дальше

    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Один день в Пекине
    Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Запретный город Гугун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Пекин. Аутентично
  2. Один день в Пекине
  3. Пекин - первое знакомство
  4. Пекин. По следам императоров
  5. Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Запретный город Гугун" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 180 до 600. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Запретный город Гугун», 192 ⭐ отзыва, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам