5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
«Дополнительные расходы:— билет в Запретный город — 60 юаней с человека (с ноября по март — 40 юаней с человека)— массаж ног 45 минут — 60 юаней с человека— прогулка на велорикше — 120 юаней с человека»
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$190 за всё до 5 чел.
6.5 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
Индивидуальная экскурсия с фотосессией в исторических костюмах. Прогулка по Запретному городу и парку «Бэйхай» в Пекине. Почувствуйте себя императором
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
«(с ноября по март — 40 юаней/чел»
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворцы императоров в Пекине: Зимний (Гугун) и Летний
Побывать в Запретном городе и на площади Тяньаньмэнь, а также на чайной церемонии
«Билеты в Запретный город (Зимний дворец) — 60 юаней с человека, с ноября по март — 40 юаней с человека, нужно оплатить также и для гида»
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
366$330 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 ноября 2024Все хорошо, вовремя и доступно!
- ТТатьяна26 октября 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с Пекином. Отдельное спасибо за ожидание. Рекомендую
- ООлег24 августа 2024Если вам нужен заботливый и русскоговорящий гид то вы по адресу. Пэн организует, позаботится о всех необходимых разрешениях и расскажет
- ККсения19 мая 2024Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
- ВВиталий7 марта 2024Была прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Весенние»
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