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6.5 часов

Индивидуальная экскурсия с фотосессией в исторических костюмах. Прогулка по Запретному городу и парку «Бэйхай» в Пекине. Почувствуйте себя императором

Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...

«(с ноября по март — 40 юаней/чел»