Контрасты старого и нового Пекина

Тур открывает возможность увидеть контрасты китайской столицы за один день. Начните с панорамного вида на Запретный город с холма в парке Цзиншань, чтобы оценить масштаб имперского Пекина. Затем погрузитесь в атмосферу старого города: прогулка по хутунам Шичахай на велорикше покажет традиционные дворики, озера и повседневную жизнь местных жителей.

Чайная культура и футуристический Китай

После прогулки вы посетите чайную, где попробуете несколько сортов настоящего китайского чая и услышите историю его традиций. Далее тур переносит вас в современный технологический центр Ичжуан, где можно поиграть в шахматы с роботом и познакомиться с последними достижениями науки и технологий.

Вечерние впечатления и гастрономия

Вечер завершится культурно-гастрономическим акцентом: вы сможете увидеть захватывающее акробатическое шоу, а затем насладиться ужином с уткой по-пекински, где мастер нарезает блюдо перед вами и демонстрирует правильный способ подачи с блинчиками и соусом. Это сочетание традиций, искусства и гастрономии оставит незабываемые впечатления. Важная информация: