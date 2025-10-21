Однодневный тур по Пекину, соединяющий традиции и современные технологии: панорама Запретного города, прогулка по хутунам, чайная церемония, акробатика и ужин с уткой по-пекински.
Описание билета
Контрасты старого и нового Пекина
Тур открывает возможность увидеть контрасты китайской столицы за один день. Начните с панорамного вида на Запретный город с холма в парке Цзиншань, чтобы оценить масштаб имперского Пекина. Затем погрузитесь в атмосферу старого города: прогулка по хутунам Шичахай на велорикше покажет традиционные дворики, озера и повседневную жизнь местных жителей.
Чайная культура и футуристический Китай
После прогулки вы посетите чайную, где попробуете несколько сортов настоящего китайского чая и услышите историю его традиций. Далее тур переносит вас в современный технологический центр Ичжуан, где можно поиграть в шахматы с роботом и познакомиться с последними достижениями науки и технологий.
Вечерние впечатления и гастрономия
Вечер завершится культурно-гастрономическим акцентом: вы сможете увидеть захватывающее акробатическое шоу, а затем насладиться ужином с уткой по-пекински, где мастер нарезает блюдо перед вами и демонстрирует правильный способ подачи с блинчиками и соусом. Это сочетание традиций, искусства и гастрономии оставит незабываемые впечатления. Важная информация:
- Тур насыщенный и требует физической активности.
- Столик на ужин и билеты на акробатическое шоу рекомендуется бронировать заранее.
- Последовательность мероприятий может меняться гидом в зависимости от логистики, но все точки программы будут посещены.
- Входные билеты на достопримечательности, велорикшу, шоу и ужин оплачиваются отдельно.
- Обратите внимание на удобную обувь и одежду для активного дня.
Каждую субботу и воскресенье можно посетить, но необходимо забронировать экскурсию за 10 дней вперед.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Цзиншань
- Хутуны Шичахай
- Технологический центр Ичжуан
- Акробатическое шоу
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Прокат велорикши по хутунам
- Билеты на акробатическое шоу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждую субботу и воскресенье можно посетить, но необходимо забронировать экскурсию за 10 дней вперед.
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Тур насыщенный и требует физической активности
- Столик на ужин и билеты на акробатическое шоу рекомендуется бронировать заранее
- Последовательность мероприятий может меняться гидом в зависимости от логистики, но все точки программы будут посещены
- Входные билеты на достопримечательности, велорикшу, шоу и ужин оплачиваются отдельно
- Обратите внимание на удобную обувь и одежду для активного дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
21 окт 2025
Наша семья выражает большую благодарность Вам,Ирина! Вы показали душу Китая, провели по дорожкам самобытности этой великой Страны! Много интересных моментов, фактов из истории. Увлекательно было наблюдать за акробатами - какие
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВеликая стена и чаепитие
Путешествие на участок Мутяньюй Великой стены с традиционной чайной церемонией. Узнайте легенды, попробуйте уникальные чаи и китайские пельмени
Начало: Пекинской отель в пределах четвертого кольца
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
$380 за всё до 6 чел.