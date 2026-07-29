Софья проводит ещё 4 экскурсии

Вы посетите самый большой и известный дворцовый комплекс — Запретный город Гугун в самом центре Пекина. На его территории поговорим о резиденции 24 императоров, их жизни, мечтах и обретённой мудрости.
Секреты китайского чая и утки по-пекински
Китайская чайная церемония — это особая философия и культура, зародившаяся в древние времена. В чайном домике вы сможете приобщиться к исконным традициям и продегустировать разные сорта китайского чая. К новым вкусам и эстетическим переживаниям добавится неспешный рассказ об истории и особенностях чайного напитка. А после ритуала я отвезу вас в ресторан для местных, где попробуете одно из популярнейших блюд китайской кухни — утку по-пекински — и узнаете секреты его приготовления.
Восьмое чудо света, или Великая Китайская стена
Побывать в Пекине и не увидеть самое грандиозное из сооружений, когда-либо создаваемых человеком, было бы большим упущением. Вы отправитесь на самый популярный и стратегически важный участок стены — Цзюйюнгуань. Узнаете, как и для чего возводилась стена, действительно ли ее видно из космоса, какие загадки памятника до сих пор не разгадали, какие легенды о нем рассказывают. И попробуете ощутить древний дух тропы, по которой ступал еще первый китайский император.
Организационные детали
В цену включен трансфер на комфортабельном минивэне
Дополнительные расходы: билеты в Запретный город — 60 юаней за чел., на Великую Китайскую стену — 40 юаней за чел., а также еда и напитки
Запретный город по понедельникам закрыт — вместо него посетим Летний дворец
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9737 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России.
Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами читать дальшеуменьшить
и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко.
Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Были сегодня с дочкой на экскурсии по Запретному городу и Китайской стене. День провели в сопровождении гида Сергея. Он рассказывал не только о тех объектах,которые мы посещали,но и давал много интересной информации про город, исторические сооружения. Сергей очень добрый и отзывчивый, приходил на помощь. Всем рекомендую!!!!
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Nargiz
04.07.2026г. прилетеле в Пекин транзитом, заказали обзорную экскурсию с трансфером в аэропорт и обратно. Встретил нас гид Лёня. Чудесный человек, отличный гид😍 побывали с ним на великой китайской стене, в запретном городе, заскочили на чайную церимонию и успели покжинать пекинской уткой. Узнали историю и традиии, обычаи. Все было просто супер, мы очень довольны. Рекомендую. Всем хороших путешествий✈️🏝️🚤
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Г
Главинская
Сегодня были на замечательной ознакомительной экскурсии. Посетили Запретный город, Китайскую стену и чайную церемонию. Наш гид Давид погрузил нас в историю, рассказал о современном Китае. Также дал рекомендации, где попробовать лучшую пекинскую утку и помог с некоторыми сложностями, с которыми мы столкнулись в стране)
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Р
Роман
Спасибо огромное за экскурсию! Все было замечательно! Ли Джуя очень интересно и круто рассказывала, у нее отличное чувство юмора. Очень много информации. Сами места были выбраны не зря, самое красивое, что мы видели в Пекине
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L
Lyubov
Программа обещанная гидом выполнена. Встретили и доставили в аэропорт. Горячий чай и даже еда. Чайная церимония и посещение Храма Небес оставило незабываемое впечатление. Вечером прогулка по достопримечательным улочкам старого города и конечно же дегустация Пекинской утки доставили особое удовольствие. Благодарю за экскурсию и рекомендую.
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О
Олеся
Прекрасная экскурсия, посетили все знаковые места, причем без толп и очередей, что очень приятно)
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