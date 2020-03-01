Софья проводит ещё 4 экскурсии

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История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены

Софья
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Софья – ваш гид
В большом путешествии по городу вы погрузитесь в историю культовой императорской резиденции Гугун и крупнейшей городской площади мира Тяньаньмэнь.

В уютном чайном домике познакомитесь с культурой чаепития и разными сортами напитка.

А также отведаете настоящую утку по-пекински и исследуете самый значимый участок Великой Китайской стены.
$100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
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Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день

Что вас ожидает

Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город
Экскурсия начнется в самом сердце Пекина — на площади «небесного спокойствия» — Тяньаньмэнь. Вы узнаете историю крупнейшей городской площади в мире, услышите о ее истоках, первоначальных целях и мероприятиях, которые проходят по сей день. Затем посетите самый большой и известный дворцовый комплекс — Запретный город Гугун. На его территории поговорим о резиденции 24 императоров, их жизни, мечтах и обретенной мудрости.

Секреты китайского чая и утки по-пекински
Китайская чайная церемония — это особая философия и культура, зародившаяся в древние времена. В чайном домике вы сможете приобщиться к исконным традициям и продегустировать разные сорта китайского чая. К новым вкусам и эстетическим переживаниям добавится неспешный рассказ об истории и особенностях чайного напитка. А после ритуала я отвезу вас в ресторан для местных, где попробуете одно из популярнейших блюд китайской кухни — утку по-пекински — и узнаете секреты его приготовления.

Восьмое чудо света, или Великая Китайская стена
Побывать в Пекине и не увидеть самое грандиозное из сооружений, когда-либо создаваемых человеком, было бы большим упущением. Вы отправитесь на самый популярный и стратегически важный участок стены — Цзюйюнгуань. Узнаете, как и для чего возводилась стена, действительно ли ее видно из космоса, какие загадки памятника до сих пор не разгадали, какие легенды о нем рассказывают. И попробуете ощутить древний дух тропы, по которой ступал еще первый китайский император.

Организационные детали

  • В цену включен трансфер на комфортабельном минивэне
  • Дополнительные расходы: билеты в Запретный город — 60 юаней/человека, на Великую Китайскую стену — 40 юаней/человека, в храм — 25 юаней/человека; а также еда и напитки
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день
Must-see места Пекина за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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Софья проводит ещё 4 экскурсии

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