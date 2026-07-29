Софья проводит ещё 4 экскурсии

В большом путешествии по городу вы погрузитесь в историю культовой императорской резиденции Гугун. В уютном чайном домике познакомитесь с культурой чаепития и разными сортами напитка. А также отведаете настоящую утку по-пекински и исследуете самый значимый участок Великой Китайской стены.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Запретный город

Вы посетите самый большой и известный дворцовый комплекс — Запретный город Гугун в самом центре Пекина. На его территории поговорим о резиденции 24 императоров, их жизни, мечтах и обретённой мудрости.

Секреты китайского чая и утки по-пекински

Китайская чайная церемония — это особая философия и культура, зародившаяся в древние времена. В чайном домике вы сможете приобщиться к исконным традициям и продегустировать разные сорта китайского чая. К новым вкусам и эстетическим переживаниям добавится неспешный рассказ об истории и особенностях чайного напитка. А после ритуала я отвезу вас в ресторан для местных, где попробуете одно из популярнейших блюд китайской кухни — утку по-пекински — и узнаете секреты его приготовления.

Восьмое чудо света, или Великая Китайская стена

Побывать в Пекине и не увидеть самое грандиозное из сооружений, когда-либо создаваемых человеком, было бы большим упущением. Вы отправитесь на самый популярный и стратегически важный участок стены — Цзюйюнгуань. Узнаете, как и для чего возводилась стена, действительно ли ее видно из космоса, какие загадки памятника до сих пор не разгадали, какие легенды о нем рассказывают. И попробуете ощутить древний дух тропы, по которой ступал еще первый китайский император.

Организационные детали