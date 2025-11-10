Путешествие на Великую Китайскую стену в Цзюйюнгуань подарит незабываемые впечатления. Прогулка по Аллее духов откроет историю императорской власти. Участие в традиционной чайной церемонии позволит понять культуру Китая. Диагностика и массаж по методам китайской медицины помогут восстановить силы. Всё это в сопровождении опытного русскоговорящего гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🧱 Величие Великой Китайской стены
- 🕊 Прогулка по Аллее духов
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 👐 Расслабляющий массаж
- 🌍 Опытный русскоговорящий гид
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Аллея духов
Описание экскурсии
Великая Китайская стена (Цзюйюнгуань)
Одно из восьми чудес света, которое поражает своей масштабностью и исторической значимостью. Вы ощутите её мощь, стоя на вершинах и погружаясь в атмосферу древнего Китая.
Аллея духов
Древние императоры считали, что после смерти человек должен продолжать наслаждаться тем миром, который он оставил. Пройдя по Аллее духов, вы увидите статуи животных и чиновников, символизирующих величие умерших правителей.
Чайная церемония
Вам предстоит насладиться традиционной китайской чайной церемонией, познакомиться с несколькими сортами чая и узнать об их значении в китайской культуре.
Китайская медицина
Готовы испытать на себе традиционную китайскую медицину? Специалист проведёт диагностику по вашему пульсу, языку и ладоням, а также сделает расслабляющий массаж, который поможет вам восстановить силы.
Организационные детали
- Массаж длится около 60 минут и может варьироваться в зависимости от типа процедуры. Противопоказания отсутствуют
- Стоимость всех входных билетов 140 юаней с человека
- Поездка проходит на автомобилях марок Volkswagen Santana, Volkswagen Passat и Buick Lacrosse
- С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 343 туристов
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих гидов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!Задать вопрос
