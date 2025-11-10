Путешествие на Великую Китайскую стену в Цзюйюнгуань подарит незабываемые впечатления. Прогулка по Аллее духов откроет историю императорской власти. Участие в традиционной чайной церемонии позволит понять культуру Китая. Диагностика и массаж по методам китайской медицины помогут восстановить силы. Всё это в сопровождении опытного русскоговорящего гида

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Великая Китайская стена (Цзюйюнгуань)

Одно из восьми чудес света, которое поражает своей масштабностью и исторической значимостью. Вы ощутите её мощь, стоя на вершинах и погружаясь в атмосферу древнего Китая.

Аллея духов

Древние императоры считали, что после смерти человек должен продолжать наслаждаться тем миром, который он оставил. Пройдя по Аллее духов, вы увидите статуи животных и чиновников, символизирующих величие умерших правителей.

Чайная церемония

Вам предстоит насладиться традиционной китайской чайной церемонией, познакомиться с несколькими сортами чая и узнать об их значении в китайской культуре.

Китайская медицина

Готовы испытать на себе традиционную китайскую медицину? Специалист проведёт диагностику по вашему пульсу, языку и ладоням, а также сделает расслабляющий массаж, который поможет вам восстановить силы.

Организационные детали