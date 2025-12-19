Мои заказы

Великая китайская стена, чайная церемония, храм неба, шёлковый музей обед

Погружение в китайскую культуру.

Знакомство с Пекином - современным мегаполисом со своеобразным историческим очарованием и культурным колоритом. Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только
впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок.

На некоторые вопросы вы получите ответы: расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса. А дальше посетим чайную церемонию.

Описание экскурсии

Погружение в китайскую культуру. Знакомство с Пекином - современным мегаполисом со своеобразным историческим очарованием и культурным колоритом. Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок. На некоторые вопросы вы получите ответы: расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса. А дальше посетим чайную церемонию. Великая Китайская стена, также известная как Длинная стена в десять тысяч ли, представляет собой древнее военное оборонительное сооружение Китая. Это высокий, прочный и непрерывный вал, предназначенный для ограничения передвижения вражеской кавалерии. Великая Китайская стена не является просто изолированной стеной, а представляет собой оборонительную систему, в которой стена служит основным элементом, сочетаясь с множеством крепостей, застав, башен и сигнальных вышек. Вокруг Великой Китайской стены сформировалась культура, связанная с её историей, которая играет важную роль в продвижении и сохранении превосходных традиций китайской культуры. Чайная церемония. Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды чай: зелёный чай, улун, пуэр красный чай и другие. Парк «Храм Неба» в Пекине, изначально называвшийся «Храмом Неба и Земли», расположен по адресу: Восточный район, улица Тяньтаньнейли, дом 7. Он был построен в 18-й год правления под девизом «Юнлэ» династии Мин (1420 год), а в 9-й год правления под девизом «Цзяцзин» династии Мин (1530 год) был переименован в «Храм Неба». В течение династий Мин и Цин это место служило для императоров «поклонения Небу» и «молений об урожае». Общая площадь парка составляет 273 гектара, что делает его крупнейшим из сохранившихся древних ритуальных архитектурных комплексов в Китае, а также крупнейшим и наиболее сохранившимся древним архитектурным комплексом для поклонения Небу в мире.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая китайская стена
  • Чайная церемония
  • Храм неба
  • Шёлковый музей и пекинская утка
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чайная церемония
  • Музей шелка
Что не входит в цену
  • Входные билеты на стену (60 юаней за человека)
  • Храм неба (34 юаня за человека)
  • Пекинская утка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш Отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

