Погружение в китайскую культуру. Знакомство с Пекином - современным мегаполисом со своеобразным историческим очарованием и культурным колоритом. Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок. На некоторые вопросы вы получите ответы: расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса. А дальше посетим чайную церемонию. Великая Китайская стена, также известная как Длинная стена в десять тысяч ли, представляет собой древнее военное оборонительное сооружение Китая. Это высокий, прочный и непрерывный вал, предназначенный для ограничения передвижения вражеской кавалерии. Великая Китайская стена не является просто изолированной стеной, а представляет собой оборонительную систему, в которой стена служит основным элементом, сочетаясь с множеством крепостей, застав, башен и сигнальных вышек. Вокруг Великой Китайской стены сформировалась культура, связанная с её историей, которая играет важную роль в продвижении и сохранении превосходных традиций китайской культуры. Чайная церемония. Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды чай: зелёный чай, улун, пуэр красный чай и другие. Парк «Храм Неба» в Пекине, изначально называвшийся «Храмом Неба и Земли», расположен по адресу: Восточный район, улица Тяньтаньнейли, дом 7. Он был построен в 18-й год правления под девизом «Юнлэ» династии Мин (1420 год), а в 9-й год правления под девизом «Цзяцзин» династии Мин (1530 год) был переименован в «Храм Неба». В течение династий Мин и Цин это место служило для императоров «поклонения Небу» и «молений об урожае». Общая площадь парка составляет 273 гектара, что делает его крупнейшим из сохранившихся древних ритуальных архитектурных комплексов в Китае, а также крупнейшим и наиболее сохранившимся древним архитектурным комплексом для поклонения Небу в мире.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.