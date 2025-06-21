Пекин - город, где история встречается с современностью. Посетите храм Конфуция, погрузитесь в философию и культуру Китая.
Затем отправляйтесь на участок Мутяньюй Великой Китайской стены, чтобы ощутить величие древнего сооружения. Завершите день в магазине шёлка и попробуйте утку по-пекински в аутентичном ресторане.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с русскоязычным гидом, который расскажет интересные факты и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Храм Конфуция - философия и культура
- 🧱 Великая Китайская стена - символ Китая
- 🦆 Утка по-пекински - гастрономическое удовольствие
- 🛍 Магазин шёлка - традиции и качество
- 🚗 Комфортабельный транспорт с гидом
Что можно увидеть
- Храм Конфуция
- Великая Китайская стена
Описание экскурсии
Храм Конфуция
Пройдём по следам великого китайского философа в самом сердце Пекина. Вы узнаете его историю и посетите древний храм, хранящий мудрость тысячелетий. Вас ждут:
- Прогулка по храму с его могучими воротами и уединёнными дворами
- Архитектурные элементы и символика конфуцианства
- Рассказы о традициях, воспитании и культуре Китая
- Интересные факты о роли конфуцианства в образовании и культе почитания предков
Великая Китайская стена — участок Мутяньюй
Грандиозное сооружение, простирающееся на тысячи километров. Каждый участок стены хранит тайны прошлого. Вы узнаете:
- Как строилась стена и какие инженерные решения для этого применялись
- Как стена защищала страну от завоевателей
- Почему она стала символом Китая
- Какие загадочные события связаны с Великой Китайской стеной
Магазин шёлка
Пекин — идеальное место для знакомства с шёлком. В одном из лучших магазинов города вам расскажут:
- Как зародилось шелководство в Китае
- Чем китайский шёлк отличается от других
- Как правильно выбрать и ухаживать за изделиями из шёлка
Утка по-пекински. В аутентичном заведении вы попробуете знаменитое блюдо, приготовленное по традиционному рецепту.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307. Детских кресел нет
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — детали в переписке
- Оплата принимается как в долларах, так и в юанях
- Экскурсию проведёт гид-переводчик, владеющий русским языком
Дополнительные расходы
- Билет на участок Мутяньюй с фуникулёром и аэросанями — 200 юаней за чел.
- Вход в храм Конфуция — 30 юаней за чел.
- Утка по-пекински — по меню. Гид подберёт хороший ресторан исходя из вашего бюджета
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 432 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Татьяна
21 июн 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.
С
Сергей
5 мая 2025
Экскурсией не удовлетворены. Началось все с транспорта - вместо заявленных комфортабельных авто (Volkswagen Passat, Buick и т. д) был предоставлен раздолбанный Пежо 308. В Храме Конфуция гид вел экскурсию (средненько из-за слабого русского языка), то на Великой Китайской стене экскурсия (рассказ об истории ВКС) отсутствовал совсем. Приехали, поднялись на фуникулере, погуляли, пофотались и спустились вниз.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваше мнение. Мы вовремя усвоили наш урок. Несмотря на то, что компания зарегистрировала рекорд на платформе и
В
Вера
29 апр 2025
Экскурсия очень интересная, великая стена понятно дело- все знают, а храм Конфуция просто шикарное место, и атмосфера там неповторимая… Были в апреле - погода комфортная, по храму можно ходить бесконечно!!!
