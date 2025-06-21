Пекин - город, где история встречается с современностью. Посетите храм Конфуция, погрузитесь в философию и культуру Китая. Затем отправляйтесь на участок Мутяньюй Великой Китайской стены, чтобы ощутить величие древнего сооружения. Завершите день в магазине шёлка и попробуйте утку по-пекински в аутентичном ресторане. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с русскоязычным гидом, который расскажет интересные факты и истории

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Храм Конфуция

Пройдём по следам великого китайского философа в самом сердце Пекина. Вы узнаете его историю и посетите древний храм, хранящий мудрость тысячелетий. Вас ждут:

Прогулка по храму с его могучими воротами и уединёнными дворами

Архитектурные элементы и символика конфуцианства

Рассказы о традициях, воспитании и культуре Китая

Интересные факты о роли конфуцианства в образовании и культе почитания предков

Великая Китайская стена — участок Мутяньюй

Грандиозное сооружение, простирающееся на тысячи километров. Каждый участок стены хранит тайны прошлого. Вы узнаете:

Как строилась стена и какие инженерные решения для этого применялись

Как стена защищала страну от завоевателей

Почему она стала символом Китая

Какие загадочные события связаны с Великой Китайской стеной

Магазин шёлка

Пекин — идеальное место для знакомства с шёлком. В одном из лучших магазинов города вам расскажут:

Как зародилось шелководство в Китае

Чем китайский шёлк отличается от других

Как правильно выбрать и ухаживать за изделиями из шёлка

Утка по-пекински. В аутентичном заведении вы попробуете знаменитое блюдо, приготовленное по традиционному рецепту.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307. Детских кресел нет

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — детали в переписке

Оплата принимается как в долларах, так и в юанях

Экскурсию проведёт гид-переводчик, владеющий русским языком

