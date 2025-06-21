Мои заказы

Аутентичный Пекин: храм Конфуция + Великая Китайская стена

Путешествие по Пекину: храм Конфуция и участок Мутяньюй Великой стены. Познакомьтесь с культурой и попробуйте утку по-пекински
Пекин - город, где история встречается с современностью. Посетите храм Конфуция, погрузитесь в философию и культуру Китая.

Затем отправляйтесь на участок Мутяньюй Великой Китайской стены, чтобы ощутить величие древнего сооружения. Завершите день в магазине шёлка и попробуйте утку по-пекински в аутентичном ресторане.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с русскоязычным гидом, который расскажет интересные факты и истории
4.4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Храм Конфуция - философия и культура
  • 🧱 Великая Китайская стена - символ Китая
  • 🦆 Утка по-пекински - гастрономическое удовольствие
  • 🛍 Магазин шёлка - традиции и качество
  • 🚗 Комфортабельный транспорт с гидом
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Храм Конфуция
  • Великая Китайская стена

Описание экскурсии

Храм Конфуция

Пройдём по следам великого китайского философа в самом сердце Пекина. Вы узнаете его историю и посетите древний храм, хранящий мудрость тысячелетий. Вас ждут:

  • Прогулка по храму с его могучими воротами и уединёнными дворами
  • Архитектурные элементы и символика конфуцианства
  • Рассказы о традициях, воспитании и культуре Китая
  • Интересные факты о роли конфуцианства в образовании и культе почитания предков

Великая Китайская стена — участок Мутяньюй

Грандиозное сооружение, простирающееся на тысячи километров. Каждый участок стены хранит тайны прошлого. Вы узнаете:

  • Как строилась стена и какие инженерные решения для этого применялись
  • Как стена защищала страну от завоевателей
  • Почему она стала символом Китая
  • Какие загадочные события связаны с Великой Китайской стеной

Магазин шёлка

Пекин — идеальное место для знакомства с шёлком. В одном из лучших магазинов города вам расскажут:

  • Как зародилось шелководство в Китае
  • Чем китайский шёлк отличается от других
  • Как правильно выбрать и ухаживать за изделиями из шёлка

Утка по-пекински. В аутентичном заведении вы попробуете знаменитое блюдо, приготовленное по традиционному рецепту.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307. Детских кресел нет
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — детали в переписке
  • Оплата принимается как в долларах, так и в юанях
  • Экскурсию проведёт гид-переводчик, владеющий русским языком

Дополнительные расходы

  • Билет на участок Мутяньюй с фуникулёром и аэросанями — 200 юаней за чел.
  • Вход в храм Конфуция — 30 юаней за чел.
  • Утка по-пекински — по меню. Гид подберёт хороший ресторан исходя из вашего бюджета

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 432 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских
читать дальше

детей, приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами. Есть и «старшие братья и сёстры» — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы поддерживаем друг друга уже более 20 лет. Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое друго

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Татьяна
Татьяна
21 июн 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.
Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.Экскурсия нам очень понравилась. Все было спланировано по нашим пожеланиям. Всем будем рекомендовать.
С
Сергей
5 мая 2025
Экскурсией не удовлетворены. Началось все с транспорта - вместо заявленных комфортабельных авто (Volkswagen Passat, Buick и т. д) был предоставлен раздолбанный Пежо 308. В Храме Конфуция гид вел экскурсию (средненько из-за слабого русского языка), то на Великой Китайской стене экскурсия (рассказ об истории ВКС) отсутствовал совсем. Приехали, поднялись на фуникулере, погуляли, пофотались и спустились вниз.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваше мнение. Мы вовремя усвоили наш урок. Несмотря на то, что компания зарегистрировала рекорд на платформе и
читать дальше

прошла ежегодную официальную регистрацию в Китае, это наша вина, что она не оправдала ваших ожиданий или что Passat и другие автомобили, которые вы ожидали, не появились. Если вы приедете в Китай в следующий раз, вы можете заранее сообщить нам, какой автомобиль вам нужен. До тех пор, пока деньги могут решать проблемы с автомобилями, людьми и другими вещами, это могут делать другие. Я думаю, мы сможем это сделать с нашим 20-летним опытом и проницательностью. Я недооценил способности моего старого друга. Настоящим я приношу извинения за него и за нас, таких как вы. Но он действительно сопровождал вас на канатной дороге и заказал для вас еду после поездки. Я думаю, он сделал все, что мог. Это он виноват в том, что вы не достигли своей ожидаемой цели, и это еще большая моя вина. Я надеюсь, что вы снова приедете в Китай в будущем, чтобы у меня была возможность предоставлять лучший сервис, чтобы я мог утешить вас в своем сердце.

В
Вера
29 апр 2025
Экскурсия очень интересная, великая стена понятно дело- все знают, а храм Конфуция просто шикарное место, и атмосфера там неповторимая… Были в апреле - погода комфортная, по храму можно ходить бесконечно!!!
читать дальше

Жаль времени нам немного не хватало, быстро прошло все. Ну это ожидаемо, экскурсии в городе, народу много. Гид Алексей очень заботливый, много рассказывает, даже до аэропорта довез после экскурсии и показал куда идти, отдельное спасибо ему… На стене дал погулять самостоятельно, чтобы не спешили, и сами определились из своих физических возможностей куда идти. Участок стены этот очень красивый, трепет, конечно, испытываешь. По дороге в машине очень хорошей с кондиционером гид все рассказывает, отвечает на вопросы. Вообще понравилось экскурсия, рекомендую

