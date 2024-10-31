Великая Китайская стена и культура Поднебесной

Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Путешествие с опытным гидом по Великой Китайской стене откроет перед вами многовековую историю Китая. В музее на территории Нефритовой фабрики вы увидите шедевры резьбы по нефриту.

Дегустация утки по-пекински в традиционном ресторане и участие в чайной церемонии позволят вам почувствовать истинный вкус и дух Поднебесной. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и кулинарными традициями Китая

5 причин купить этот трансфер

  • 🕌 Великая Китайская стена
  • 🏛 Музей на Нефритовой фабрике
  • 🍽 Дегустация утки по-пекински
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 👨‍🏫 Экскурсия с опытным гидом
    • Великая Китайская стена и культура Поднебесной
    Великая Китайская стена и культура Поднебесной
    Великая Китайская стена и культура Поднебесной
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Музей на Нефритовой фабрике
  • Традиционный китайский ресторан
  • Чайная церемония

    • Описание трансфер

    Китайское чудо света Великая Китайская стена — одно из величайших архитектурных чудес света, протяжённостью более 21 тысячи километров со всеми ответвлениями. Впечатляет не только её колоссальная длина, но и внушительные размеры: толщина верхней части достигает 5-6-ти метров, а высота в среднем составляет 6-8 метров, максимально достигая 16-ти метров. Вы сможете подняться на это грандиозное сооружение, полюбоваться живописными окрестностями и узнать много интересных исторических фактов от гида. Что посетим?
    • В Пекине зайдём в музей, расположенный на территории Нефритовой фабрики. Здесь вы познакомитесь с искусными работами мастеров прошлого и настоящего, а также узнаете, почему обработка нефрита в Китае считается настоящим видом искусства, передающимся из поколения в поколение.
    • Одним из самых приятных моментов экскурсии станет дегустация знаменитой утки по-пекински в традиционном китайском ресторане. Мясо утки получается невероятно нежным и ароматным с хрустящей аппетитной корочкой, приготовленное по традиционным рецептам.
    • В завершение побываем на чайной церемонии, где вас познакомят с древними китайскими ритуалами заваривания и подачи чая. Вы почувствуете атмосферу умиротворения и гармонии, сопровождающую это действо.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Великая Китайская стена
    • Музей на территории Нефритовой фабрики
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Обязательные расходы: вход на стену с фуникулёрами - $27 вход на стену без фуникулёров - $8
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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