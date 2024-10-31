Великая Китайская стена и культура Поднебесной

Путешествие с опытным гидом по Великой Китайской стене откроет перед вами многовековую историю Китая. В музее на территории Нефритовой фабрики вы увидите шедевры резьбы по нефриту.
Дегустация утки по-пекински в традиционном ресторане и участие в чайной церемонии позволят вам почувствовать истинный вкус и дух Поднебесной. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и кулинарными традициями Китая
Дегустация утки по-пекински в традиционном ресторане и участие в чайной церемонии позволят вам почувствовать истинный вкус и дух Поднебесной. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и кулинарными традициями Китая
5 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание трансферКитайское чудо света Великая Китайская стена — одно из величайших архитектурных чудес света, протяжённостью более 21 тысячи километров со всеми ответвлениями. Впечатляет не только её колоссальная длина, но и внушительные размеры: толщина верхней части достигает 5-6-ти метров, а высота в среднем составляет 6-8 метров, максимально достигая 16-ти метров. Вы сможете подняться на это грандиозное сооружение, полюбоваться живописными окрестностями и узнать много интересных исторических фактов от гида. Что посетим?
- В Пекине зайдём в музей, расположенный на территории Нефритовой фабрики. Здесь вы познакомитесь с искусными работами мастеров прошлого и настоящего, а также узнаете, почему обработка нефрита в Китае считается настоящим видом искусства, передающимся из поколения в поколение.
- Одним из самых приятных моментов экскурсии станет дегустация знаменитой утки по-пекински в традиционном китайском ресторане. Мясо утки получается невероятно нежным и ароматным с хрустящей аппетитной корочкой, приготовленное по традиционным рецептам.
- В завершение побываем на чайной церемонии, где вас познакомят с древними китайскими ритуалами заваривания и подачи чая. Вы почувствуете атмосферу умиротворения и гармонии, сопровождающую это действо.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Музей на территории Нефритовой фабрики
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Обязательные расходы: вход на стену с фуникулёрами - $27 вход на стену без фуникулёров - $8
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
1 ноя в 16:00
2 ноя в 08:00
$280 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$290 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и Парк Цзиншань
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
$290 за всё до 4 чел.