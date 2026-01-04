Экскурсии на машине в Пекине

Китай - страна с богатым историческим наследием, которое оживает в этой экскурсии.Путешествие начинается с посещения Великой Китайской стены, где вы узнаете о ее строительстве, значении и легендах, окружающих это чудо

света. Затем экскурсия ведет вас в Храм Юнхэгун, известный также как «Дворец мира и гармонии». Это место не только поражает своей архитектурой и духовной атмосферой, но и дает возможность познакомиться с ламаизмом. Завершающим аккордом станет посещение музея нефрита, где вы увидите изысканные произведения искусства, и чайная церемония, на которой раскроются секреты китайского чая. Экскурсия предлагает уникальное сочетание культурного обогащения и личного отдыха. В стоимость не включены входные билеты и еда, что позволяет вам самостоятельно контролировать расходы. Обратите внимание на ограничения для транзитных путешественников, чтобы избежать неприятных сюрпризов

Описание экскурсии

Великая Китайская стена: история и легенды

Рассматривая знаменитую стену, вы узнаете, почему она вызывает настолько большой интерес у путешественников, ученых, строителей и космонавтов со всего мира. Какие слухи и легенды породило ее возведение, действительно ли она лишила жизни сотни тысяч людей и стоила гигантских финансовых затрат. Кроме тайн и загадок, вы услышите ответы на все главные вопросы: кто и зачем построил стену, от кого она защищала китайцев, где находится самый популярный участок и видно ли ее из космоса.

Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония

«Дворец мира и гармонии», «храм Ламы», «Юнхэ Ламасэри» — как только ни называют Юнхэгун. Вы ощутите царящие в нем спокойствие и умиротворение, рассмотрите сандаловую статую Будды высотой более 25 метров и узнаете, что такое ламаизм. В завершение вас ждут музей нефрита, самого ценного камня Китая, и чайная церемония, где вы услышите интересные факты о местном чае и, конечно, попробуете его на вкус.

Организационные детали