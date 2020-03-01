Экскурсии на машине в Пекине

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Великая Китайская стена, тибетский храм Юнхэгун, Олимпийский стадион и чайная церемония за один день

Алексей
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Алексей – ваш гид
Китай — таинственная и очень многогранная страна.

Приглашаю познакомиться с ее историей, культурой, религией, олимпийским наследием и чайными традициями.

А также раскрыть мифы и загадки Великой Китайской стены!
$158 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина

Что вас ожидает

Великая Китайская стена: история и легенды
Рассматривая знаменитую стену, вы узнаете, почему она вызывает настолько большой интерес у путешественников, ученых, строителей и космонавтов со всего мира. Какие слухи и легенды породило ее возведение, действительно ли она лишила жизни сотни тысяч людей и стоила гигантских финансовых затрат. Кроме тайн и загадок, вы услышите ответы на все главные вопросы: кто и зачем построил стену, от кого она защищала китайцев, где находится самый популярный участок и видно ли ее из космоса.

Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония
«Дворец мира и гармонии», «храм Ламы», «Юнхэ Ламасэри» — как только ни называют Юнхэгун. Вы ощутите царящие в нем спокойствие и умиротворение, рассмотрите сандаловую статую Будды высотой более 25 метров и узнаете, что такое ламаизм. Кроме того, мы заедем в Олимпийскую деревню, где вы увидите стадионы и парки, оставшиеся после игр 2008 года. В завершение вас ждут музей нефрита, самого ценного камня Китая, и чайная церемония, где вы услышите интересные факты о местном чае и, конечно, попробуете его на вкус.

Организационные детали

  • Я приеду за вами в отель или в аэропорт, после экскурсии отвезу обратно
  • Входные билеты не включены в стоимость: Великая Китайская стена — 40 юаней на человека, храм Юнхэгун — 25 юаней на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие любители путешествий! Меня зовут Алексей, я работаю гидом-переводчиком в Пекине уже 9 лет. Свободно говорю по-русски, очень хорошо знаю историю китайской столицы и ее современные традиции. До скорой встречи!
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