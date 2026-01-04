Экскурсии на машине в Пекине

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Удивительные окрестности Пекина

Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Китай - страна с богатым историческим наследием, которое оживает в этой экскурсии.

Путешествие начинается с посещения Великой Китайской стены, где вы узнаете о ее строительстве, значении и легендах, окружающих это чудо
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света. Затем экскурсия ведет вас в Храм Юнхэгун, известный также как «Дворец мира и гармонии».

Это место не только поражает своей архитектурой и духовной атмосферой, но и дает возможность познакомиться с ламаизмом.

Завершающим аккордом станет посещение музея нефрита, где вы увидите изысканные произведения искусства, и чайная церемония, на которой раскроются секреты китайского чая. Экскурсия предлагает уникальное сочетание культурного обогащения и личного отдыха.

В стоимость не включены входные билеты и еда, что позволяет вам самостоятельно контролировать расходы.

Обратите внимание на ограничения для транзитных путешественников, чтобы избежать неприятных сюрпризов

4.9
141 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю и культуру Китая
  • 🧱 Посещение Великой Китайской стены
  • 🧘‍♂️ Умиротворение в храме Юнхэгун
  • 🗿 Уникальные экспонаты в музее нефрита
  • 🍵 Традиционная китайская чайная церемония
  • 🚗 Комфортный трансфер от отеля и обратно
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина
Удивительные окрестности Пекина

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Храм Юнхэгун
  • Музей нефрита

Описание экскурсии

Великая Китайская стена: история и легенды

Рассматривая знаменитую стену, вы узнаете, почему она вызывает настолько большой интерес у путешественников, ученых, строителей и космонавтов со всего мира. Какие слухи и легенды породило ее возведение, действительно ли она лишила жизни сотни тысяч людей и стоила гигантских финансовых затрат. Кроме тайн и загадок, вы услышите ответы на все главные вопросы: кто и зачем построил стену, от кого она защищала китайцев, где находится самый популярный участок и видно ли ее из космоса.

Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония

«Дворец мира и гармонии», «храм Ламы», «Юнхэ Ламасэри» — как только ни называют Юнхэгун. Вы ощутите царящие в нем спокойствие и умиротворение, рассмотрите сандаловую статую Будды высотой более 25 метров и узнаете, что такое ламаизм. В завершение вас ждут музей нефрита, самого ценного камня Китая, и чайная церемония, где вы услышите интересные факты о местном чае и, конечно, попробуете его на вкус.

Организационные детали

  • Я приеду за вами в отель, после экскурсии отвезу обратно
  • Входные билеты не включены в стоимость: Великая Китайская стена — 40 юаней на человека, храм Юнхэгун — 25 юаней на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1621 туриста
Я работаю гидом уже 13 лет и сотрудничаю с прекрасными коллегами в своём городе. В нашей команде все гиды опытные, с обширными знаниями о достопримечательностях и обычаях Китая. Независимо от
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того, приехали вы в Пекине впервые или были здесь много раз, мы поможем получить новый опыт. Всё, что вам нужно сделать, это расслабиться и наслаждаться поездкой в полной мере. Мы с удовольствием предоставим услуги по планированию маршрута путешествия, бронированию отелей и билетов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
134
4
3
3
3
2
1
1
Д
Алексей, отличный водитель, гид. Показал нам отличные места, не туристические пунктуальный и ответственный. Вообщем рекомендую.
Алексей, отличный водитель, гид. Показал нам отличные места, не туристические пунктуальный и ответственный. Вообщем рекомендую.
Алексей, отличный водитель, гид. Показал нам отличные места, не туристические пунктуальный и ответственный. Вообщем рекомендую.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Очень приятно было сопровождать вас во время путешествия! Рады, что вам понравились маршруты и организация, ждём вас снова в поездках!
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Н
Поездка прошла великолепно!
Лили отличный гид и приятный собеседник!)

Проехались по заданным точкам и завершили вечер прекрасным ужином уткой по-пекински)

Бонусом проехали мимо достопримечательностей по нашему запросу

Водитель также прекрасен: притормаживал мимо достопримечательностей для удачных кадров

❤️❤️❤️
Поездка прошла великолепно!
Поездка прошла великолепно!
Поездка прошла великолепно!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Очень приятно было сопровождать вас во время путешествия! Рады, что вам понравились маршруты и организация, ждём вас снова в поездках!
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Anna
Алексей-хороший гид, программа была продумана хорошо с точки зрения маршрута. Однако часть с чайной церемонией лучше скорректировать по описанию. Это не совсем чайная церемония-скорее магазин чая, где тебе за 20-30 минут предложить 5 вариантов чая, которые ты либо выпиваешь очень быстро, либо просто смотришь)
Ну и потом можешь купить то, что понравилось.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Очень приятно было сопровождать вас во время путешествия! Рады, что вам понравились маршруты и организация, ждём вас снова в поездках!
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А
От экскурсии и Алексея остались самые лучшие впечатления. Маршрут был оптимально построен с учётом загруженности объектов и дорог. Сами объекты - храм Юнхэгун, Стену, музей-фабрику нефрита - описывать нет смысла,
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их стоит увидеть своими глазами в сопровождении исторических фактов и комментариев Алексея. Гид обладает глубокими знаниями, отлично говорит по-русски, дружелюбен и клиентоориентирован. Особая благодарность за бронь столика в ресторане с пекинской уткой.

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м
Был на экскурсии с двумя детьми. Все очень понравилось так как было познавательно и интересно. Благодарю организацию за проведенное мероприятие.
Был на экскурсии с двумя детьми. Все очень понравилось так как было познавательно и интересно. Благодарю организацию за проведенное мероприятие.
Был на экскурсии с двумя детьми. Все очень понравилось так как было познавательно и интересно. Благодарю организацию за проведенное мероприятие.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Очень приятно было сопровождать вас во время путешествия! Рады, что вам понравились маршруты и организация, ждём вас снова в поездках!
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Казаковцева
чудесная экскурсия! Алексей лю встретил нас в аэропорту, показал Китайскую стену! мы вместе поднимались до самого верха! великолепное зрелище! Храм юнхайгон его очень рекомендуем посетить! мы много где были, но такого огромного Буда - видели в первый раз! дДальше был - Китайский цирк! цирк- чудо света! божественно!!! -
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Очень приятно было сопровождать вас во время путешествия! Рады, что вам понравились маршруты и организация, ждём вас снова в поездках!
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