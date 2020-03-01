Экскурсии на машине в Пекине

Что вас ожидает

Великая Китайская стена: история и легенды

Рассматривая знаменитую стену, вы узнаете, почему она вызывает настолько большой интерес у путешественников, ученых, строителей и космонавтов со всего мира. Какие слухи и легенды породило ее возведение, действительно ли она лишила жизни сотни тысяч людей и стоила гигантских финансовых затрат. Кроме тайн и загадок, вы услышите ответы на все главные вопросы: кто и зачем построил стену, от кого она защищала китайцев, где находится самый популярный участок и видно ли ее из космоса.

Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония

«Дворец мира и гармонии», «храм Ламы», «Юнхэ Ламасэри» — как только ни называют Юнхэгун. Вы ощутите царящие в нем спокойствие и умиротворение, рассмотрите сандаловую статую Будды высотой более 25 метров и узнаете, что такое ламаизм. Кроме того, мы заедем в Олимпийскую деревню, где вы увидите стадионы и парки, оставшиеся после игр 2008 года. В завершение вас ждут музей нефрита, самого ценного камня Китая, и чайная церемония, где вы услышите интересные факты о местном чае и, конечно, попробуете его на вкус.