В Китае часто стилизуют достопримечательности, но Симатай остаётся подлинным. Этот участок Великой Китайской стены сохранил свой исторический облик со времён династии Мин. В Губэй, современном водном городе, здания выполнены в стиле династий Цин и Мин. Прогулка по Республиканской улице напомнит вам о старом Пекине. Винокурня предложит попробовать традиционную водку байцзю. Эта экскурсия подарит уникальный взгляд на китайскую культуру и архитектуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, но холод может ограничить комфорт. Однако, даже в это время года, вы сможете насладиться уникальной атмосферой и культурой Китая.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.