В Китае часто стилизуют достопримечательности, но Симатай остаётся подлинным. Этот участок Великой Китайской стены сохранил свой исторический облик со времён династии Мин. В Губэй, современном водном городе, здания выполнены в стиле династий Цин и Мин. Прогулка по Республиканской улице напомнит вам о старом Пекине. Винокурня предложит попробовать традиционную водку байцзю. Эта экскурсия подарит уникальный взгляд на китайскую культуру и архитектуру
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками и видами. Зимой, с ноября по март, меньше туристов, но холод может ограничить комфорт. Однако, даже в это время года, вы сможете насладиться уникальной атмосферой и культурой Китая.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена Симатай
- Губэй
- Республиканская улица
Описание экскурсииУчасток Великой Китайской стены Симатай Мы направимся к участку Великой Китайской стены Симатай, который сохранил свой первозданный вид времен династии Мин. Руины башен здесь признаны ЮНЕСКО как «первоначальная Великая Китайская стена». Вы сможете подняться на стену пешком или воспользоваться фуникулёром, наслаждаясь видами сверху, узнаете больше о значимости этого уникального участка. Губэй — город на воде При входе на участок Симатай вас встретит необычный городок с парковой зоной, представляющий собой современную интерпретацию китайской старины. Здания в Губэй выполнены в стилях династий Цин и Мин, а некоторые напоминают архитектуру начала XX века. Парк оформлен в духе древнего поселения Учжэнь с его известными мостами и каналами. Создание копий известных достопримечательностей стало популярным трендом в Китае последних лет. Нам удастся неспешно прогуляться по этому селению. Мы пересечём реку Танхэ по каменному мосту и выйдем на Республиканскую улицу, выполненную в стиле, типичном для Китая периода 1912-1949 годов. Эта улица напомнит вам улицу Цяньмэнь в Пекине, но с меньшим количеством людей. Мы исследуем водную часть Губэя, чтобы получить представление о китайских водных поселениях: Учжэнь, Чжоучжуана и Тунли. Вы увидите живописные каналы, высокие арочные мосты и яркие домики на воде. Заглянем в подвальное помещение винокурни, где производится ароматная китайская водка байцзю. Рядом находится магазинчик, где можно попробовать напиток и приобрести бутылку на память. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Симатай
- Город на воде Губэй
- Мост через реку Танхэ
- Республиканская улица
- Водная территория Губэнь
- Подвал-винокурня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход в посёлок Губэй - 120 юаней/чел.
- Великая Китайская стена пешком - 40 юаней/чел.
- Двусторонний фуникулёр - 200 юаней/чел.
- Если купить всё вышеперечисленное вместе, то цена со скидкой - 320 юаней/чел. /n
А
Анастасия
4 сен 2025
Очень понравился формат экскурсии.
Особенно хочется отметить гида
Максима - интересное живое общение, короткие увлекательные рассказы как о истории Китая, так и о современной жизни
Е
Екатерина
17 июл 2025
Эксурсия прошла отлично! Гид Давид рассказал много всего интересного во время прогулки по водному городку, поездка туда и обратно на машине также была очень комфортной. Этот участок стены - один из самых аутентичных, подойдет тем, кто хочет увидеть настоящую историю. К тому же там нет толп туристов, как на других участках. Однозначно рекомендую.
Д
Дмитрий
17 июн 2025
Добрый день. Хотелось бы выразить, огромную благодарность нашему гиду Василию!!! Были учтены все наши пожелания, поездка прошла на одном дыхании. Великая китайская стена - это то, что должен увидеть каждый, а в сочетании с вечерним Губэем и отсутствии толп туристов это просто восторг.
Н
Надежда
20 мая 2025
Т
Татьяна
8 мая 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу Гале большое спасибо. Узнали много интересного. Всю экскурсию Галя рассказывала про исторические места Пекина. Спасибо!
В
Владимир
28 апр 2025
N
Naranpae
7 янв 2025
Большое спасибо Василию за замечательную экскурсию. Эта экскурсия - отличный выбор, тк можно посмотреть и стену, и старый город на воде. Василий - прекрасный гид, пунктуальный, весёлый. Много узнали о Китае, истории.
