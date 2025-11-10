Откройте Пекин за один день: Великую Китайскую стену, храм Юнхэгун и старые хутуны. На участке Мутяньюй вас ждут панорамные виды и подъём на фуникулёре.
В храме Юнхэгун вы погрузитесь в атмосферу тибетского буддизма, а прогулка по узким улочкам хутунов подарит знакомство с аутентичной жизнью столицы. Это путешествие соединяет величие истории и уют настоящего Пекина.
В храме Юнхэгун вы погрузитесь в атмосферу тибетского буддизма, а прогулка по узким улочкам хутунов подарит знакомство с аутентичной жизнью столицы. Это путешествие соединяет величие истории и уют настоящего Пекина.
Описание экскурсииЭтот день в Пекине сочетает главное: историю, культуру и атмосферу города. Первая остановка — Великая Китайская стена, одно из семи новых чудес света. Вы отправитесь на участок Мутяньюй, который известен множеством сторожевых башен и впечатляющими видами. Подъём на фуникулёре позволит без труда попасть на смотровую площадку и полюбоваться на горные пейзажи и саму стену. Здесь вы узнаете об оборонительной роли сооружения, о его строительстве и значении для древнего Китая. Прогулка по каменным ступеням и башням подарит ощущение прикосновения к великой истории. После этого маршрут продолжится в храм Юнхэгун — один из самых знаменитых ламаистских храмов Китая. Вы увидите яркие пагоды, резные ворота и святилища. Атмосфера храма спокойная и величественная, а интерьер поражает тонкой работой мастеров. Финальная часть экскурсии — прогулка по старым хутунам Пекина. Узкие улочки, традиционные дворы и дома с резными воротами покажут жизнь города таким, каким он был до модернизации. Хутуны сохраняют дух старого Пекина, и прогулка по ним словно переносит на десятилетия назад. В итоге вы проведёте день, наполненный контрастами: от мощи Великой стены до тишины храма и душевной атмосферы старых кварталов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты (в том числе - для гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В гостинице туриста (внутри 5-го кольца)
Завершение: В гостинице (внутри 5-го кольца)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 ноя 2025
Потрясающая экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене!
От всей души рекомендуем нашего гида Фэна за блестяще организованную экскурсию. Всё было продумано до мелочей: транспорт, информация и, главное, время посещения.
Отдельный восторг
От всей души рекомендуем нашего гида Фэна за блестяще организованную экскурсию. Всё было продумано до мелочей: транспорт, информация и, главное, время посещения.
Отдельный восторг
N
Natalie
8 ноя 2025
Разные стороны жизни людей прошлого и настоящего. Очень поучительно. Работа гида отличная, очень подошла под настроение и состояние души. Спасибо большое за прекрасно проведенный день!
Н
Наталья
1 ноя 2025
О
Ольга
9 окт 2025
На старые хутонги так и не попали. Проехали мимо, нам рассказали, что они есть. И все. Хотели посмотреть
Е
Елизавета
2 окт 2025
Просто невероятная получилась экскурсия! Мы бы хотели сердечно поблагодарить нашего гида, Фэна, за отличный день, мы получили массу впечатлений от посещения храма, от прогулки по старому Хутуну и, конечно же,
Т
Татьяна
25 авг 2025
I
Irina
14 авг 2025
Спасибо Тао за интересную экскурсию. Он нам смог показать традиции Китая. Про Великую китайскую стену рассказал, показал красоты Китая. И водитель был отличный. Он так здорово водил машину. Впечатления у меня и мужа отличные. Спасибо за прекрасный день.
К
Краснопольский
1 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Фэн прекрасно говорит по-русски, давал много как исторической информации, так и информации из жизни обычных современных китайцев. Гид сопровождал в храме, на великой китайской стене, посоветовал хорошие места для обеда, также помог с организацией ещё одной экскурсии, которая нас заинтересовала. Экскурсию рекомендуем и благодарим гида!
А
Андрей
28 июл 2025
Всё было супер!
А
Александр
3 июн 2025
Т
Татьяна
11 мая 2025
А
Анастасия
2 апр 2025
Всё прошло супер! Гид Фенг забрал нас на машине в отеле, было комфортно и приятно общаться. Поехали за 2 часа до основного потока туристов, поэтому попали на пустую Великую Китайскую
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$320 за всё до 4 чел.