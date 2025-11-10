Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Пекин за один день: Великую Китайскую стену, храм Юнхэгун и старые хутуны. На участке Мутяньюй вас ждут панорамные виды и подъём на фуникулёре.



В храме Юнхэгун вы погрузитесь в атмосферу тибетского буддизма, а прогулка по узким улочкам хутунов подарит знакомство с аутентичной жизнью столицы. Это путешествие соединяет величие истории и уют настоящего Пекина. 4.9 12 отзывов

LAN Ваш гид в Пекине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 12 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-8 человек Когда По договоренности $290 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Этот день в Пекине сочетает главное: историю, культуру и атмосферу города. Первая остановка — Великая Китайская стена, одно из семи новых чудес света. Вы отправитесь на участок Мутяньюй, который известен множеством сторожевых башен и впечатляющими видами. Подъём на фуникулёре позволит без труда попасть на смотровую площадку и полюбоваться на горные пейзажи и саму стену. Здесь вы узнаете об оборонительной роли сооружения, о его строительстве и значении для древнего Китая. Прогулка по каменным ступеням и башням подарит ощущение прикосновения к великой истории. После этого маршрут продолжится в храм Юнхэгун — один из самых знаменитых ламаистских храмов Китая. Вы увидите яркие пагоды, резные ворота и святилища. Атмосфера храма спокойная и величественная, а интерьер поражает тонкой работой мастеров. Финальная часть экскурсии — прогулка по старым хутунам Пекина. Узкие улочки, традиционные дворы и дома с резными воротами покажут жизнь города таким, каким он был до модернизации. Хутуны сохраняют дух старого Пекина, и прогулка по ним словно переносит на десятилетия назад. В итоге вы проведёте день, наполненный контрастами: от мощи Великой стены до тишины храма и душевной атмосферы старых кварталов.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты (в том числе - для гида) Где начинаем и завершаем? Начало: В гостинице туриста (внутри 5-го кольца) Завершение: В гостинице (внутри 5-го кольца) Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.