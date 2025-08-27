Прогуляйтесь по главной площади Китая, поднимитесь на смотровую башню с видом на Запретный город и загляните в Храм Неба.
А затем расслабьтесь на чайной церемонии, где вы попробуете лучшие сорта китайского чая и почувствуете атмосферу древнего Пекина.
А затем расслабьтесь на чайной церемонии, где вы попробуете лучшие сорта китайского чая и почувствуете атмосферу древнего Пекина.
Описание экскурсииЭта обзорная экскурсия — отличный способ начать знакомство с Пекином. Вы увидите площадь Тяньаньмэнь — одну из крупнейших в мире, с памятником народным героям и мавзолеем Мао Цзэдуна. Гид объяснит, почему эту площадь часто сравнивают с Красной в Москве и какое место она занимает в культуре Китая. Далее вы посетите сад Цзиншань — бывшую императорскую резиденцию и одну из лучших смотровых точек города. С холма открывается панорама на Запретный город и современные кварталы Пекина. Вас также ждёт знакомство с Храмом Неба — уникальным архитектурным ансамблем, где императоры совершали жертвоприношения Небу. В завершение вы побываете на традиционной чайной церемонии, попробуете разные сорта китайского чая и узнаете, почему культура чаепития считается в Поднебесной частью духовной практики. Эта экскурсия — идеальное введение в историю, архитектуру и повседневную философию Пекина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Сад Цзиншань
- Храм Неба
- Чайная церемония
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: Храм неба - 34 юаней, сад Цзиншань - 10 юаней
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Eлена
27 авг 2025
Очень рекомендую этого экскурсовода Мишу и эту поездку, он очень хороший русский, очень профессиональный, а также имеет очень глубокое понимание китайской культуры и истории, дает нам новое понимание древнего Китая,
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$308 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
28 ноя в 07:00
$270 за всё до 4 чел.