Описание экскурсии Эта обзорная экскурсия — отличный способ начать знакомство с Пекином. Вы увидите площадь Тяньаньмэнь — одну из крупнейших в мире, с памятником народным героям и мавзолеем Мао Цзэдуна. Гид объяснит, почему эту площадь часто сравнивают с Красной в Москве и какое место она занимает в культуре Китая. Далее вы посетите сад Цзиншань — бывшую императорскую резиденцию и одну из лучших смотровых точек города. С холма открывается панорама на Запретный город и современные кварталы Пекина. Вас также ждёт знакомство с Храмом Неба — уникальным архитектурным ансамблем, где императоры совершали жертвоприношения Небу. В завершение вы побываете на традиционной чайной церемонии, попробуете разные сорта китайского чая и узнаете, почему культура чаепития считается в Поднебесной частью духовной практики. Эта экскурсия — идеальное введение в историю, архитектуру и повседневную философию Пекина.

