Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. У вас будет время на отдых, а затем начнём экскурсию по столице. Побываем в Запретном городе, скрытым от глаз мощными стенами. Когда-то здесь жили императоры, его наложницы и слуги, а вход простым смертным на протяжение 5 веков был запрещён.

Прогуляемся по площади Тяньаньмэнь, самой большой в мире, а затем поднимемся на вершину горы Цзиньшань, с которой открывается невероятный вид на город.

По желанию и за доплату вечером отправимся на шоу «Династия Золотой Маски» с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством.