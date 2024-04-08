Увидеть пейзажи из «Аватара», пройтись по Великой Китайской стене и полюбоваться Терракотовой армией
Вы побываете в храме Неба, пройдётесь по стеклянной «тропе страха» на высоте 1300 метров, увидите самый китайский город Ханчжоу, поучаствуете в чайной церемонии и вдохнёте ароматы цветущего лотоса. А ещё будем много гулять по живописным садам и заглядывать в древние буддистские храмы.
Познакомимся с искусством борьбы Шаолинь, попробуем местную кухню и увидим разные грани Китая: от старинных улочек до футуристичных небоскрёбов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 860
Описание
Организационные детали
Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Китай
Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. У вас будет время на отдых, а затем начнём экскурсию по столице. Побываем в Запретном городе, скрытым от глаз мощными стенами. Когда-то здесь жили императоры, его наложницы и слуги, а вход простым смертным на протяжение 5 веков был запрещён.
Прогуляемся по площади Тяньаньмэнь, самой большой в мире, а затем поднимемся на вершину горы Цзиньшань, с которой открывается невероятный вид на город.
По желанию и за доплату вечером отправимся на шоу «Династия Золотой Маски» с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством.
Великая Китайская стена и переезд в Лоян
Сегодня отправимся к главному символу государства — Великой Китайской стене. Поднимемся на неё и пройдёмся по участку Цзюй Юн Гуань, самому близкому от Пекина, возведённому во время династии Мин. Во время прогулки вы узнаете историю грандиозного сооружения и сделаете множество фотографий — виды со стены захватывают!
Дальше побываем в храме Неба, главном в Китае, где императоры династий Мин и Цин поклонялись небу. Территория комплекса огромная: здесь есть живописный парк, круглый храм Урожая, зал Небесного свода и Круглый алтарь.
По дороге вы увидите плавательный комплекс «Водный куб» и Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», построенные к Олимпиаде 2008 года.
Вечером сядем на скоростной поезд и помчим в Лоян. В пути проведём 3 часа. По прибытии заселимся в отель.
Монастырь Шаолинь
Позавтракаем в KFC и поедем в монастырь Шаолинь, главную буддистскую святыню Китая. А ещё именно здесь зародилось одноимённое боевое искусство!
Вас ждёт приятная прогулка по территории монастыря, а затем мы посетим мемориальное кладбище — Лес Пагод Талинь.
Следующая локация — храм Баймасы. Считают, что это был первый буддистский храм в Китае, поэтому его называют Местом Рождения и Домом Основателя.
Ночевать будем в Лояне.
Пещеры Лунмэнь и переезд в Сиань
Утром отправимся в Лунмэнь — комплекс буддийских пещерных храмов. Строительство святыни началось в 493 году и длилось 400 лет! На протяжении 6 династий архитектурный стиль менялся, постепенно усложняясь. Всего было сделано несколько сотен пещер, возведены статуи божеств и рельефы с изображением монахов и небесных танцовщиц. Многое было разрушено, украдено и перевезено в музеи.
Вечером поедем в Сиань на скоростном поезде, дорога займёт 3 часа. Затем — трансфер в отель.
Экскурсия по Сианю
Вас ждёт экскурсия по Сианю, одной из 7 древних столиц Китая! Полюбуемся городской стеной, когда-то полностью окружавшей город. Увидим Барабанную и Колокольную башни, а затем отправимся к пагоде Большой дикий гусь 7 века, построенной для изучений буддистских писаний.
Вернёмся в отель и отдохнём.
Терракотовая армия, улица Вэньхуа-цзе и перелёт в Чжанцзяцзе
Продолжаем знакомиться с главными достопримечательностями Китая. На очереди — Терракотовая армия, состоящая из 7000 солдат, стрелков и лошадей, охраняющих могилу императора Цинь. Удивительно, но каждая фигура воина уникальна выражением лица, одеждой и причёской! И каждый стрелок, лучник, пехотинец или офицер стоит строго на своём месте, как было принято в 210 году до н. э.
Пройдёмся по атмосферной улочке Вэньхуа-цзе, где представлены предметы традиционного искусства. Здесь можно купить изделия из фарфора и керамики, воздушных змеев или расписанные вееры.
Вечером вылетим в Чжанцзяцзе. Перелёт займёт 1,5 часа.
Горы Тяньмэньшань, «Небесные врата» и пещера Тяньмэнь
После завтрака поедем в горы Тяньмэньшань, которые называют «Небесными вратами». Сквозная пещера в скале действительно напоминает проход, ведущий в другой мир. Заберёмся на высшую точку в Чжанцзяцзе, на высоту 1518 метров. Подниматься будем по самой длинной канатной дороге, протянувшейся на 7500 метров. Вас ждут головокружительные пейзажи, мы пройдём сквозь облака и окажемся в невероятном месте, напоминающем другую планету.
Желающие пощекотать нервы смогут прогуляться вокруг горы Тяньмэнь по «тропе страха», сделанной полностью из стекла. Её протяжённость 60 метров.
Полюбуемся храмом Небесные врата. Считается, что здесь были спрятаны несметные сокровища династии Мин, но монахи не разрешают проводить в святыне никакие работы и раскопки.
Спустимся к пещере Тяньмэнь. Можно пройтись пешком по 999 ступеням или проехать на эскалаторе за 32 юаня. По легенде, человек должен был пройти долгий тернистый путь по горам, подняться по лестницам и лишь тогда получить возможность приблизиться к богу, ощутить гармонию и просветление.
Вечером по желанию и за доплату посетим шоу «Очарование Сянси».
Озеро Баофэн и пещера Жёлтого дракона
После завтрака выселимся из отеля с вещами и отправимся на искусственное горное озеро Баофэн, расположенное на высоте 400 метров. Прокатимся по водоёму на лодке, полюбуемся водопадами и Каменными воротами. У причала нас с песнями встретят местные жители в традиционных одеяниях.
Затем прогуляемся к пещере Жёлтого дракона и вновь покатаемся на лодке. Рядом с пещерой находятся знаменитые скалы, где снимали часть сцен «Аватара» Джеймса Кемерона.
Вечером заселимся в отель вблизи скал.
Горы «Аватар» и перелёт в Шанхай
Позавтракаем и отправимся на гору Тяньцзы, а оттуда на эковагончике — к горам «Аватар». Покажется, будто мы оказались на другой планете или очутились в фильме с компьютерной графикой: вокруг высокие столбообразные скалы, покрытые зеленью, шумные водопады и живописные ущелья.
На лифте 100 драконов «Байлун» поднимемся на смотровую точку на высоте более 300 метров, откуда открывается лучший вид на горы. А ещё рассмотрим стеклянный мост, по которому решаются прогуляться любители экстрима.
Вечером полетим в Шанхай. Вылет в 23:05, прибытие в 01:00.
Экскурсия по Шанхаю
За один день мы постараемся увидеть всё самое интересное в Шанхае. Начём с сада Радости, настоящего оазиса посреди каменных джунглей, и Старого города, где можно прочувствовать аутентичную китайскую атмосферу и попробовать уличную еду.
Переместимся в район небоскрёбов и пройдёмся по пешеходному мосту в современном финансовом квартале. Увидим храм Нефритового Будды, прогуляемся по набережной Вайтан и рассмотрим телебашню «Жемчужина Востока», которую любят снимать в фильмах — это настоящее здание будущего.
Вечером у вас будет свободное время. Вы можете погулять по пешеходной улочке Няньцзинь. Здесь можно попробовать местные деликатесы, закупиться сувенирами и пройтись по брендовым магазинам.
Ханчжоу - классический Китай
После завтрака поедем в Ханчжоу, чтобы увидеть самый настоящий классический Китай, будто сошедший со старинных картин. Побываем на Императорской улице, по которой правитель добирался из своего дворца до храма Чистой души.
Затем отправимся на озеро Сиху и прокатимся по нему на катере. Есть красивая легенда, согласно которой озеро появилось из упавшей с неба жемчужины.
Следующая локация — пагода Шести Гармоний, с которой открывается живописный вид на реку Цяньтан. Удивительно, но за тысячу лет своего существования пагода не подверглась никаким изменениям и перестройкам!
После экскурсии вернёмся в отель в Шанхае.
При согласии всей группы экскурсию можно заменить на Шанхайский зоопарк.
Сады Сучжоу
Позавтракаем и поедем в Сучжоу — «китайскую Венецию». В 6 веке до н. э. правитель велел возвести город, прекраснее которого бы не было нигде. Так и появился Сучжоу.
Сегодня будем много гулять по садам: Саду скромного чиновника с живописным прудом и павильоном «неуловимых ароматов», где можно насладиться запахом лотосов, и Саду рыбака, где гармонично соседствуют архитектура и природа.
Вернёмся в Шанхай. Можем устроить прощальный ужин.
Отъезд
После завтрака вы сможете сразу отправиться в аэропорт Шанхая к своим рейсам или самостоятельно прогуляться городу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Пекина, по договорённостиЗавершение: Аэропорт Шанхая, самостоятельный трансфер из отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.