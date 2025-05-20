Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Стать волонтёром в Центре панд, отправиться в речной круиз и увидеть скалы Аватары
Начало: Аэропорт Пекин Дасин, 9:00
20 мая в 09:00
$4100 за человека
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
8 мая в 10:00
8 окт в 10:00
$2800 за человека
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Прокатиться на плоту по реке Ли и очароваться пейзажами Яншо
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
6 мая в 10:00
10 окт в 10:00
$2860 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музей терракотовой армии»
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