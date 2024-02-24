Подняться на Великую Китайскую стену, увидеть олимпийские объекты и продегустировать сорта чая
Вы пройдётесь по поражающей масштабами площади Тяньаньмэнь, услышите легенды бывшего императорского дворца и полюбуетесь витиеватой традиционной архитектурой в парке Цзиншань.
Узнаете много нового о символах страны — чае и нефрите, увидите современные спортивные объекты, возведённые к Олимпийским играм. И, конечно, прогуляетесь вдоль главной локации — Великой Китайской стены.
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Организационные детали
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Программа тура по дням
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемония
Сегодня мы исследуем столицу Китая. Прогуляемся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь, узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве, увидим мавзолей Мао Цзэдуна.
Посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места.
Сделаем небольшую паузу и отправимся на дегустацию нескольких сортов чая — напитка, имеющего особенное значение для китайцев. Затем пройдёмся по бывшему императорскому саду, а ныне — парку Цзиншань, где на пяти холмах раскинулись дворцы в традиционном стиле.
Великая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объекты
Утром стартуем к главному символу страны — Великой Китайской стене. Поднимемся на один из её участков, познакомимся с историей этой знаковой достопримечательности, полюбуемся открывающимися пейзажами.
Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре. В завершение тура осмотрим объекты, построенные к Олимпийским играм 2008 и 2022 годов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель в Пекине, первая половина дняЗавершение: ваш отель в Пекине, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.