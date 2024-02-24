Сегодня мы исследуем столицу Китая. Прогуляемся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь, узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве, увидим мавзолей Мао Цзэдуна.

Посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места.

Сделаем небольшую паузу и отправимся на дегустацию нескольких сортов чая — напитка, имеющего особенное значение для китайцев. Затем пройдёмся по бывшему императорскому саду, а ныне — парку Цзиншань, где на пяти холмах раскинулись дворцы в традиционном стиле.