Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Индивидуальный тур в Пекине

Подняться на Великую Китайскую стену, увидеть олимпийские объекты и продегустировать сорта чая

Приглашаем вашей компанией познакомиться со знаковыми достопримечательностями столицы Китая.

Вы пройдётесь по поражающей масштабами площади Тяньаньмэнь, услышите легенды бывшего императорского дворца и полюбуетесь витиеватой традиционной архитектурой в парке Цзиншань.

Узнаете много нового о символах страны — чае и нефрите, увидите современные спортивные объекты, возведённые к Олимпийским играм. И, конечно, прогуляетесь вдоль главной локации — Великой Китайской стены.
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Ближайшие даты:
24
фев
2
мар
9
мар
16
мар
23
мар
30
мар
6
апр
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даты

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемония

Сегодня мы исследуем столицу Китая. Прогуляемся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь, узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве, увидим мавзолей Мао Цзэдуна.

Посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места.

Сделаем небольшую паузу и отправимся на дегустацию нескольких сортов чая — напитка, имеющего особенное значение для китайцев. Затем пройдёмся по бывшему императорскому саду, а ныне — парку Цзиншань, где на пяти холмах раскинулись дворцы в традиционном стиле.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемония
2 день

Великая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объекты

Утром стартуем к главному символу страны — Великой Китайской стене. Поднимемся на один из её участков, познакомимся с историей этой знаковой достопримечательности, полюбуемся открывающимися пейзажами.

Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре. В завершение тура осмотрим объекты, построенные к Олимпийским играм 2008 и 2022 годов.

Великая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объекты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Пекине, первая половина дня
Завершение: ваш отель в Пекине, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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