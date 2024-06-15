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Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
«Осмотрим Барабанную и Колокольную башни, полюбуемся панорамой с древней городской стены, заглянем в Музей каменных стел»
22 июня в 10:00
24 авг в 10:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Во второй день вас ждёт небольшое приключение в окрестностях города: вы увидите визитную карточку страны — Великую Китайскую стену — и осмотрите удивительную сокровищницу Музея нефрита»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музеи»
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