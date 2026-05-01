В 8:30 запланирована встреча с гидом в отеле и выезд в музей Гугун — знаменитый Запретный город. Экскурсия пройдёт по грандиозному императорскому дворцу, где предстоит познакомиться с историей и архитектурой династий Мин и Цин.

С 10:30 до 11:10 погрузимся в искусство чая. В программе — чайная церемония с выступлением мастера, во время которой запланировано созерцание традиций китайской чайной культуры (за доплату).

Днём предусмотрена поездка к участку Великой Китайской стены Цзюйюнгуань. Во время подъёма на стену откроются панорамные виды.

С 14:30 до 15:30 запланировано посещение акробатического шоу — динамичного представления, демонстрирующего мастерство, ловкость и физическую подготовку артистов (за доплату).

С 16:00 до 17:00 предусмотрен ужин в ресторане с традиционной уткой по-пекински. Ужин оплачивается дополнительно. После завершения программы дня в 17:00 поедем в отель.