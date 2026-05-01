В столице Китая представится возможность пройти по залам Запретного города, увидеть участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань и познакомиться
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь при себе паспорт. Рекомендуется взять тёплую одежду, шапку, перчатки и валенки с противоскользящей подошвой.
Программа тура по дням
Великая Китайская стена, Запретный город
В 8:30 запланирована встреча с гидом в отеле и выезд в музей Гугун — знаменитый Запретный город. Экскурсия пройдёт по грандиозному императорскому дворцу, где предстоит познакомиться с историей и архитектурой династий Мин и Цин.
С 10:30 до 11:10 погрузимся в искусство чая. В программе — чайная церемония с выступлением мастера, во время которой запланировано созерцание традиций китайской чайной культуры (за доплату).
Днём предусмотрена поездка к участку Великой Китайской стены Цзюйюнгуань. Во время подъёма на стену откроются панорамные виды.
С 14:30 до 15:30 запланировано посещение акробатического шоу — динамичного представления, демонстрирующего мастерство, ловкость и физическую подготовку артистов (за доплату).
С 16:00 до 17:00 предусмотрен ужин в ресторане с традиционной уткой по-пекински. Ужин оплачивается дополнительно. После завершения программы дня в 17:00 поедем в отель.
Пекин - Харбин, фестиваль «Мир льда и снега»
В 8:30 запланирован выезд из отеля. Гид сопровождает группу до железнодорожного вокзала, откуда поедем на скоростном поезде в Харбин. Время в пути составляет от 4,5 до 6,5 часов в зависимости от выбранного поезда. Железнодорожные билеты бронируются заранее. Переезд осуществляется без сопровождения гида.
Прибытие в Харбин ожидается ориентировочно между 14:30 и 16:30. После прибытия запланирован обед, во время которого будет возможность попробовать блюда северо-восточной китайской кухни, включая свинину в кисло-сладком соусе «Гобао жоу», тушёный картофель с перцем и баклажанами «Ди саньсянь» и другие региональные специалитеты. Питание оплачивается дополнительно.
Затем — посещение Харбинского фестиваля «Мир льда и снега» продолжительностью около 2 часов. Фестиваль представляет собой масштабный ледяной город, ежегодно создаваемый изо льда и снега.
Окончание тура
В 8:00 — выезд на экскурсию по Харбину. В программе — внешний осмотр Софийского собора, самого известного православного храма города и архитектурного памятника.
Днём состоится прогулка по Центральной улице Чжунъян дацзе, вымощенной камнем. Будет предоставлено свободное время для покупки сувениров. Также запланировано посещение магазина северо-восточных специалитетов, где представлены женьшень, панты, сушёная древесная лягушка и другие продукты региона. Во время обеда предлагается попробовать восточные пельмени (за доплату).
В 11:30 — отправление на Харбинский вокзал. Гид и водитель сопровождают группу до поезда. Переезд в Пекин займёт около 5,5–6,5 часов в зависимости от выбранного рейса и проходит без гида.
Ориентировочно в 19:30 ожидается прибытие на вокзал Пекина, где группу встречают гид и водитель. На этом программа тура завершается.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до вашего отеля
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно
- Проживание
- Питание
- Проезд на высокоскоростном поезде Пекин - Харбин - Пекин:
- 1-й класс - около 1100 юаней
- 2-й класс - около 680 юаней
- Билет в Запретный город - 60 юаней
- Билет на участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань - 40 юаней
- Билет на фестиваль «Мир льда и снега» - примерно 328 юаней
- Билеты на акробатическое шоу - от 280 до 880 юаней в зависимости от места
- Чайная церемония и акробатическое шоу