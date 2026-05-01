Мои заказы

Самое интересное в Пекине и Харбине: индивидуальный тур

Подняться на Великую Китайскую стену, заглянуть в Запретный город и посетить фестиваль льда и снега
Контрастное путешествие между Пекином и Харбином объединит имперскую архитектуру и современное ледовое искусство.

В столице Китая представится возможность пройти по залам Запретного города, увидеть участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань и познакомиться
читать дальшеуменьшить

с традицией чайной церемонии, а вечер дополнит акробатическое шоу.

Переезд скоростным поездом откроет дорогу на север страны, где в Харбине будет шанс провести время среди масштабных ледяных сооружений фестиваля «Мир льда и снега».

Городская часть маршрута продолжится у Софийского собора и на пешеходной Центральной улице Чжунъян дацзе, где можно закупиться сувенирами.

Самое интересное в Пекине и Харбине: индивидуальный тур
Самое интересное в Пекине и Харбине: индивидуальный тур
Самое интересное в Пекине и Харбине: индивидуальный тур

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь при себе паспорт. Рекомендуется взять тёплую одежду, шапку, перчатки и валенки с противоскользящей подошвой.

Программа тура по дням

1 день

Великая Китайская стена, Запретный город

В 8:30 запланирована встреча с гидом в отеле и выезд в музей Гугун — знаменитый Запретный город. Экскурсия пройдёт по грандиозному императорскому дворцу, где предстоит познакомиться с историей и архитектурой династий Мин и Цин.

С 10:30 до 11:10 погрузимся в искусство чая. В программе — чайная церемония с выступлением мастера, во время которой запланировано созерцание традиций китайской чайной культуры (за доплату).

Днём предусмотрена поездка к участку Великой Китайской стены Цзюйюнгуань. Во время подъёма на стену откроются панорамные виды.

С 14:30 до 15:30 запланировано посещение акробатического шоу — динамичного представления, демонстрирующего мастерство, ловкость и физическую подготовку артистов (за доплату).

С 16:00 до 17:00 предусмотрен ужин в ресторане с традиционной уткой по-пекински. Ужин оплачивается дополнительно. После завершения программы дня в 17:00 поедем в отель.

Великая Китайская стена, Запретный городВеликая Китайская стена, Запретный городВеликая Китайская стена, Запретный городВеликая Китайская стена, Запретный город
2 день

Пекин - Харбин, фестиваль «Мир льда и снега»

В 8:30 запланирован выезд из отеля. Гид сопровождает группу до железнодорожного вокзала, откуда поедем на скоростном поезде в Харбин. Время в пути составляет от 4,5 до 6,5 часов в зависимости от выбранного поезда. Железнодорожные билеты бронируются заранее. Переезд осуществляется без сопровождения гида.

Прибытие в Харбин ожидается ориентировочно между 14:30 и 16:30. После прибытия запланирован обед, во время которого будет возможность попробовать блюда северо-восточной китайской кухни, включая свинину в кисло-сладком соусе «Гобао жоу», тушёный картофель с перцем и баклажанами «Ди саньсянь» и другие региональные специалитеты. Питание оплачивается дополнительно.

Затем — посещение Харбинского фестиваля «Мир льда и снега» продолжительностью около 2 часов. Фестиваль представляет собой масштабный ледяной город, ежегодно создаваемый изо льда и снега.

Пекин - Харбин, фестиваль «Мир льда и снега»Пекин - Харбин, фестиваль «Мир льда и снега»Пекин - Харбин, фестиваль «Мир льда и снега»
3 день

Окончание тура

В 8:00 — выезд на экскурсию по Харбину. В программе — внешний осмотр Софийского собора, самого известного православного храма города и архитектурного памятника.

Днём состоится прогулка по Центральной улице Чжунъян дацзе, вымощенной камнем. Будет предоставлено свободное время для покупки сувениров. Также запланировано посещение магазина северо-восточных специалитетов, где представлены женьшень, панты, сушёная древесная лягушка и другие продукты региона. Во время обеда предлагается попробовать восточные пельмени (за доплату).

В 11:30 — отправление на Харбинский вокзал. Гид и водитель сопровождают группу до поезда. Переезд в Пекин займёт около 5,5–6,5 часов в зависимости от выбранного рейса и проходит без гида.

Ориентировочно в 19:30 ожидается прибытие на вокзал Пекина, где группу встречают гид и водитель. На этом программа тура завершается.

Окончание тураОкончание тура

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до вашего отеля
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Проезд на высокоскоростном поезде Пекин - Харбин - Пекин:
  • 1-й класс - около 1100 юаней
  • 2-й класс - около 680 юаней
  • Билет в Запретный город - 60 юаней
  • Билет на участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань - 40 юаней
  • Билет на фестиваль «Мир льда и снега» - примерно 328 юаней
  • Билеты на акробатическое шоу - от 280 до 880 юаней в зависимости от места
  • Чайная церемония и акробатическое шоу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, ваш отель, 8:30
Завершение: Пекин, ваш отель, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 280 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
читать дальшеуменьшить

от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры на «Самое интересное в Пекине и Харбине: индивидуальный тур»

Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
2 дня
9 отзывов
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
На машине
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Подняться на Великую Китайскую стену, увидеть олимпийские объекты и продегустировать сорта чая
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
На машине
13 дней
7 отзывов
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
Увидеть пейзажи из «Аватара», пройтись по Великой Китайской стене и полюбоваться Терракотовой армией
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 июн в 08:00
6 авг в 08:00
$2960 за человека
Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса
На машине
13 дней
6 отзывов
Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса
Увидеть шоу монахов в Шаолине, побывать на Великой Китайской стене, полюбоваться парящими горами
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
16 окт в 08:00
6 ноя в 08:00
$2850 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина
от $1190 за тур