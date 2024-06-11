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Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$530 за человека
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 сен в 10:00
$2 860 за человека
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На машине»
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