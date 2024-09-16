Туры от вашего отеля в Пекине

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Пекине на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
1 отзыв
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$536 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
На машине
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Пешая
3 дня
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    16 сентября 2024
    Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
    Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
    читать дальше

    ответил. И самое главное помог достать билеты в те достоприметельности Пекина, куда сложно попасть заранее не бронируя. 2 дня на машине с кондиционером, был очень пунктуален, за что отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
  2. Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
  3. Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 400 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «От вашего отеля», 1 ⭐ отзыв, цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам