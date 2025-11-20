Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Санье на русском языке, цены от $97. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $160 за человека
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Остров обезьян: не просто парк, а живой театр
Пешая
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
7 дек в 08:30
$97 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
  • А
    Александра
    3 октября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
    На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️

