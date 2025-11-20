Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров обезьян: не просто парк, а живой театр
Дикая природа, яркие эмоции и встречи с приматами - в путешествии из Саньи
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
7 дек в 08:30
$97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 ноября 2025Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
- ЕЕлена19 ноября 2025Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
- ААлександра3 октября 2025Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️
